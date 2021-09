Akropolis rallye po 2. dnu: Rovanperä kraluje, Tänak a Ogier bojují o stříbro

Sobota bývá na podnicích světového šampionátu tradičně nejdelším dnem a nejinak tomu bylo i tentokrát. V šesti rychlostních zkouškách čekalo na posádky celkem 132,56 měřených kilometrů.

Mladík si vyšlápl na matadory

Když se v pátek pozdě odpoledne k sobě přiblížila trojice Rovanpera, Tänak a Ogier, vypadalo to na tvrdý souboj o vítězství. Dvacetiletý Fin však v sobotu dopoledne nekompromisně zaútočil, vyhrál čtyři rychlostní zkoušky v řadě a dal jasně najevo, kdo je v Řecku pánem. Na druhého v pořadí najel propastných (z pohledu pronásledovatelů) 36 sekund a zvýšil svůj náskok na 39,7 sekundy. Ve dvou odpoledních erzetách byl třetí a druhý a do posledního dne soutěže půjde s časovou převahou 30,8 sekundy.

„Dopoledne jsme použili tvrdé pneumatiky, ale na středních a v závěrečných úsecích erzet už byly dost pomalé. Ovšem i tak jsem se snažil za všech okolností tlačit. V jednu chvíli jsme měli dost štěstí, že jsme unikli z příkopu, ve kterém naštěstí nic nebylo. Snažil jsem se být potom trochu opatrnější. Samozřejmě jsem v cíli dnešního dne docela šťastný. Odpoledne jsme udělali trochu špatnou volbu nastavení a docela ztratili trakci. Přilnavost nebyla dobrá. Nebyl to celkově snadný den, ale uvidíme, co můžeme udělat v neděli,“ komentoval Rovanperä svůj výsledek.

Ogier nemusí pospíchat

V souboji o druhou příčku měl na začátku dne více ze hry Tänak, který v průběhu tří erzet zvedl svůj náskok ze dvou desetin sekundy na 15,4. Během dalších dvou zkoušek snížil Ogier své manko na 2,5 sekundy, ale Tänak v závěrečné zkoušce „zatáhl“. Do posledního dne jde s náskokem 9,4 sekundy na třetího. „Dopoledne jsem se dost trápil, i když na časech to tak nevypadalo. Auto fungovalo, ale nebyl jsem schopen získat správný rytmus. V jedné zkoušce to vypadalo na defekt, ale nakonec se ukázalo, že povrch byl hodně drsný a z toho vznikl můj mylný dojem. Poslední erzeta byla bez problémů, takže uvidíme zítra, konstatoval Tänak.

Třetího Ogiera nemusí manko 9,4 sekundy příliš trápit, protože jeho dva největší soupeři v boji o titul výrazně ztrácejí. Pokud dotáhne Rovanperä své tažení do úspěšného konce, není vyloučeno, že se dostane dokonce na druhé místo v šampionátu před Evanse a Neuvilla. Francouz vyhrál v průběhu Akropolis zatím jen jednu erzetu, ale v sobotu večer se usmíval. „Vhodnější bylo zvolit měkké pneumatiky, ale těch máme na soutěž málo. Byla to těžká etapa a trochu mě trápilo nastavení auta, ale odpoledne se to zlepšilo. V tuto chvíli je to v pořádku, pokračujeme v práci. Vzhledem k vývoji mistrovství je situace perfektní. Držíme se plánu a snažíme se příliš neriskovat,“ uvedl Ogier.

Stihnou alespoň nějaké body

Prvním den se nedařilo druhému a třetímu jezdci průběžného pořadí v šampionátu. Velšan Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) měl problémy s převodovkou a propadl se na šestnácté místo. Před ním bylo seřazeno devět jezdců kategorie WRC2. Evans využil výkonové převahy svého speciálu a propracoval se na sedmé místo. Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) propadl po potížích s posilovačem řízení a vinou penalizací na osmnáctou pozici. Ovšem i on využil situaci velice podobně jako Evans. V předposlední zkoušce dne si polepšil o tři místa a v závěru dne se dostal na desátou, poslední bodovanou pozici. Při dalším postupu musí počítat s mankem 37,8 sekundy na dvě Fabie Rally2 evo, které řídí Nor Andreas Mikkelsen a Bolivijec Marco Bulacia.

Český jezdec Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) si během dne polepšil během soboty o dvě místa v absolutním pořadí a o jednu příčku v hodnocení klasifikace vozů WRC2. Celkově je zatím sedmnáctý a pátý ve WRC2. V neděli pak řecký podnik uzavře posledních 69,25 měřených kilometrů ve třech rychlostních zkouškách. Posádky absolvují nejdelší víkendovou erzetu Pyrgos (33,2 km), vloženou mezi dva průjezdy proslulého měřeného úseku Tarzan. Závěrečná erzeta dlouhá 12,68 kilometrů se pojede tradičně jako Power Stage, na které získává bonusové body pět nejrychlejších jezdců.

Průběžné pořadí (po 12 z 15 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) 2:36:52,8; 2. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +30,8; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +40,2; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:09,4; 5. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta WRC) +3:19,2; 6. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +3:35,0; 7. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +5:51,9; 8. Bulacia Wilkinson, Der Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:09,0; 9. Mikkelsen, Edmondson (Nor., Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:09,8; 10. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +7:47,6; 11. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:32,7; 12. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:51,8; 13. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:07,2; 14. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:23,0; 15. Grjazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +10:23,5; 16. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:34,9; 17. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +14:05,9; 18. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +14:25,1; 19. Kehagias, Tsaousoglou (Řec./Škoda Fabia Rally2 evo) +17:57,1; 20. Loubet, Haut-Labourdette (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) +18:17,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývajcí program Akropolis rallye

Neděle (12. 9.) – 7.08 RZ13 (23,37 km), 8.51 RZ14 (33,20 km), 12.18 RZ15 (12,68 km).