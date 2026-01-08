Rallye Dakar 2026, 5. etapa: Macík si zopakoval výhru a Prokop polepšil
Podruhé za sebou vyhrál Martin Macík etapu na Rallye Dakar a o čtyři minuty zvýšil svůj náskok jako lídr kategorie kamionů. Třetím místem se blýskl Martin Prokop a dostal se do první desítky v hodnocení automobilů. Smolařem byl Martin Šoltys s kamionem Buggyra, který byl ve středu čtvrtý, ale ve čtvrtek nabral ztrátu několik hodin, když musel opravovat turbo.
Druhá polovina tradiční maratonské etapy zavedla účastníky soutěže přes rozlehlé pláně a první vážnější dunová pole směrem k Ha'ilu. Měřila celkem 428 kilometrů a z této porce bylo 372 kilometrů měřených.
Byl to pořádný mazec
Ve srovnání se středeční částí maratonské etapy, se Martinu Prokopovi její druhá část vydařila. Z patnácté startovní pozice se v průběhu etapy neustále posouval vpřed a během čtvrtka si polepšil o pět míst na aktuální desáté v průběžném pořadí. „Byl to pěkný mazec, obě dvě části maratonské etapy. Prvních aktuálních sto kilometrů bylo utrpení, pak to chytlo trošku lepší tempo. Bylo to občas hezké svezení, občas rozbíječka. Snažili jsme se jet normálně a vůbec nevím, jestli to tempo bylo dost, nebo ne,“ řekl Prokop, který vysekl poklonu navigátorovi Viktoru Chytkovi: „Byl perfektní. Ve velkých rychlostech se měnila údolí, moc změn směru a jen jednou jsme se vraceli pro kontrolní bod.“
Ukázková výměna kola
V kamionech to byl po celý den velmi těsný boj, v závěru ale ukázal svou sílu Martin Macík, který se téměř celou etapu držel na druhém místě a na první se dostal až v závěru etapy.
„Tomu se říká maraton za všechny prachy, byly to dvě opravdu náročné etapy. Dneska to byla vypalovačka. Je to hezky rozjeté, ale nejsme ještě ani v půlce,“ řekl Macík. Pochválil také navigátora Tomáška i dobře připravený kamion.
Navigátor František Tomášek popsal čtvrteční část těmito slovy: “Byla to navigačně velká hra. Body byly schované, soupeři lítali kolem, ale drželi jsme se roadbooku a jeli přesně. Jednou jsme se sice museli vrátit, ale bod jsme rychle našli.“ Druhá část etapy se jela na plný plyn. V závodním tempu došlo i na ukázkově rychlou výměnu pneumatiky, která ale nezastavila cestu posádky za etapovým vítězstvím.
Technické trable jako výzva
Třetí Loprais ztrácí na vedoucího jezdce kategorie 55 minut. V oficiálních výsledcích mu po čtvrteční etapě totiž přibyla penalizace 20 minut, nejspíš jako následek opožděného středečního startu, kdy musel opravovat převodovku. „Je zázrak, že jsme tady a pořád ve hře. Ve středu nás postihly technické trable, převodovka nás na začátku stála spoustu času a super startovní pozici. Pak přišla další chyba, když nám přestal fungovat pohon 4×4, což byla výzva. Auto při systému 4x3 nemělo takovou trakci. Hlídal jsem to, aby neodešla další hřídel a nemohl jsem tlačit. Věřím, že teď přijde konečně první čistá uvedl Loprais na svých sociálních sítích.
Engel opravoval čerpadlo
Ze tří českých motocyklových jezdců, jenž jsou ještě v pořadí, je nejvýše umístěným Milan Engel (Orion - Moto Racing Group), kterému patří 21. místo. “Vůbec jsem nečekal, co mě potká při maratonské etapě. Viděl jsem hodně zničených závodníků, některý z nich měl zlomenou klíční kost. Ve středu mě výrazně přibrzdil technický problém, když mi od předního kola vyletěl kámen, který prorazil spodní kryt a udělal díru do čerpadla. Přestala mi fungovat přední nádrž,” popsal Engel.
Do tankovačky dojel český závodník na zadní nádrž a pak musel improvizovat. “Uřízl jsem si kousek pet lahve, vzal si hadičku a věděl jsem, že budu muset vycucávat palivo z přední nádrže do zadní. Jsem rád, že jsem etapu dokončil, v maratonském bivaku to byla romantika – hvězdy a ohníček. Zároveň se mi čerpadlo podařilo opravit. V dnešní etapě mě nic neomezovalo a odzávodil jsem to na sto procent. Hodně mě to bavilo,” dodal Milan Engel.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 5. etapa
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:05:16; 2. Cornejo (Chile/Hero) +3:51; 3. Sanders (Aus./KTM) +5:50; ... 17. Engel (ČR/Kove) +28:37; 31. Drdaj (ČR/KTM) +50:07; 36. Pabiška (ČR/KTM) +59:33.
Automobily: 1. Guthrie, Walsch (Ford Raptor T1+) 3:54:46; 2. Roma, Haro (Šp./Ford Raptor T1+) +1:06; 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +2:14; ... 45. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +29:55; 76. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +42:44.
Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 4:30:26; 2. Huzink (Niz./Renault) +3:18; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +4:01; 4. Loprais (ČR/Iveco) +4:23; 9. Valtr (ČR/Iveco) +35:59; 10. Poslední (ČR/Tatra) +46:42; 22. Tomeček (ČR/Tatra) +2:34:47.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 20:58:10; 2. Brabec (USA/Honda) +2:02; 3. L. Benavides (Arg./KTM) +5:55; ... 21. Engel (ČR/Kove) +3:34:39; 29. Drdaj (ČR/KTM) +4:31:33; 39. Pabiška (ČR/KTM) +6:04:32.
Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) 20:36:44; 2. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) +3:17; 3. Ekström, Bergrvist (Švéd.Ford Rapotr T1+) +5:38; ... 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +19:55; 35. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +4:13:22; 54. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) 7:50:22.
Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +23:42:03; 2. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +8:29; 3. Loprais (ČR/Iveco) +54:25; ... 7. Valtr (ČR/Iveco) +2:44:34; 15. Poslední (ČR/Tatra) +8:43:44; 17. Tomeček (ČR/Tatra) +13:19:52.
Výsledky jsou neoficiální.