Aston Martin bude při vývoji elektrických sporťáků spolupracovat s Lucid Motors

Britská automobilka je v otázce elektromobilů oproti konkurenci lehce pozadu a možná proto si ke spolupráci pozvala amerického výrobce elektromobilů Lucid. Dohoda nebude zadarmo, na oplátku získává Lucid v automobilce akcie v hodnotě 232 milionů dolarů.

Pro Lucid Motors se jedná o první užší spolupráci se zaběhlou automobilkou. “Toto partnerství bude představovat přelomovou spolupráci mezi Aston Martinem, proslulou značkou s bohatou historií zahrnující vítězství v Le Mans i její současný úspěch ve Formuli 1, a tím nejlepším ze Silicon Valley v podání inovací a technologií Lucidu,” prohlásil Peter Rawlinson, generální a technický ředitel Lucid Motors.

Aston Martin si tak po spolupráci s Mercedesem zve na pomoc dalšího silného hráče, tentokrát v oblasti technologií pro vývoj elektromobilů. “Smlouva o spolupráci se společností Lucid je game changer v oblasti elektromobility pro Aston Martin. Společně s automobilkou Mercedes-Benz nyní máme dva dodavatele světové úrovně, kteří podporují interní vývoj a investice, které vynakládáme na realizaci naší EV strategie,” prohlásil Lawrence Stroll, výkonný předseda značky Aston Martin.

První elektromobil chystá Aston Martin na rok 2025. Dohoda s Lucidem pro britskou automobilku znamená, že už pro svůj první plánovaný elektromobil může využít nejmodernější pohonné jednotky pro elektromobily a bateriové systémy v hodnotě přes 450 milionů dolarů.

Samotný Aston se dle svých plánů chystá v příštích pěti letech investovat více než 2,5 miliardy dolarů – a to nejen do elektromobility. Dlouhodobým cílem je, aby bylo portfolio britského výrobce do roku 2030 plně elektrifikované.

Že Lucid získává 3,7procentní podíl v Aston Martinu, jsme již zmínili. Na spolupráci s Mercedesem to ale nebude mít špatný vliv, ba naopak. Jeho současný 9,4procentní podíl ve společnosti má být navýšen až na 20 procent.

Spolupráce s německou automobilkou se nebude týkat pouze spalovacích motorů, ale taktéž hybridů a elektromotorů. Aston Martin tak bude v následujících letech pro vývoj svých supersportovních elektromobilů čerpat z vícera kvalitních zdrojů. Jaký bude výsledek? Na to si ještě chvíli musíme počkat.