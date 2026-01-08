Ligier pro patnáctileté dojel z Paříže na Nordschleife bez tankování. A tam zajel rekord!
Ligier JS50 ve verzi REVO D+ ukázal, že i malý „bezřidičák“ může být součástí automobilové mytologie Nordschleife. Z Paříže dorazil na jednu nádrž a na okruhu se postavil po bok dvou elektrických variant.
Nürburgring Nordschleife po desetiletí slouží automobilkám jako vývojové středisko a zároveň místo, kde si nová technika a modely budují reputaci prostřednictvím časů kol. Právě na tento okruh, kde spolu měří síly ostré verze a supersporty, vyrazila dvoučlenná posádka s minivozem Ligier JS50 ve verzi REVO D+.
Ano, jedná se o malé vozítko, které je možné řídit od patnácti let s řidičským oprávněním AM. Tato konkrétní verze je v České republice dostupná od 394.000 Kč. Označení REVO D+ prozrazuje, že se jedná o dieselovou variantu s motorem o objemu 0,5 litru, výkonem 6 kW a točivým momentem 27 Nm. Spotřeba paliva v cyklu WMTC má hodnotu 3 l/100 km s emisemi 78 g/km. V praxi to znamená, že na 17litrovou nádrž ujedete přes 550 kilometrů.
Právě to vyzkoušela posádka v první části výletu z Paříže přes Belgii až na Nürburgring. Cestou se ještě zastavila na okruhu Reims-Gueux, kde Ligier připomíná vlastní sportovní historii – vítězství Guy Ligiera a Jo Schlessera v závodě 12h Internationales de Reims 24. června 1966. Smyslem bylo demonstrovat, že i ryze městská vozítka poskytují moderní úroveň bezpečnosti a komfortu. Nutno podotknout, že trasu skutečně absolvovali bez nutnosti tankovat.
Na Nürburgring pak značka vyslala celkem tři své Ligiery JS50, což byla ideální příležitost k vzájemnému porovnání. Nejlépe si vedla elektrická verze Ligier JS50 L7e Electric s časem 19:53,367, a to hlavně díky posunutému omezovači na 75 km/h a vyšší dynamice elektrického pohonu. Tu stvrdil i druhý JS50 L6e Electric s časem 27:55,580. Poslední byl diesel, který okruh zajel v vysloveně výletním tempu 28:25,814. Pravděpodobně se jedná o nejpomalejší oficiálně měřený čas, takže jej klidně lze označit za rekordní, ačkoliv z „opačné strany“, než jsme zvyklí.
V tomto kontextu může působit úsměvně, že auta měla nazuté seriózní semi-slicky Nankang RC v rozměru 165/50 R16. Zbylé úpravy s tematickým názvem „Ligier Ultimate Racing Experience“ už byly jen vizuální. Modře lakovanou karoserii doplňuje výšivka francouzské trikolory na hlavových opěrkách, sportovní hlavice řadicí páky, sportovní provedení volantu, manžeta ruční brzdy s kontrastním prošíváním, modré pásy a polepy edice na palubní desce před spolujezdcem.
Technicky přitom REVO D+ není žádná „hříčka“, ale sofistikovaný agregát, který se v detailech opírá o řešení známá z klasických aut. Najdeme tu například vysokotlaké vstřikování common-rail s tlakem 1000 barů, chytrý alternátor omezující zátěž motoru při akceleraci a za studena, řízené sání pro snížení spotřeby a také systém SCR, jenž pomáhá s emisemi a zároveň i s akustickým projevem. Nechybí ani funkce Easy Park, která usnadňuje manévrování v nízkých rychlostech.
Elektrická JS50 se nabízí se dvěma velikostmi akumulátoru: menší 8,28 kWh slibuje dojezd až 123 km, větší 12,42 kWh pak až 192 km. Nabíjení je řešené jednoduše ze standardní 230V zásuvky s dodávaným nabíjecím kabelem.
Z pohledu konstrukce a bezpečnosti přidává nová generace JS50 kotoučové brzdy vpředu i vzadu a monoblokový podvozek s dodatečným vyztužením včetně zesílených trubkových struktur. Zlepšilo se také odhlučnění.
Zdroj: Ligier I Video: Ligier