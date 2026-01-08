Robotaxík Tesly se blíží. Nakonec asi s volantem i pedály
Tesla už nějakou dobu slibuje auta bez volantu, první takové už představila před dvěma lety. Na letošní rok se plánuje s jeho nasazením do ulic a sériová výroba se asi opravdu blíží. Jen u toho pravděpodobně nakonec bude volant i pedály.
V roce 2024 Tesla ukázala koncept dvoudveřového kupé, které ale neslibovalo zajímavé řidičské zážitky. Cybercab totiž neměl volant ani pedály, smyslem jeho existence je autonomní převážení platících zákazníků. Na sériovou výrobu a nasazení v ulicích má podle původního plánu dojít už letos.
Od Tesly a zejména jejího šéfa jsme zvyklí na velké sliby, které, když už jsou dodrženy, tak mnohdy s velikým zpožděním. To se očekávalo také od cybercabu, zejména kvůli slibu plně autonomní jízdy bez možnosti zásahu posádky. Jak se teď ukazuje, plán na výrobu ještě letos se možná podaří dodržet. Jen u toho nejspíše budou pedály i volant.
Dokazují to kusy nachytané v amerických ulicích, které se vzhledově od konceptů trochu odlišují. Na první pohled zejména tím, že mají boční zrcátka, které robotický taxík logicky nepotřebuje. V obou natočených vozech také sedí řidič a točí přitom volantem, očekávat se tedy dá i přítomnost klasických pedálů.
Že existují prototypy s klasickým řízením, je asi logické, jenže pokud se má auto vyrábět ještě letos, bez volantu se asi neobejde. Schválení modelu u agentury NHTSA bez tradičního řízení totiž ve Spojených státech trvá celé roky a zatím jej dostalo jen minimum vozů. Naposledy autonomní krabice Zoox, jako první takový vůz od amerického výrobce. Tomu trvalo asi 2,5 roku, než byla licence přidělena.
Cybercab se sice ukázal už před dvěma lety, ale pouze jako koncept. Především ale víme, že Tesla zatím o licenci ani nepožádala. Pokud se Musk nepokusí využít své politické kontakty a řízení urychlit, což je ale pravděpodobně nemožné, cybercab bez volantu nebude reálný letos a nejspíše ani příští rok. I s licencí ale není situace ideální, například produkce je stále omezena na 2500 kusů ročně, plány Tesly ale počítají s podstatně vyššími čísly.
Právě to asi nakonec bude hlavním důvodem buď pro úplné zpoždění výroby, nebo omezení ambicí. První kusy téměř určitě dostanou tradiční prvky řízení. Paradoxně samotné autonomní řízení zde bude tím menším problémem, protože už současné modely Tesly ukazují, že jsou schopné se v ulicích pohybovat samy velmi obstojně. V texaském Austinu už ostatně jezdí flotila robotníků využívající lehce upravené produkční verze modelu Y. Cybercab by měl nabídnout autonomní jízdu na úrovni 4, což dnes žádné produkční auto nenabízí.
Malé elektrické kupé za příznivou cenu, kterou Musk také slíbil, by jistě spousta zájemců ocenila i s tradičním řízením. Na slíbenou druhou generaci Tesly Roadster asi ještě dlouho nedojde, a tak by pohledné dostupné kupé bylo alespoň částečnou náhradou. Jaké jsou technické údaje cybercabu, Tesla zatím nezveřejnila.
Situace s volantem není jediný problém, který má Tesla se samořídícím kupé. Jak se před pár dny ukázalo, přihlásila se příliš pozdě o ochranou známku na název cybercab. Udělala to až následující měsíc poté, co se auto oficiálně představilo a tak si jméno stihla zaregistrovat jiná firma. Žádost Tesly tedy byla odmítnuta. Majitel ochranné známky překvapivě není žádný spekulant nebo troll, ale údajně francouzská nápojářská firma UniBev, která žádost podala 18 dní po představení vozu. Pokud se nepokusí s Francouzi soudit, má automobilka dvě možnosti - UniBev vyplatit, a nebo změnit jméno vozu.
