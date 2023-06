Agrotec Petronas Rally odstartuje v pátek 16. 6. v 17.15 hod. na náměstí v Hustopečích. Soutěž měří 350,75 kilometrů a z toho je 147,62 km vypsáno do dvanácti rychlostních zkoušek. Vítěz projede cílovou rampou v sobotu 17. 6., několik minut po 14.00 hodině.

Město žije soutěží

Agrotec Škoda Rally Team čeká domácí soutěž. Po vítězství na Rallye Český Krumlov míří Jan Kopecký s Janem Hlouškem na Agrotec Petronas Rally, v pořadí již čtvrtou soutěž domácího šampionátu. Ambice mají znovu nejvyšší, přestože vědí, že je znovu čeká náročná a specifická soutěž mezi jihomoravskými vinohrady s velkým množstvím šotolinových úseků. Stejně jako v Krumlově, nechybí ani tady tradiční páteční noční etapa.

Kopecký má tyhle výzvy rád, což dokládají i jeho předešlé výsledky v Hustopečích. S osmi vítězstvími a dvěma druhými místy je s přehledem nejúspěšnější jezdec v sedmnácti odjetých ročnících této soutěže.

„Hustopeče jsou už třetím rokem domácím podnikem pro náš Agrotec Škoda Rally Team a jsou tak pro nás velmi jedinečnou soutěží. Cítíme tam podporu nejen našich fanoušků, ale i všech lidí okolo. Celé město rallye vysloveně žije a skvělé atmosféře napomáhá obvykle i velmi slunečné počasí a kompaktní formát celé soutěže mezi jihomoravskými vinicemi. S Honzou Hlouškem a skvělým vozem Škoda Fabia RS Rally2 jsme připraveni bojovat o vítězství, byť je jasné, že naši tradiční soupeři nám znovu nedají ani desetinu sekundy zadarmo. To je ale zároveň skvělá pozvánka, proč dorazit do Hustopečí a užít si skvělé souboje a atmosféru,“ zve všechny Jan Kopecký.

EuroOil čekají vinice

Na startu soutěže, která je v českém šampionátu trochu exotická, ale svým zvláštním charakterem velice oblíbená nebude chybět posádka EuroOil teamu Václav Pech a Petr Uhel na Fordu Focus RS WRC 06. Při pohledu na předchozí ročníky, je až zarážející, jak vyrovnaně zde dva největší konkurenti na vítězství proti sobě opět jedou. Doslova stejně na desetinu sekundy dokončené jednotlivé rychlostky a na konci po dvou dnech závodění v roce 2021 nicotný rozdíl 6,1 sekundy ve prospěch Pecha. To samé s rozdílem 6,3 sekundy ve prospěch Kopeckého v roce 2022.

To slibuje fanouškům napínavou podívanou i letos. „Sám si to neumím pořádně vysvětlit. Erzety na obslužných cestách mezi vinicemi jsou zaprášené a kluzké mnohem více než klasické silnice. Navíc se zde střídají i šotolinové úseky. Jízda zde vyžaduje mnohem více improvizace než kdekoliv jinde a k jezdecké chybičce je mnohem blíže. Navíc v Hustopečích panuje pravidelně úmorné vedro, které ubírá fyzických sil mnohem rychleji. Ke konci závodu už toho mívám opravdu dost. Nechci to zakřiknout, ale doufám, že podobně napínavý souboj nás s Honzou opět čeká,“ říká zamyšleně Václav Pech.

Společně s navigátorem Petrem Uhlem budou mít v úterý po soutěži příjemnou povinnost. Budou asistovat při otevření historicky první vodíkové automobilové plničky EuroOil. Ta vyrostla v těsné blízkosti benzinové stanice EuroOil ve Mstěticích u Prahy a bude k dispozici i široké veřejnosti.

Škodovek bude nejvíce

Mezi 95 přihlášenými posádkami se na startu objeví i tři posádky autorizovaných obchodníků Škoda Auto Česká republika, které opět patří k hlavním kandidátům na stupně vítězů v absolutním pořadí. Mezi přihlášenými početně dominují vozy Škoda, jichž odstartuje 35. Největší pozornost bude upřena na posádky dealerských týmů Škoda Auto, které se tradičně řadí k favoritům na medailové pozice.

Mezi tyto posádky patří také dvojice týmu Auto Podbabská Škoda MOL. Na českokrumlovské rallye předvedla posádka několik kotrmelců, a tak měli v týmu před startem v Hustopečích napilno. Cílem je nejen bodovat, ale také vzpomenout si na kamaráda a významnou postavu české kartingové scény. „Po Krumlově měl celý tým i řada externích spolupracovníků plné ruce práce, ale všechno se zvládlo a auto je připravené. Ve druhé části sezony teď asi budeme muset více myslet na celkové umístění v mistrovství než na přiblížení se Honzovi a Vaškovi. Hustopeče se svými šotolinovými úseky jsou krásnou, ale i ošidnou soutěží a doufám, že na nich zopakujeme pódium ze Šumavy. Výsledek bychom chtěli věnovat našemu kamarádovi z motokár Petrovi Černému, který nás nedávno opustil. Na jeho počest a jako vzpomínku jsme změnili design našeho auta,“ říká manažer týmu Jaroslav Vančík.

