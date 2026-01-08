Platnost dálniční známky: Nezapomněli jste na kontrolu? Hrozí vysoké pokuty
Platnost dálniční známky je zřejmě nejčastější věc, kterou čeští řidiči řeší těsně před samotnou cestou po dálnici. A není divu, elektronická dálniční známka už dávno není samolepka na skle, ale záznam v systému. Kde tedy platnost ověřit online?
Elektronická dálniční známka přinesla i nové situace, ve kterých se dá snadno udělat chyba. Platnost dálniční známky není nic jiného než časové období, po které má konkrétní vozidlo (podle SPZ a státu registrace) zaplacený poplatek za užití zpoplatněných dálnic v Česku.
Platnost dálniční známky ověříte zde na webu edalnice.cz, stačí zadat zadat registrační značku (SPZ) a stát registrace vozidla. Pozor na ostatní falešné weby!
Elektronická dálniční známka může být zakoupena na různé časové varianty – roční, třicetidenní, desetidenní nebo jednodenní. Začátek platnosti si lze při nákupu nastavit dopředu, ale pouze ve stanoveném rozsahu – začátek platnosti dálniční známky si lze nastavit nejpozději na 30. den po dni její úhrady.
Roční známka se nekupuje na kalendářní rok, nýbrž na 365 dní, ale většina řidičů ji kupuje ze starého zvyku právě v lednu, proto právě v těchto dnech nezapomeňte na kontrolu.
Ověření slouží výhradně k informativní kontrole. Během několika vteřin umožní zjistit, zda je dálniční známka uhrazena a do kdy její platnost trvá. K tomuto kroku není potřeba přihlašování ani potvrzení o nákupu, rozhodující je pouze registrační značka vozidla.
Správa dálniční známky: Co lze měnit?
Jakmile je nutné provést jakoukoli změnu, situace se zásadně liší. Správa dálniční známky probíhá prostřednictvím údajů z potvrzení o nákupu a umožňuje například upravit začátek platnosti (pokud ještě nenastal), opravit chybně zadanou registrační značku nebo změnit stát registrace vozidla.
Tyto úpravy jsou ale striktně omezené a zpravidla je lze provést pouze jednou. I z tohoto důvodu se doporučuje bezprostředně po nákupu ověřit, zda je platnost dálniční známky nastavena správně a odpovídá zamýšlenému použití vozidla.
Né každá dálnice je zpoplatněna
Jedním z nejčastějších omylů řidičů je představa, že každá silnice označená jako „dálnice“ je automaticky zpoplatněná. Ve skutečnosti se platnost dálniční známky vztahuje pouze na vybrané úseky dálnic, které stát oficiálně zařadil mezi zpoplatněné. Existují proto i úseky, obchvaty nebo krátké dálniční přivaděče, kde se bez známky obejdeš.
Přehled všech zpoplatněných úseků včetně aktuální mapy je k dispozici na oficiálním webu edalnice.cz, kde si lze trasu jednoduše ověřit ještě před cestou.
Pokud si nejsi jistí, zda se chystáte na zpoplatněný úsek dálnice, je bezpečnější počítat s tím, že platnost dálniční známky je nutná, případně si trasu předem zkontrolovat. Pár minut ověřování může ušetřit nejen peníze, ale i zbytečný stres.
Hrozí vysoká pokuta
Jízda bez dálniční známky v ČR je přestupek, za který hrozí pokuta až 5000 Kč na místě, ve správním řízení až 20.000 Kč. Absenci elektronické známky snadno odhalí hlídky Policie ČR a Celní správy.
Pokud omylem najedete na dálnici bez známky, okamžitě ji kupte online a ideálně sjeďte na nejbližší odpočívadlo, abyste se vyhnuli postihu. Podvodné SMS zprávy o pokutě ignorujte, pokuta určitě nepřijde touto formou.
|Ceny českých dálničních známek od 1. 1. 2026
|Roční
|2 570 Kč
|Měsíční
|480 Kč
|Desetidenní
|300 Kč
|Jednodenní
|230 Kč
Zdroje: edalnice.cz, MDČR