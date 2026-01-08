Nové Jaecoo 5 má české ceny. Srovnání s karoqem, konou i dusterem!
Nové Jaecoo 5 staví na tom, co dnes rozhoduje nejčastěji: rozumné pořizovací náklady, dlouhá záruka a bohatá standardní výbava. V přímém srovnání se Škodou Karoq, Hyundaiem Kona i Dacií Duster ukazuje, kde umí být čínská nabídka nejpřesvědčivější.
Čínské automobilky se na českém trhu zabydlují a lákají zákazníky na atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty. Dobrým příkladem je SUV Jaecoo 5, nabízené s čistě spalovacím motorem, sedmiletou zárukou a přehlednou nabídkou.
Z technického hlediska je založená na zážehovém přeplňovaném čtyřválci o objemu 1,6 litru, výkonu 108 kW a točivém momentu 275 Nm. Spojený je se sedmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem předních kol. Vůz vždy stojí na 18palcových kolech. Jednoduchý je také výběr barev. Modrou máte v základu, za ostatní se připlácí 14.000 Kč a pokud chcete k zelené také kontrastní černou střechu, je to za 19.000 Kč. Interiér je standardně černý, ale za 10.000 Kč může mít i světlou podobu.
Model Jaecoo 5 je dostupný ve dvou výbavových stupních bez dalších příplatků. V základu dostanete LED světla s automatickým dálkovým režimem, adaptivní tempomat s udržováním v pruhu, přední a zadní parkovací senzory s 540° kamerovým systémem, sedm airbagů a celkem 20 jízdních asistentů. Interiér nabídne 8,8palcový přístrojový štít, 13,2palcový infotainment se zrcadlením chytrých telefonů a automatickou klimatizaci. Přední látková sedadla jsou nastavitelná v šesti směrech a k odemykání ani startování není potřeba klíčku. Výbava Select startuje na 699.000 Kč.
Vyšší linie Exclusive vychází na 769.000 Kč, přičemž i k Selectu dostanete 50.000 Kč slevu. Luxusnější provedení se zvenčí vyznačuje zakrytím podvozku, panoramatickým střešním oknem a tónovanými skly. Uvnitř na vás čeká dvouzónová klimatizace, vyhřívaný volant, elektricky nastavitelná sedadla s výhřevem i ventilací, čalounění ze syntetické kůže, barevné ambientní osvětlení, 8 reproduktorů a elektricky ovládané víko kufru.
|Jaecoo5 vs. konkurence
|Jaecoo5
|Škoda Karoq
|Hyundai Kona
|Dacia Duster
|Motorizace
|1.6 TGDI
|1.5 TSI/110 kW, 7DSG
|1.6 T-GDI
|1.8 hybrid 155
|Výkon [kW]
|108
|110
|110
|116
|Točivý moment [Nm]
|275
|250
|250
|172
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,3
|9
|8,9
|9,4
|Maximální rychlost [km/h]
|190
|210
|201
|180
|Spotřeba paliva [l/100km]
|7
|6,1-6,5
|6,4-6,7
|4,7
|Emise CO2 [g/km]
|159
|139-148
|145-152
|106
|Poháněná kola
|přední
|Přední
|Přední
|Přední
|Vnější rozměry [mm]
|4380/1860/1650
|4390/1841/1603
|4350/1825/1570
|4343/1813/1656
|Rozvor [mm]
|2620
|2625
|2660
|2657
|Zavazadlový prostor [l]
|480
|521
|466
|496
|Cena [Kč]
|699.000 (Select)
|770.000 (Selection)
|714.990 (Comfort Club)
|600.900 (Expression)
Konkurent Škoda Karoq
Segment kompaktních crossoverů je mimořádně nabitý, v jeho čele stojí Škoda Karoq. Ta sice začíná na 700.000 Kč, ale jen s litrovým TSI o výkonu 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Srovnatelná verze s motorem 1,5 TSI naladěná na 110 kW a automatem vyjde na 770.000 Kč. Od základu má dvouzónovou klimatizaci, naopak ale nabízí jen 16palcová kola, 8palcový displej řidiče i infotainmentu a pouze zadní senzory bez kamery. Záruka je na 5 let s omezením na 60.000 km.
Konkurent Hyundai Kona
Také Hyundai Kona začíná s litrovým motorem o stejném výkonu. Tato verze vychází na lákavých 629.990 Kč, ale verze odpovídající čínskému soupeři už je za 714.990 Kč. Využívá motor 1.6 T-GDI s výkonem 110 kW a automatickou převodovkou, přičemž je spojená se základní linií Comfort doplněnou o paket Club. Dohromady dostanete manuální klimatizaci, přední a zadní parkovací senzory s couvací kamerou, sedadlo řidiče s bederní opěrkou, kožený potah volantu, 12,3palcový multimediální systém a 17palcová kola s dojezdovou rezervou. Kona nabízí také pětiletou záruku, ale bez omezení nájezdu.
Konkurent Dacia Duster
Jako třetí jsme zvolili Dacii Duster pro její cenovou přízeň. Za 600.900 Kč dostanete plnohodnotný hybrid s automatem a výkonem 116 kW. Kompromisem ve srovnání s Jaecoo 5 je ale výbava. Ta zahrnuje jen manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory s kamerou, 10palcový infotainment se 4 reproduktory a 17palcová kola. Dacia dává na Duster tříletou záruku s možností prodloužení v rámci servisních smluv na až 5 let a 100.000 km.
Zdroj: Dacia, Hyundai, Jaecoo, Škoda I Video: Jaecoo