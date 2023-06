Agrotec Petronas Rally po 1. etapě: Kopecký v noci zatáhl a vede

První den měly posádky na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 66,8 kilometrů. V sobotu čeká stejný počet erzet v souhrnné délce 80,82 kilometrů. Nejlepší posádky projedou cílovou rampou několik minut po 14.00 hodině.

Počasí roli nehrálo

Posádkám dělal před startem starosti pohled na oblohu v okolí Hustopečí. Proháněly se po ní bouřkové mraky a spousta soutěžících tak na poslední chvíli přemítala nad co nejlepší volbou pneumatik. Na druhou stranu, ve srovnání s předchozím tropickým ročníkům, bylo letos počasí startujícím i divákům příznivě nakloněno. Po oba dva dny se mají pohybovat teploty okolo hodnoty 25 °C.

Rozestupy mezi prvními dvěma posádkami byly tradičně minimální. Zatímco Pechovi se podařilo v prvních průjezdech tří erzet, opanovat oba delší úseky, Kopecký vyhrál o sedm desetin sekundy nejkratší test dne. V průběžných výsledcích to znamenalo, že pilot Focusu WRC vyrážel do nočních průjezdů s minimálním dvousekundovým náskokem. Loni měli oba tito piloti po třech erzetách shodný čas, letos došlo ke stejné situaci po čtvrté zkoušce.

To byl první noční opakovaný průjezd odpoledne první erzetou, kdy Kopecký srovnal svůj čas s Pechem na 0,0 sekundy. Ovšem hned v následující byl Kopecký rychlejší o 8,2. V páteční noci „zatáhl“ Pech a snížil své manko na 5,8 sekundy, se kterým půjde do soboty. „Před startem to bylo trošku chaotické. Dívali jsme se na radary, ale nakonec jak se ty mraky rychle vytvořily, tak i stejně rychle zmizely. Rozhodli jsme se pro pět tvrdých kol, abychom byli co nejlehčí a vyšlo to. Ve druhých průjezdech se na šotolině mohla zlepšit přilnavost, ale i tak jsme spokojeni,“ komentoval Kopecký závěr prvního dne soutěže.

Pech vyhrál první den, stejně jako Kopecký, také tři rychlostní zkoušky. „Našel bych pár míst, kde by se dal jezdecký výkon vylepšit, ale nechtěl jsem udělat nějakou zásadní chybu. Loni to tady bylo s množstvím prachu vyhrocené, letos tomu tak zatím není,“ zhodnotil Pech situaci.

Březík kontroluje bronz

V boji o třetí místo si zatím vede lépe Adam Březík, který byl ve všech pátečních rychlostních zkouškách rychlejší než Dominik Stříteský, oba s vozy Škoda Fabia R5. „Jedeme svoje tempo na pohodu a jsem celkem překvapený, jaké časy tam padají. Zatím nemůžu být nic než spokojen. Hlídám si to, abych neudělal chybu, a abychom mohli být na rampě. Musíme udržet nervy na uzdě.”

A co si myslí jeho největší soupeř? „Nedokázal jsem se dostat do tempa a ztráta byla nakonec větší než bychom chtěli. Potřebujeme ale sbírat body, tak to bereme celkem v klidu. Je před námi ještě celý zítřejší den,“ zhodnotil Stříteský páteční erzety. Za pomyslnou bronzovou příčku ztrácí „hratelných“ 7,6 sekundy.

Devatenácté místo v absolutním hodnocení a druhé v kategorii RN9 hned za Václavem Pechem drží Tomáš Enge (Toyota GR Yaris), jediný Čech, který startoval v závodech formule 1. „Tak se rozkoukávám. Víno mám rád, teď se ještě musím trochu sžít s vinicemi, ale zatím to funguje bez problémů. Jedeme, na co máme, vyvíjíme auto dál. Když se na něm vyladí dobře podvozek, tak si myslím, že se s ním dá pěkně závodit,“ tvrdí Enge.

Průběžné pořadí Agrotec Petronas Rally (po 6 z 12 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) 37:08,4; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +5,8; 3. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +24,6; 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +31,0; 5. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +1:32,6; 6. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) +1:36,7; 7. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +1:53,0; 8. Jírovec, Jindra (Škoda Fabia R5) +2:52,6; 9. Tomek, Zeman (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:53,8; 10. Kurka, Vajík (Škoda Fabia RS Rally2) +2:55,9; 11. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +3:07,3; 12. Michal a Ivan Horákové (Škoda Fabia R5) +3:17,4; 13. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +3:22,1; 14. Hanák, Večerka (Škoda Fabia R5) +3:28,4; 15. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +3:30,7; 16. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +3:51,0; 17. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +4:01,8; 18. Savruk, Zalabák (Škoda Fabia R5) +4:25,3; 19. Enge, Engová (Toyota GR Yaris) +4:30,9; 20. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 R4) +4:32,5.

Zbývající program Agrotec Petronas Rally:

Sobota 17. června – 9.13 RZ7 (15,30 km), 9.53 RZ8 (13,61 km), 10.31 RZ9 (11,50 km), 12.22 RZ10 (15,30 km), 13.02 RZ11 (13,61 km), 13.40 RZ12 (11,50 km).