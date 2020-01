Alfa Romeo Giulia Sportwagon byla jen krůček od debutu. Projekt se stopl na poslední chvíli

Model Giulia je krásné auto žijící v nelehké době. Několikrát nás tahle alfa dokázala v testu ohromit, aniž by pod kapotou měla nějakou velesilnou motorizaci. Pravda, autu by určité inovace slušely. Třeba nějaký civilnější šestiválec pro každodenní potřeby, jelikož ten v ostré verzi QV je vyladěn na pořádnou porci 375 kW (510 k). Stejně tak se v souvislosti s modelem často skloňuje karosářské provedení kombi.

Jeden z někdejších zaměstnanců Alfy Romeo se nyní nechal slyšet, že nebylo daleko od toho, aby Giulia s batohem skutečně jezdila po evropských cestách. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, příjezd takového vozu avizoval svého času i sám velké šéf Sergio Marchionne. Nakonec ale z projektu sešlo a všeobecně se hovořilo o tom, že by se vývoj nové karosářské varianty pro specifickou evropskou klientelu nevyplatil.

Ono to ale bylo ještě trochu jinak. Bavíme se o letech 2014 a 2015, kdy podle zmíněného zdroje automobilka měla toto auto hotové ve finální fázi a nebylo téměř nic, co by bránilo světové premiéře. Z té ale nakonec sešlo v poslední možnou chvíli. Sergio Marchionne se obával, že by tato karosářská varianta sportovního automobilu neměla velký úspěch a na trhu ji vůbec nedal šanci.

Když Alfa Romeo nezrealizovala kombík před lety, jen těžko se k němu bude vracet nyní. Zákazníci nakupující v těchto sférách se dnes poohlížejí spíše po SUV a crossoverech, zatímco kombíky jsou na ústupu. Italská automobilka má v nabídce model Stelvio a v příštích měsících ji hodlá rozšířit o sériovou podobu konceptu Tonale, jenž se představil minulý rok na autosalonu v Ženevě.

Náčrtů Giulie Sportwagon koluje po webech a sociálních sítích spoustu. I my jsme si nechali jeden takový nakreslit, postaral se o něj náš šikovný grafik Honza. I v „dlouhé“ verzi model neztratil nic ze svého šmrncu a sportovnosti. O to větší je to škoda, že jsme se jej nakonec nedočkali. Co myslíte?