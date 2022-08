Alfa Romeo chystá velký model pro USA. Tam ho také vyvine

Podle agentury Reuters, která cituje šéfa automobilky Alfa Romeo, Jeana-Philippa Imparata, připravuje italská společnost nový velký model, který by se měl představit v roce 2027. Podle Imparata je klíčem k růstu přizpůsobení designu modelů konkrétním zahraničním trhům.

Nové velké auto by mělo upevnit pozici Alfy Romeo v rámci koncernu Stellantis jako mezinárodní prémiové značky. V hovoru s médii Imparato řekl: „Naše nabídka velkého vozu musí vyhovovat mezinárodním trhům, americkému, čínskému, evropskému.“

Imaprato zatím nepřiblížil, jakou formu na sebe auto vezme, ale na druhou stranu řekl, že nepůjde o klasické SUV typu BMW X5 či X6. Zatím vlastně vůbec není jasné ani to, jestli půjde o nějakou jinou formu SUV, crossover nebo třeba sedan.

Rozhodnutí ze strany automobilky ještě nepadlo: „Chceme najít správnou kombinaci. Je to rozhodnutí, které učiníme koncem roku.“ Auto bude vyvíjeno v Americe, která bude zároveň jedním z jeho hlavních trhů, ale místo výroby zatím také není pevně dané.

Dávalo by smysl, kdyby se velká Alfa Romeo v Americe také vyráběla, ale značka aktuálně produkuje vozy na dvou místech, přičemž obě jsou v Itálii. „Výroba v Americe není něčím, o čem jsme se rozhodli, a teď to ani rozhodovat nechceme.“ Zatím tedy o autě v podstatě víme jen to, že se chystá. A že přijde v roce 2027.