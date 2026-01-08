Předplatné
Nové Jaecoo 5 má české ceny. Srovnání s karoqem, konou i dusterem!

Mario Rychtera
Nové Jaecoo 5 staví na tom, co dnes rozhoduje nejčastěji: rozumné pořizovací náklady, dlouhá záruka a bohatá standardní výbava. V přímém srovnání se Škodou Karoq, Hyundaiem Kona i Dacií Duster ukazuje, kde umí být čínská nabídka nejpřesvědčivější.

Čínské automobilky se na českém trhu zabydlují a lákají zákazníky na atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty. Dobrým příkladem je SUV Jaecoo 5, nabízené s čistě spalovacím motorem, sedmiletou zárukou a přehlednou nabídkou.

Z technického hlediska je založená na zážehovém přeplňovaném čtyřválci o objemu 1,6 litru, výkonu 108 kW a točivém momentu 275 Nm. Spojený je se sedmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem předních kol. Vůz vždy stojí na 18palcových kolech. Jednoduchý je také výběr barev. Modrou máte v základu, za ostatní se připlácí 14.000 Kč a pokud chcete k zelené také kontrastní černou střechu, je to za 19.000 Kč. Interiér je standardně černý, ale za 10.000 Kč může mít i světlou podobu.

Model Jaecoo 5 je dostupný ve dvou výbavových stupních bez dalších příplatků. V základu dostanete LED světla s automatickým dálkovým režimem, adaptivní tempomat s udržováním v pruhu, přední a zadní parkovací senzory s 540° kamerovým systémem, sedm airbagů a celkem 20 jízdních asistentů. Interiér nabídne 8,8palcový přístrojový štít, 13,2palcový infotainment se zrcadlením chytrých telefonů a automatickou klimatizaci. Přední látková sedadla jsou nastavitelná v šesti směrech a k odemykání ani startování není potřeba klíčku. Výbava Select startuje na 699.000 Kč.

Vyšší linie Exclusive vychází na 769.000 Kč, přičemž i k Selectu dostanete 50.000 Kč slevu. Luxusnější provedení se zvenčí vyznačuje zakrytím podvozku, panoramatickým střešním oknem a tónovanými skly. Uvnitř na vás čeká dvouzónová klimatizace, vyhřívaný volant, elektricky nastavitelná sedadla s výhřevem i ventilací, čalounění ze syntetické kůže, barevné ambientní osvětlení, 8 reproduktorů a elektricky ovládané víko kufru.

Jaecoo5 vs. konkurence
 Jaecoo5Škoda KaroqHyundai KonaDacia Duster
Motorizace1.6 TGDI1.5 TSI/110 kW, 7DSG1.6 T-GDI1.8 hybrid 155 
Výkon [kW]108110110116
Točivý moment [Nm]275250250172
Zrychlení 0-100 km/h [s]10,398,99,4
Maximální rychlost [km/h]190210201180
Spotřeba paliva [l/100km]76,1-6,56,4-6,74,7
Emise CO2 [g/km]159139-148145-152106
Poháněná kolapředníPředníPředníPřední
Vnější rozměry [mm]4380/1860/16504390/1841/16034350/1825/15704343/1813/1656
Rozvor [mm]2620262526602657
Zavazadlový prostor [l]480521466496
Cena [Kč]699.000 (Select)770.000 (Selection)714.990 (Comfort Club)600.900 (Expression)

Konkurent Škoda Karoq

Segment kompaktních crossoverů je mimořádně nabitý, v jeho čele stojí Škoda Karoq. Ta sice začíná na 700.000 Kč, ale jen s litrovým TSI o výkonu 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Srovnatelná verze s motorem 1,5 TSI naladěná na 110 kW a automatem vyjde na 770.000 Kč. Od základu má dvouzónovou klimatizaci, naopak ale nabízí jen 16palcová kola, 8palcový displej řidiče i infotainmentu a pouze zadní senzory bez kamery. Záruka je na 5 let s omezením na 60.000 km.

Konkurent Hyundai Kona

Také Hyundai Kona začíná s litrovým motorem o stejném výkonu. Tato verze vychází na lákavých 629.990 Kč, ale verze odpovídající čínskému soupeři už je za 714.990 Kč. Využívá motor 1.6 T-GDI s výkonem 110 kW a automatickou převodovkou, přičemž je spojená se základní linií Comfort doplněnou o paket Club. Dohromady dostanete manuální klimatizaci, přední a zadní parkovací senzory s couvací kamerou, sedadlo řidiče s bederní opěrkou, kožený potah volantu, 12,3palcový multimediální systém a 17palcová kola s dojezdovou rezervou. Kona nabízí také pětiletou záruku, ale bez omezení nájezdu.

Konkurent Dacia Duster

Jako třetí jsme zvolili Dacii Duster pro její cenovou přízeň. Za 600.900 Kč dostanete plnohodnotný hybrid s automatem a výkonem 116 kW. Kompromisem ve srovnání s Jaecoo 5 je ale výbava. Ta zahrnuje jen manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory s kamerou, 10palcový infotainment se 4 reproduktory a 17palcová kola. Dacia dává na Duster tříletou záruku s možností prodloužení v rámci servisních smluv na až 5 let a 100.000 km.    

JAECOO5 • Zdroj: JAECOO

Zdroj: Dacia, Hyundai, Jaecoo, Škoda I Video: Jaecoo

