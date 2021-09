Akropolis rallye po 1. dnu: Rovanperä vede, Prokop měl dva defekty

V pátek se vydaly posádky z Atén na dva měřené úseky nedaleko Loutraki, z toho jeden se po přezouvání kolem oběda opakoval. Následovaly další dvojice erzet na trase směřující severně do servisního parku ve městě Lamia. Celkem absolvovaly v pěti erzetách 89,4 kilometrů.

Lídr vyřešil dilema pneumatik

Nejlépe začal nejrychlejší ze čtvrteční supererzety Ogier, ale pak „zatáhl“ na třetí zkoušce Kalle Rovanperä. Dostal se na první místo, které v těsném souboji v poslední zkoušce udržel. „Největším problém, se kterým jsme dnes zápolili, bylo jet rychle a přitom šetřit pneumatiky. Na těch tvrdých gumách to nebylo zrovna ideální. První den byl celkově dobrý. Přestože jsme sice první, myslím, že pro sobotu budeme muset změnit nastavení,“ shrnul finský pilot úvodní den. Dvacetiletý Rovanperä vyhrál v červenci v Estonsku jako nejmladší pilot v historii rallye v MS a na další úspěch útočí také v Řecku.

Zatímco při čtvrtečním shakedownu trápilo v horách jezdce všudypřítomné bahno, v pátek se objevilo slunce a soutěž se vrátila ke svému typickému prašnému koloritu. Lídr průběžného pořadí Akropolis rallye mluvil o problémech s gripem (přilnavostí). Svědčí o tom slova některých jezdců v cíli rychlostních zkoušek.

„Moc jsem si nevěřil, utíkal nám hodně zadek.“ Thierry Neuville (Hyundai)

„Grip je malý a s tou druhou rezervou v autě je to zrádné.“ Gus Greensmith (Ford)

„Hrozně to klouže, dělal jsem, co šlo, ale asi hodně ztratím.“ Sebastien Ogier (Toyota)

„Klouže to a jezdci před námi trať moc nečistí.“ Dani Sordó Sordo (Hyundai)

Pronásledovatelé měli problémy

V průběžném pořadí světového šampionátu jsou nejbližšími pronásledovateli vedoucího Ogiera jeho týmový kolega Velšan Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) a Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), který vyhrál předchozí podnik v Belgii. Oba mají 124 bodů, ale v Řecku sotva připíší další.

Evans měl na třetí rychlostní zkoušce problémy s převodovkou a za pozdní příjezd do časové kontroly dostal penalizaci čtyřiceti sekund a v další kontrole inkasoval 90 sekund. Celkem tak má na svém kontě časový trest 2:10 minuty. Po pátku je šestnáctý s mankem 4:46,7 sekundy. „V dané situaci a s tím, co jsme měli, by s tím nikdo víc neudělal. Zkoušeli jsme to. Teď to snad v servisu dáme dohromady a zítra do toho jdeme znovu,“ řekl Evans.

Neuville se zase potýkal s nefunkčním posilovačem řízení a do jedné časové kontroly přijel o 24 minut později, což představovalo penalizaci čtyř minut. Navíc v poslední rychlostní zkoušce zastavil, aby zkontroloval situace týmového kolegy Francouze Pierra-Louise Loubeta, který se ocitl těsně před koncem erzety mimo trať. Nakonec byl Neuvillův čas neutralizován a náhradní ho posunul na první místo v erzetě. Na jásání však Belgičan náladu rozhodně neměl.

„Měli jsme špatný den. Nic nefungovalo a objevila se spousta problémů. Jsem opravdu hrdý na práci, kterou jsme udělali, abych opravil auto a znovu ho rozjeli. Na poslední erzetě jsem zřejmě zahlédl v rukou traťového maršála červenou vlajku, ale bylo tam špatně vidět kvůli spoustě diváků. Zastavili jsme se, abychom zkontrolovali, zda jsou oba kluci v pořádku,“ komentoval Neuville svou situaci.

Prokopa přibrzdily dva defekty

Na devatenáctém místě průběžného pořadí a šestý v klasifikaci WRC2 je český jezdec Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2 evo). Hned v úvodní páteční erzetě měl smůlu v podobě dvou defektů obou pravých kol a vyčerpal tak obě rezervy. „Bylo to nepříjemné, ale snažili jsme se jet rychle, co to šlo. Potěšilo mě, kolik je tady českých fanoušků a vlajek. Nebyl to jednoduchý den, ale určitě ten lehčí. Další dva dny budou mnohem náročnější v horách a na blátě. Bojujeme dál,“ řekl český jezdec na svém facebookovském profilu.

V Řecku startuje Martin Prokop poosmé a nejlepšími výsledky jsou páté místo (2012) a sedmé (2013), tehdy ještě s Fordem Fiesta RS WRC. V jeho kariéře je účast na Akropolis dvoustý podnik v kariéře na všech úrovních.

Nejdelším dnem rallye zůstává tradičně sobota. Začíná se sestavou čtyř rychlostních zkoušek rozdělených na dvě části přezouváním gum ve městě Itea. Dva z těchto měřených úseků – Pavliani a Eleftherohori, se budou opakovat po kompletním odpoledním servisu ve městě Lamia. Celkem čeká posádky 132,56 měřených kilometrů.

Průběžné pořadí (po 6 z 15 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) 1:01:57,1; 2. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +3,7; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +3,9; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +23,9; 5. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +54,2; 6. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:23,3; 7. Bulacia Wilkinson, Der Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:40,9; 8. Mikkelsen, Edmonson (Nor., Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:46,3; 9. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:52,7; 10. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:03,1; 11. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +3:06,2; 12. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:19,5; 13. Zaldivar, Del Barrio (Par., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:32,7; 14. Grjazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +4:36,0; 15. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:44,9; 16. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +4:46,7; 17. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +5:37,2;18. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +6:03,4; 19. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +6:06,0; 20. Kehagias, Tsaousoglou (Řec./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:24,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývajcí program Akropolis rallye

Sobota (11. 9.) – 7.32 RZ7 (24,25 km), 8.57 RZ8 (24,81 km), 10.52 RZ9 (22,97 km), 12.08 RZ10 (18.14 km), 15.26 RZ11 (24,25 km), 17.08 RZ12 (18,14 km).

Neděle (12. 9.) – 7.08 RZ13 (23,37 km), 8.51 RZ14 (33,20 km), 12.18 RZ15 (12,68 km).