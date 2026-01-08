Na co se těšit na bruselském autosalonu? Tato auta svět ještě neviděl
Zanedlouho začíná autosalon v Bruselu, který přinese nejednu důležitou novinku od malých elektromobilů až po terénní pick-upy. Na co konkrétně se můžeme těšit?
Bruselský autosalon v posledních pár letech nahradil zrušenou Ženevu. Kromě Mnichova a Paříže, které se střídají v září, se tak stal jednou z nejdůležitějších výstav aut v Evropě. Automobilky se tomu přizpůsobily a plánují tam nejen evropské, ale i světové premiéry.
Letošní ročník, který otevře své brány už v pátek 9. ledna a potrvá až do 18. ledna, nebude výjimkou. Pořadatel autosalonu, společnost Febiac, zveřejnila seznam premiér. Některá tato auta jsme už viděli, jiná ale světu zatím zůstávají utajena.
K nejdůležitějším z nich patří Kia EV2, malý elektromobil jihokorejské značky, který se postaví např. Škodě Epiq či Renaultu 4. Stejně jako ony to bude městský crossover. Dostane levnější variantu platformy E-GMP, která má přední hnací nápravu a 400V architekturu elektropohonu.
Stejnou techniku využívají i modely EV3, EV4 a EV5, které se v Bruselu představí ve verzích GT. Civilní varianty těchto elektromobilů jsme už viděli a dva menší z nich i testovali, EV5 má český ceník teprve od loňského podzimu.
Elektromobilem se pochlubí také Hyundai, ovšem jeho design nebude velkým překvapením – půjde o elektrickou verzi MPV Staria. To čerstvě prošlo modernizací, jak odhalily zprávy z Jižní Koreje. Elektrická verze je důležitá zejména pro Evropu – hybrid zmizí z nabídky a staria bude dostupná právě jen jako elektromobil. Má se začít prodávat ve druhém nebo třetím čtvrtletí letoška.
Mercedes-Benz ukáže nové GLB a Stellantis přiveze modernizovaný Opel Astra a koncept malého elektromobilu Citroën ELO. Tyto vozy se už však světu představily, takže si odbudou výstavní premiéru. Belgičané hovoří také o světové premiéře Peugeotu e-408, ovšem jeho facelift nejen že se dávno představil, dokonce jsme s ním i jezdili. Jeví se nepravděpodobné, že by dostal další modernizaci či novou generaci, takže to opět považujme „jen“ za výstavní premiéru.
Výstavní premiéru si odbude také Ford Ranger modelového roku 2026. Podle českého zastoupení značky nejde o skutečný facelift, nýbrž opravdu jen o drobnosti spojené s novou výbavou Platinum a Limited pro plug-in hybridní verzi a drobné kosmetické změny. Zajímavým přídavkem však je upozornění na krádež přívěsu, které přijde do propojené aplikace ve smartphonu, když někdo odpojí vlek zamčeného vozu.
Konečně, nějakou světovou premiéru si má odbýt zatím neznámý model značky Mazda. To bude pravděpodobně zcela nové auto, neboť v létě odhalená Mazda CX-5 je uvedená o odstavec níž mezi evropskými premiérami.
K dalším evropským premiérám bude patřit kromě řady čínských aut také hybridní KGM Actyon, elektrické Porsche Cayenne a Macan GTS, Subaru e-Outback, Subaru Uncharted a také Toyota Hilux.
Nejdelším seznamem je ten s belgickými premiérami. Tam nacházíme i řadu aut, s nimiž jsme už měli příležitost se svézt, stejně jako auta ukázaná třeba na mnichovském autosalonu loni v září. Patří k nim např. BMW iX3, Daica Hipster, Hyundai Nexo, Jeep Compass, Peugeot 208 GTi, koncept Škody Epiq, Toyota RAV4 či koncepční volkswageny ID. Cross, ID. Polo a ID. Every1.
Na bruselský autosalon se vydáme, takže se můžete těšit na zpravodajství, fotografie a videa přímo z místa.
zdroj: Febiac | foto: Kia, Hyundai, Mercedes-Benz,Opel, Peugeot, Ford, Mazda, KGM, Porsche, Toyota