Třiadvacetiletý jezdec týmu Dominik Stříteský před startem řekl následující: „Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na opravě týmové Fabie Rally2. Po krátkém funkčním testu víme, že je auto v pořádku. My s Jirkou také a pokusíme se zopakovat výkon ze Šumavy. Chci tento podnik odjet také jako poctu a vzpomínku na člověka, který stál na úplném začátku mé závodnické kariéry. Petr Černý dlouholetý závodník, mechanik, organizátor, funkcionář a propagátor motokár odešel koncem května. Byl dobrou duší tohoto sportu a jeho rukama prošla celá řada začínajících závodníků, se kterými na něj budeme vždy vzpomínat v tom nejlepším.“

Vůz zlínského Samohýl Škoda Teamu ve složení Adam Březík a Ondřej Krahča se v Hustopečích představí s netradičním designem. Ten vznikl na Filmovém festivalu ve Zlíně, kde byla týmová fabia vystavena. Pro tuto příležitost dostala matné polepy na přední část a přítomné děti na ně mohly malovat obrázky. Do akce se tak zapojily stovky dětí a výsledek jejich snažení bude k vidění právě na nadcházející 18. Agrotec Petronas Rally Hustopeče.

Peugeoty mají Hustopeče rády

Součástí podniku je tradičně také seriál Peugeot Rally Cup, který v Hustopečích ukončí první polovinu letošní sezony. Posádky seriálu nemají v České republice mnoho příležitostí k jízdě na šotolinovém povrchu, a právě takové rychlostní zkoušky nabízí jihomoravská soutěž. Když se k tomu přidá krásné okolí Pálavy, parádní divácká atmosféra a skvělá organizace podniku není divu, že jsou Hustopeče tak oblíbené.

David Štefan startoval s úplně novým vozem Peugeot 208 Rally4 poprvé v Českém Krumlově a společně s Ondřejem Vichtorou vyrazí mezi vinice. „Na Hustopečích jsem startoval už čtyřikrát, ale s peugeotem nás čeká premiéra. Těším se na místní erzety a jsem zvědavý, jak se nám bude s tímhle autem dařit, protože rychlostní zkoušky jsou velmi specifické. Po Krumlově jsme museli vyměnit servo. Doufám, že bude fungovat, protože vyzkoušet ho stihneme až na shakedownu. Jinak očekávám, že bude standardně pekelné horko, v naší skupině početná konkurence a velkou výzvou budou také noční průjezdy na šotolině,“ nechal se slyšet David Štefan.

Další posádkou startující s vozem Peugeot 208 Rally4 je Robert Hordossy se Štěpánem Palivcem. Zkušená dvojice bude bojovat nejen o umístění v cupu, ale pochopitelně také v hodnocení vozů s jednou poháněnou nápravou. „Asi nebudu jediný, když řeknu, že Hustopeče jsou mým oblíbeným závodem. Před dvěma roky jsem tady dojel třetí a před rokem druhý ve dvoukolkách. Letos je ale konkurence o poznání silnější, takže si netroufnu odhadovat naše šance. Ale moc se těším a doufám, že prolomíme smůlu z úvodu sezóny,“ řekl krátce Robert Hordossy.

I když letos startuje pouze na vybraných podnicích, Hustopeče si nikdy nenechá ujít turnovský Dominik Brož. Se starším Peugeotem 208 v provedení R2 dokáže být velmi rychlý především na jeho oblíbené šotolině. „Máme jediný cíl. Užít si závody a dva dny mezi kamarády. Letos nejedeme všechno, takže se opravdu jen bavíme. Tím ale neříkám, že nechceme závodit a bojovat o vteřinky. To pochopitelně budeme, ale s pocitem, že nám o nic nejde, a že uděláme radost sobě i našim fanouškům,“ prozradil své plány Dominik Brož.

Program Agrotec Petronas Rally

Pátek 16. června – 17.33 RZ1 (12,50 km), 18.31 RZ2 (8,20 km), 19.09 RZ3 (12,70 km), 21.12 RZ4 (12,50 km), 22.10 RZ5 (8,20 km), 22.48 RZ6 (12,70 km).

Sobota 17. června – 9.13 RZ7 (15,30 km), 9.53 RZ8 (13,61 km), 10.31 RZ9 (11,50 km), 12.22 RZ10 (15,30 km), 13.02 RZ11 (13,61 km), 13.40 RZ12 (11,50 km).

Pořadí mistrovství ČR (po 3 ze 7 soutěží)

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 168; 2. Cvrček (Škoda Fabia R5) 100; 3. Martin Vlček (Hyundai i20 Rally2) 84; 4. Březík (Škoda Fabia R5) 80; 5. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 72; 6. Trojan (Škoda Fabia R5) 69; 7. Stříteský (Škoda Fabia R5) 68; 8. Jirásek (Škoda Fabia R5) 64; 9. Soldát (Škoda Fabia R5) 41; 10. Šimek (Ford Fiesta R5) 38; 11. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 12. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 13. Jírovec (Alpine A110 RGT) 17; 14. Trnovec (Škoda Fabia R5) 15; 15. Dohnal (Renault Clio S1600) 15; 16. Černý (Hyundsai i20 N Rally2) 10; 17. Štefan (Peugeot 208 Rally4) 9; 18. Novotný (Renault Clio Rally4) 8; 19. Zedník (Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 20. Trněný (Ford Fiesta R5) 5; 21. Kundlák (Renault Clio Rally4) 5; 22. Marek Vlček (Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 23. Zpěvák (Opel Corsa rally4) 3; 24. Szabó (Škoda Fabia R5) 2; 25. Nešetřil (Porsche 997 GT3) 2; 26. Talaš (Peugeot 208 R2) 1; 27. Číž (Peugeot 208 R2) 1.