Abarth 500e oficiálně: Elektrický hot-hatch nabídne 155 koní i zvuk motoru

Značka Abarth se pochlubila svým prvním čistě elektrickým modelem, který vychází z klasického elektrického Fiatu 500e. Oproti svému obyčejnějšímu sourozenci však model se škorpionem ve znaku nabídne vyšší výkon, zajímavější vzhled a údajně i nevšední zvuk, napodobující spalovací model.

Začněme ale od pohonného ústrojí, které tvoří jeden elektromotor s nejvyšším výkonem 113,7 kW (155 k) a točivým momentem 235 Nm. Oproti Fiatu 500e se bavíme o nárůstu výkonu o 26,7 kW (cca 37 k) a 15 Nm točivého momentu. Stovku pokoří Abarth 500e za 7 sekund, tedy o 2 sekundy rychleji než Fiat.

Ve srovnání se spalovacím modelem Abarth 595 je sice elektrický model 500e o 7,3 kW (cca 10 k) slabší, podle automobilky by však měl být ve městě a jeho okolí rychlejší a nabídnout i celkově zajímavější jízdu. To by měla být zásluha jak lepšího točivého momentu a většího rozchodu kol, tak i upraveného rozložení hmotnosti díky elektrickému pohonu.

Konkrétní změny na podvozku sice tisková zpráva příliš nerozvádí, zmiňuje se však o tužším nastavení a rychlejším převodu řízení. Na okruhu Misto Alfa Handling Track v Baloccu pak prý elektrický Abarth 500e porazil současnou vlajkovou loď Abarth 695 v podobném okruhovém nastavení zhruba o jednu sekundu.

Když už zmiňujeme nastavení – Abarth 500e nabídne tři volitelné jízdní režimy. Například v režimu Turismo elektromobil omezí výkon elektromotoru na 100 kW (136 k) a 220 Nm točivého momentu, což by se mělo pozitivně projevit na dojezdu. Režim Scorpion Street nabízí plný výkon v kombinaci s maximálním regenerativním brzděním. Režim Scorpion Track pak nabízí maximální schopnosti vozu, ovšem na úkor dojezdu.

O napájení se přitom stará baterie s kapacitou 42 kWh, kterou Abarth podědil po Fiatu 500e. Novinou je ovšem podpora nabíjení při výkonu až 85 kW, díky čemuž by měl být vůz schopen získat dojezd až 40 km během 5 minut nabíjení. Nabití z 0 na 80 % by pak mělo být otázkou zhruba jen 35 minut. Maximální dojezd sice značka zatím neprozradila, zřejmě to však bude méně než 321 km u modelu Fiat 500e.

Za zmínku pak ještě stojí, že Abarth 500e nebude tichým elektromobilem. Specifický bude už jeho zvuk v nižších rychlostech, který by měl na rozdíl od zvuku Fiatu připomínat brnkání na kytaru. Ve vyšších rychlostech pak bude k dispozici volitelný zvukový generátor, který by měl nahradit tradiční projev spalovacích motorů modelů Abarth.

Design nového Abarthu nám ještě před premiérou naznačily různé úniky, přesto se na něj také pojďme podívat. Oproti designu Fiatu 500e je design Abarthu 500e výraznější a sportovnější. Přední maska je opět uzavřena, zdobí ji však výrazné označení automobilky, zatímco na kapotě vidíme znak škorpiona. Přední nárazník je nově tvarovaný a má naznačené větší nasávací otvory.

Při pohledu z profilu vynikají 18“ litá kola, nechybí speciální grafika pro model Abarth nebo unikátní nástavce prahů. Při pohledu na záď pak zaujme nový difuzor, ve kterém chybí koncovky výfuku. Zajímavá je však i nová zelená barva s označením Acid Green. Vůz bude dostupný nejen jako klasický hatchback, ale také jako kabriolet.

Z výbavy můžeme zmínit například nový 7“ digitální přístrojový panel nebo 10,25“ infotainment Uconnect s dotykovou obrazovkou, který nabídne speciální menu Performance Pages. Unikátní pro model Abarth. Zákazníci se mohou těšit také na automatickou klimatizaci, elektrochromatické zpětné zrcátko, bezdrátovou nabíječku, vyspělý 360°parkovací asistent, JBL audio systém nebo asistenční systémy, včetně autonomního nouzového brzdění, tempomatu nebo hlídání mrtvých úhlů.

Na začátek výroby si automobilka přichystala limitovanou edici Scorpionissima, která vznikne v počtu 1949 kusů – jde tak o odkaz na rok založení společnosti. Limitovaná edice nabídne unikátní lak Acid Green nebo Poison Blue, 18“ litá kola v barvě Titanium Grey, pevnou prosklenou střechu, čalounění Alcantarou na palubní desce i sportovních skořepinových sedadlech, dekory škorpiona v zelené barvě Acid Green nebo hliníkové pedály.

Abarth 500e Scorpionissima Edition už je možné rezervovat, přičemž první měsíc budou objednávky určeny pro členy komunity Abarth, kteří se podíleli na spoluvytváření nového vozu prostřednictvím webového projektu Performance creators.