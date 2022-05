Americká Honda HR-V se v Číně a Evropě představí jako ZR-V

Honda dnes oznámila nové kompaktní SUV pro čínské trhy, nesoucí název ZR-V, jehož výroba by měla probíhat v lokálním společném podniku Guangqi Honda. Novinka má být na čínském trhu oficiálně představena až 19. května, přesto už se na internetu objevily snímky nového vozu.

Design Hondy ZR-V je přitom takřka identický s designem amerického kompaktního SUV Honda HR-V, které bylo představeno před několika týdny. V době představení americké verze přitom automobilka slibovala, že časem dorazí také do Evropy, kde již Honda nabízí odlišný model stejného názvu.

Nyní automobilka prozradila, že se kompaktní SUV s názvem ZR-V objeví také v Evropě, kde se má zařadit mezi menší evropskou verzi Hondy HR-V a větší C-SUV model Honda CR-V. Rozdíly mezi americkou Hondou HR-V a čínskou/evropskou Hondou ZR-V jsou přitom jen minimální.

Silueta karoserie je téměř stejná, při pohledu na příď si ale můžeme všimnout lehce pozměněných světlometů s odlišným světelným podpisem a odlišných dekorů kolem spodní části předního nárazníku. Nepatrně jiné pak mohou být také některé linky karoserie.

Odlišné jsou ráfky kol a zajímavostí je větší střešní okno u modelu ZR-V, které je dvoudílné. Vzadu pak u ZR-V vidíme chromovaný dekor ve spodní části nárazníku, do kterého jsou integrovány dvě koncovky výfuku.

Automobilka zatím nezveřejnila, jaké pohonné jednotky plánuje uložit pod kapotu modelu ZR-V, všeobecně se však očekává, že nové SUV bude technicky příbuzné s modelem Honda Civic. Ve verzi pro Evropu, kde mají být všechny modely s výjimkou nové generace modelu Civic Type R elektrifikované, tak očekáváme hybridní pohon typu Honda e:HEV.

Na bližší informace o novém modelu ZR-V si však budeme muset počkat minimálně do 19. května, kdy proběhne čínská premiéra modelu. Do Evropy by se měl model ZR-V dostat v roce 2023.