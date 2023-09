Po modelu 33 Stradale se do několika let objeví další supersport v limitovaném počtu kusů.

Úchvatná Alfa Romeo 33 Stradale se stala v uplynulých týdnech hitem automobilového světa. Dlouho očekávaný supersport vzdává hold ikonickému modelu z šedesátých let.

Unikátem je to, že si každý z 33 zákazníků mohl vybrat mezi dvěma variantami - tradičním třílitrovým šestiválcem twin-turbo s výkonem dosahujícím 620 koní nebo elektrickou verzí s výkonem přesahujícím 750 koní. To dělá z modelu 33 Stradale paradoxně poslední supersport se spalovacím motorem a zároveň první supersport s čistě elektrickým pohonem italské značky.

Limitka, která se beznadějně vyprodala a měla stát minimálně 25 milionů korun, nebude ojedinělou. Alfa Romeo má totiž v plánu další modely, které budou inspirovány historií. Na pomoc si automobilka bere samotné zákazníky. Ti jí totiž pomůžou s tím, které modely má Alfa “znovuzrodit” pomocí nových limitovaných speciálů.

Potenciální zákazníci mohou pátrat u modelů ze šedesátých a sedmdesátých let, přičemž již nyní se v návrzích objevují nejvíce čtyři konkrétní modely, které ale Cristiano Fiorio, vedoucí strategických projektů Bottega, neprozradil. „Ukázalo se, že první auto bylo skvělou zkouškou pro nás, pro Alfisty a naše zákazníky. Chceme v tom pokračovat,” řekl Fiorio.

Mezi horké kandidáty na znovuzrozené modely patří Giulia TZ z roku 1963 s useklou zádí zvanou coda tronca. Další inspirací může být závodní Giulietta SZ z dílny Zagato nebo exotické kupé Alfa Romeo Montreal, které svůj název obdrželo po kanadském městě, kde se konala tehdejší premiéra.

Cristiano Fiorino zmínil, že cesta ve stylu retro nebude jedinou, kterou se nově vzniklý projekt Bottega vydá: „V minulosti existovaly modely, které se vzhledem dívaly dopředu. Musíme vytvářet něco, co bude klienty dobře vnímáno,” dodal Fioro.

Každý model vyrobený Bottegou bude mít limitovaný počet do 50 kusů a méně. Automobilka tím chce u těchto modelů udržet exkluzivitu. Plánem je do světa vypouštět jeden speciální model ročně s tím, že ten příští by se z projektu Bottega měl objevit v roce 2026.