Aston Martin DB12 Volante oficiálně: První otevřený Super Tourer umí až 325 km/h

Aston Martin DB12, který britská automobilka představila v květnu tohoto roku jako první Super Tourer na světě, se dočkal také otevřené verze, tradičně označované Volante. Přerod z tradičního kupé na kabriolet s vnitřním uspořádáním 2+2 a plátěnou střechou přitom dopadl skvěle a DB12 si uchovává nádherné linie.

Látková střecha je vyrobena z 8 vrstev materiálu, což by mělo zajistit optimální zvukovou izolaci. Její stažení trvá 14 sekund a natažení o dvě sekundy déle, obojí je ale možné v rychlostech až do 50 km/h. Kvůli stažení střechy navíc není potřeba ani nastoupit do vozu – vše lze zvládnout přes dálkové ovládání ze vzdálenosti do dvou metrů.

Střecha je standardně černá, zákazníci si ale mohou objednat i jiné odstíny, například červenou, modrou nebo stříbrno-černou. Nabídka je navíc pestrá také v oblasti barev karoserie nebo čalounění interiéru. Speciální požadavky pak zákazníkům splní divize Q, zaměřující se na stavby pro zámožné zákazníky.

Úpravy karoserie obvykle souvisí s navyšováním hmotnosti kvůli přidaným výztužím, o hmotnosti se ale automobilka bohužel nezmínila. Pochlubila se ale růstem celkové tuhosti karoserie o téměř pět procent. Vůz dostal také tužší přední nápravu, díky čemuž by měl nabízet lepší svezení a kultivované odpružení.

Pod kapotou se ukrývá dvakrát přeplňovaný 4,0litrový vidlicový osmiválec, nabízející nejvyšší výkon 500 kW a 800 Nm točivého momentu. Sprint z 0 na 100 zvládá otevřený Aston Martin DB12 Volante za 3,7 sekundy, což je o jednu desetinu pomaleji než kupé. Maximální rychlost 325 km/h je však zcela shodná.

O přenos výkonu na kola se stará osmistupňová automatická převodovka, nechybí zadní elektronicky řízený samosvorný diferenciál a zajímavostí je také karbonová hnací hřídel. O zastavení se starají kotouče s průměrem 400 a 360 mm, přičemž volitelně mohou být i karbonové, což pomůže ušetřit až 26 kilogramů neodpružené hmotnosti. Jednadvacetipalcová kola navíc standardně obouvají pneumatiky Michelin Pilot Sport 5.

Stejně jako kupé, také kabriolet nabídne 10,25palcovou dotykovou obrazovku infotaimentu, bezdrátovou konektivitu, volitelný audio-systém Bowers & Wilkins s 16 reproduktory a mnoho dalšího. Výroba otevřeného Aston Martin DB12 Volante by měla být zahájena ještě během tohoto čtvrtletí, první zákazníci se pak dočkají v příštím čtvrtletí.