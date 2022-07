Alfa Romeo plánuje do příštího roku zdvojnásobit produkci

Alfa Romeo měla ve své nabídce donedávna jen sedan Giulia a SUV Stelvio, nyní však produktové portfolio rozšiřuje dlouho očekávaný kompaktní crossover Tonale, který by měl mít pro budoucnost značky vcelku zásadní roli.

Ostatně cílem automobilky má být zdvojnásobení produkce do konce příštího roku a pozvolná transformace od emoční k racionální značce, jak v rozhovoru pro britské kolegy z Autocar prozradil Damien Dally, šéf britského zastoupení.

Tato vize přitom startuje právě s nově uvedeným modelem Tonale, po kterém by měl až do roku 2030 následovat vždy každý rok jeden nový model. Na příští rok se přitom předpokládá příchod kompaktního čistě elektrického SUV s označením Brennero, který má naznačit další budoucnost značky. Ostatně do roku 2027 se chce Alfa Romeo zcela rozloučit se spalovacími motory.

Postupné rozšiřování nabídky by pak značce mělo umožnit oslovit nový typ zákazníků, včetně rodin a žen. V současnosti totiž typické zákazníky značky představují muži ve středním věku, jak uvádí britští kolegové.

Právě vymanění se ze škatulky sportovní značky pak Dally vnímá jako velkou výzvu, se kterou by měl ale pomoci i nedávno představený model Tonale. Především tedy pak jeho dostupnější hybridní motorizace. „Myslím, že potřebujeme rozšířit příběh Alfy mezi širší publikum a přitom zůstat věrní tomu, co děláme,“ uvedl Dally.

Navzdory novému směru značky ale zůstávají očekávání současných zákazníků klíčová, dodal Dally. I při stále rostoucí popularitě segmentu SUV tak pro automobilku zůstávají důležité i sedany, které by měly zůstat součástí budoucnosti značky.

Podle nedávných informací britského webu Auto Express přitom nyní Alfa Romeo pracuje na vývoji nové generace sedanu, který bude postaven na platformě STLA Large. Nový sedan by měl mít čistě elektrický pohon, jeho dojezd by se však mohl pohybovat až kolem 800 kilometrů. Cestování by navíc měla usnadnit i podpora výkonného rychlonabíjení.

Damien Dally nicméně doufá, že navzdory zaměření značky na produkty, které se budou dobře prodávat ve velkém objemu, zůstane v nabídce značky prostor i na klasický sporťák. V nejbližší době to ale nejspíš nebude. Na otázku britských kolegů, kdy uvidíme novou dvoumístnou Alfu Romeo, měl Dally odpovědět:

„Ne hned, protože se jedná o malé segmenty, ale jsou to vozy, které by jistě každý rád viděl Alfu znovu vyrábět,“ uvedl Dally. Současně ale naznačil, že vše má své pořadí. „Získejme udržitelný obchodní model, pusťme se do objemných segmentů, rozvíjejme naše podnikání a pak můžeme znovu snít.“