Akropolis rallye po 2. dnu: První je Rovanperä, Neuville a Ogier měli defekty

Sobota byla nejdelším dnem soutěže se 70,76 kilometry dlouhým okruhem tří rychlostních zkoušek jižně od Lamie. Poprvé jely dopoledne a po poledním servisu ještě jednou, což dalo dohromady 141,52 měřených kilometrů. Součástí programu byla také erzeta Karoutes, nejdelší rychlostní zkouška víkendu s 28,49 kilometry.

Lappimu pomohl vodovodní kohoutek

Sobotní program začínal na prvním místě Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) s náskokem pouhých 2,8 sekundy před Sébastienem Ogierem (Toyota GR Yaris Rally1). Za nimi se seřadilo dalších pět jezdců kategorie Rally1 v pořadí – Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a Dani Sordó (Hyundai i20 N Rally1). Devátý byl po pátečních problémech Ott Tänak (Ford Puma Rally1). Velké štěstí měl Lappi, které po velké kompresi na šesté erzetě poškodil chladič, ze kterého unikala voda. „Podařilo se nám spravit přední část chladiče, zadní už ne. Dolévali jsme vodu, kde to jenom šlo. Když už to vypadalo špatně, zachránil nás venkovní kohoutek u jedné restaurace,“ líčil Lappi své trable v pátek večer v servisní zóně.

Ogier, který letos vyhrál již tři soutěže ze šesti, v nichž letos startoval, zaútočil hned v sobotu ráno a dostal se na první místo. V následujícím měřeném testu však podle svých slov probrzdil a zhasl mu motor. Ztratil téměř deset sekund a o 2,0 se propadl na druhé místo za Neuvilla. Na deváté zkoušce bylo horko Evansovi, když teplota oleje jeho vozu vyletěla vysoko a jezdec musel zvolnit. Ztratil 1:13,8 minuty a pohoršil si o jeden stupínek na páté místo. Podařilo se mu však dojet do servisu a dále pokračoval v soutěži.

Kolo nevydrželo ránu

Prvním klíčovým momentem pro další vývoj soutěže se ukázala být desátá rychlostní zkouška, která zahajovala odpolední část sobotní etapy. Vedoucí Neuville trefil velkou díru, ve které ulomil pravé přední kolo a najel do svahu. Zkoušel ještě pokračovat, ale záhy vůz zastavil a vystoupil. Loňské vítězství tak belgický soutěžák neobhájí.

Na první místo se dostal Ogier, který byl na RZ10 a RZ11 pomalejší než jeho pronásledovatel Rovanperä, ale vždy jen o 0,2 sekundy. Po jedenácté erzetě měl k dobru 12,4 sekundy. Čas dosažený finským jezdcem v prvním průjezdu RZ9 byl lepší než Francouzův, ale ne o tolik, aby se dostal při druhém průjezdu (RZ12) na vedoucí pozici. Na prvním mezičase na RZ12 byl Rovanperä rychlejší o 9,8 sekundy, ale pak přišel Ogierův závažný problém.

Po nárazu v příkopu mu prasklo zavěšení levého zadního kola. Když zastavil, aby se podíval, co se stalo, zjistil, že má také defekt pravého zadního kola. Se spolujezdcem Vincentem Landaisem se hned pustili do práce a dokončili zkoušku se ztrátou 4:37,2 na Rovanperu. V průběžném pořadí to znamenalo propad z prvního až na deváté místo. Ogier nedorazil v limitu do servisní zóny v Lamii a zatím je otázkou, zda bude v neděli pokračovat v soutěži.

Sordó si výrazně polepšil

Rovanperä vyhrál v sobotu pět ze šesti rychlostních zkoušek a na prvním místě má náskok 2:04,4 na druhého v pořadí. „Ve srovnání s pátečním dnem byla situace složitější, tratě byly více mokré a bahnité. Auto fungovalo dobře na měkkých pneumatikách, vyhovovalo to mému stylu jízdy a mohl jsem si dovolit více riskovat. Se Sebem bylo těžké bojovat, protože on neměl co ztratit, já musím myslet na situaci v šampionátu. Teď je situace jiná, ale ještě nejsme v cíli,“ řekl v sobotu večer v servisní zóně Rovanperä.

Skokanem soboty byl Španěl Sordó, který byl v sobotu ráno na sedmém místě a navečer vystupoval v servisní zóně jako druhý jezdec průběžného pořadí. „Snažil jsem se udělat maximum, ale ztratil jsem nějaký čas v ) částech, které byly opravdu kritické. Na seznamovacích jízdách bylo mnoho míst hodně složitých, ale teď to bylo při průjezdech ještě horší. Myslím, že jsem neudělal moc chyb a opravdu si to užil. Auto fungovalo velmi dobře,“ prohlásil Sordó. Pouhých pět sekund za ním je Elfyn Evans. „Bylo to hodně drsné. Po tom, co se nám stalo dopoledne, můžeme být rádi, že se stále držíme v soutěži,“ prohlásil Evans.

Závěr sobotního dne vůbec nevyšel Japonci Katsutovi a Finovi Lappimu. Prvně jmenovaný měl na RZ11 dvakrát defekt a dvakrát měnil kolo. Byl o 4:35,7 sekundy pomalejší než vítěz erzety. Klesl z pátého na sedmé místo, z něhož si polepšil na šesté. Lappi přijel do cíle RZ11 rozladěný protože mu nefungovala převodovka a měl rozbitý alternátor. Závěrečnou erzetu zajel o 1:47,1 pomaleji než její vítěz. Při výsledkových turbulencích je aktuálně na páté pozici.

Jediný Čech ve startovním poli Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) začínal den na 22. místě. Na RZ10 dostal po jejím předčasném ukončení přidělený náhradní čas. V absolutním pořadí si polepšil na 17. místo a v klasifikaci kategorie WRC2 se rovněž posunul a je desátý.

Průběžné pořadí (po 12 z 15 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:29:40,5; 2. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2:04,4; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:09,4; 4. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +4:49,7; 5. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +6:16,2; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +7:02,2; 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +8:51,1; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8:51,5; 9. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +9:47,6; 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +9:56,3; 11. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Fiesta Rally2) +10:32,7; 12. Fourmaux, Coria (Ford Fiesta Rally2) +10:58,3; 13. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +11:06,2; 14. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +11:27,7; 15. Cachón, Fernández (Šp./Cirtoen C3 Rally2) +14:07,7; 16. Virves, Drew (Est., Brit./Ford Fiesta Rally2) +14:33,0; 17. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +14:38,8; 18. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +20:04,2; 19. Serderidis, Miclottew (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +20:21,7; 20. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Ford Festa Rally3) +21:55,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Akropolis rallye

Neděle – 10. září – 7.52 RZ13 (23,37 km), 9.05 RZ14 (19,77 km), 12.15 RZ15 (19,77 km). Celkem 62,91 kilometrů.