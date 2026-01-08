Škoda Superb za 280 tisíc a Kamiq za 150 tisíc? Škoda se snaží přežít brutálními slevami

Předplatné
Umíte si představit, přijít si do autosalonu pro novou škodovku jen za 148.000 Kč? Za takto nízkou cenu u nás nikdy nebylo ani nejmenší citigo. V Číně jde ale o realitu dnešních dní, za brutálně nízké ceny se dá pořídit většina modelů české značky.

Že je čínský trh v současné době brutální, jsme už psali mnohokrát. Obzvláště těžkou situaci tam mají zahraniční automobilky, které pomalu zareagovaly na rychlou změnu situace po roce 2020. Jednou z nejvíce zasažených je škodovka, která ani po pěti letech zjevně změnu v chování tamních zákazníků nezaznamenala a v nabídce nemá jediné elektrifikované vozidlo.

Cenová válka se rozhořela nejen mezi výrobci elektromobilů, až na dno spadly i ceny spalovacích vozů. U škodovky tak čínští zákazníci mohou dostat ceny, o jaké by se v Česku nikomu ani nesnilo. Platí to zejména pro Škodu Superb, která se v Číně stále prodává jako nová ve třetí generaci. Na tamním trhu normálně startuje na ceně v přepočtu 518.000 Kč.

Za to zájemce dostane verzi TSI280 DSG Premium, což značí přeplňovanou benzinovou čtrnáctistovku o výkonu 110 kW. Druhou variantou je verze TSI330 DSG s benzinovým přeplňovaným dvoulitrem a výkonem 132 kW. Verze TDI v nabídce nejsou, dieselové osobní vozy totiž v Číně nejsou povolené. V nabídce je pouze karoserie typu liftback, kombíky totiž v Číně donedávna nikoho nezajímaly.

Na Supai, jak se auto v Číně jmenuje, teď škodovka dává slevu až 46 %. Za výkonově slabší variantu tak zájemci zaplatí jen 94.900 juanů, což je v přepočtu asi 281.000 Kč. Za silnější z účtu vytáhnou 118.900 juanů, což je 352.000 Kč. Pro srovnání, v Česku současná Škoda Superb čtvrté generace s benzinovou patnáctistovkou a výkonem 110 kW startuje na ceně 935.000 Kč.

Velmi ušetří i zájemci o model Kodiaq, který se v Číně stále vyrábí v první generaci. V nabídce jsou opět dvě verze, obě s dvoulitrovým benzinovým čtyřválcem, o výkonech 137 nebo 162 kW. Běžná cena startuje v přepočtu na 568.000 Kč, po slevě 38 % je ale nově za 352.000 Kč. Výkonnější verze se čtyřkolkou je teď za 508.000 Kč.

Vůbec nejlevnější škodovkou v současném portfoliu je model Kamiq, který je ale velmi odlišný od toho českého. Stojí totiž ještě na staré platformě PQ34 a pohání jej patnáctistovka MPI o výkonu 80 kW. Zatímco normálně stojí v přepočtu minimálně 296.000 Kč, dnes si jej může Čínan koupit za 148.000 Kč. Tedy levněji, než za kolik se v Česku prodávaly ty nejzákladnější dacie. Skvělou nabídkou z pohledu českého zájemce je i SUV Karoq 1.4 TSI/110 kW za 266.000 Kč. Menší slevy jsou i na další modely, za Škodu Octavia ušetří zájemce asi 18 %.

Podobné slevy nejsou jen u škodovky, ale i u dalších zahraničních výrobců. Například současné BMW i3, což je v Číně elektrická varianta sedanu třetí řady, je se slevou 47 %. Auto s pohonem zadních kol, výkonem 210 kW a baterií o kapacitě 70,3 kWh je dnes jen za 550.000 Kč. Výkonnější varianta s 250 kW a 79 kWh baterií je za 630.000 Kč. Velké slevy se vztahují i na další elektrické modely značky. Slevy kolem 50 % nabízí také Mercedes-Benz, Land Rover nebo Jaguar.

