Audi A3 Sportback 40 TFSI e – Auto tří tváří

Se jménem se to má tak, že německá automobilka aktuálně označení e-tron používá pro čisté elektromobily. Plug-in hybridy teď poznáte podle písmenka „e“ v názvu motorizace.

A co se týče zmíněné techniky, A3 dostala stejnou výbavu, jakou známe z ostatních koncernových plug-in hybridů - najdeme ji totiž také ve škodovkách, volkswagenech nebo seatech.

Základ pohonného ústrojí v testované verzi 40 TFSI e tak tvoří turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,4 litru, poskytující nejvyšší výkon 110 kW a maximální točivý moment 250 N.m, který doplňuje elektromotor s 80 kW a 330 N.m. Kombinovaný výkon dosahuje 150 kW a točivý moment 350 N.m.

O přenos výkonu na přední kola se stará šestistupňová automatická dvouspojková převodovka.

Ve srovnání s předchozí generací má ta současná lehce výkonnější elektromotor, přesně o 5 kW, maximální výkon soustavy je ale stejný. Největší posun však představuje zástavba akumulátoru s větší kapacitou. Namísto dřívější 8,8kWh baterie nový plug-in hybrid vozí úložiště energie s celkovou kapacitou 13 kWh. Využitelná činí 10,4 kWh.

Lithium-iontový akumulátor našel místo pod zadní lavicí. Jeho přítomnost má ovšem vliv na velikost palivové nádrže i zavazadlový prostor. Plug-in hybrid má ze všech verzí A3 Sportback nejmenší nádrž, jen 40litrovou, a s objemem 280 litrů také nejmenší kufr. Po sklopení zadních opěradel, v testovaném voze mimochodem v příplatkovém provedení s dělením 40:20:40, elektrifikovaný hatchback pobere náklad o objemu až 1100 litrů.

Asi se sluší ještě upozornění, že Audi nabízí také plug-in hybrid s označením 45 TFSI e, jehož kombinovaný výkon dosahuje 180 kW.

Více než 60 km na elektřinu?

A jak plug-in hybridní technika v A3 funguje? Rovnou říkám, že velice sympaticky. Z hatchbacku totiž dělá něco jako auto tří tváří: příjemný elektromobil, úsporný hybrid a také poměrně schopné okreskové náčiní, s nímž se i hezky svezete, když budete chtít.

Začněme elektrickým režimem, který pochopitelně nabízí úžasně tichou a hladkou jízdu, díky 80kW elektromotoru navíc dostatečně svižnou, zvlášť v městském a příměstském provozu. Ve vyšších rychlostech sice chuť zrychlovat trochu opadá, i tak ale tento plug-in dovede čistě na elektřinu jet rychlostí až 140 km/h. Audi A3 Sportback 40 TFSI e tedy můžete v pohodě a bez větších omezení používat jako elektromobil.

Dobíjitelný hatchback navíc nabízí docela zajímavý dojezd. Audi uvádí 59 až 67 kilometrů, mně se ve skutečnosti povedlo s plně nabitým akumulátorem urazit maximálně 65,6 kilometrů (v tom okamžiku naskočil hybridní jízdní režim), většina z nich se uskutečnila v poměrně klidném městském a pomalejším příměstském provozu – nešlo však o nějakou „ekojízdu“. Dojezd ale jistě podpořily vnější podmínky, díky ideální teplotě jsem se například obešel bez klimatizace nebo topení. Každopádně na více než 40 km v elektrickém režimu by se asi při rozumném a normálním používaní dalo spolehnout i v zimě.

Audi A3 Sportback 40 TFSI e

Trochu problém mám s nabíjením. Chápu, že život s plug-in hybridy by se měl odvíjet v cyklu „přes noc doma nabíjet, přes den jezdit“, ale realita není vždy takhle jasná a občas se hodí možnost dobít auto mimo domov u veřejné nabíječky.

Jenže A3 umí maximální nabíjecí výkon jen 2,9 kW, takže akumulátor z nuly na plno doplníte u veřejné nabíječky za necelé čtyři hodiny. A to se mi prostě zdá moc, existují plug-in hybridy s výrazně rychlejším nabíjením.

Umí být úsporné...

Audi A3 40 TFSI e nabízí stejně jako ostatní „plug-iny“ také hybridní mód, v němž se vůz snaží co nejlépe a především nejefektivněji využít oba zdroje energie – tedy elektřinu a benzin - samočinně. V praxi to nejčastěji znamená, že hybridní soustava dělá všechno pro to, aby se co nejvíc obešla bez pomoci spalovacího motoru.

Pokud ale třeba do navigace zadáte vzdálenější cíl a máte nabitý akumulátor, vůz v hybridním režimu pracuje s energiemi tak, aby auto na zvolené místo dorazilo s co nejlepší „bilancí“ spotřeby elektřiny i paliva. Zážehový motor pak soustava pouští ke slovu v okamžicích, kdy je to z hlediska efektivity výhodnější.

Hybridní mód se ale snaží co nejčastěji odpojovat čtyřválec i ve chvíli, kdy palubní počítač ukazuje nulový dojezd na elektřinu a auto vám nepovolí aktivaci čistě elektrického režimu – prostě tehdy, kdy se v baterii už nenachází dostatek energie.

I v takových chvílích A3 40 TFSI e nabízí například elektrické rozjezdy (tedy pokud se rozjíždíte klidněji, prudší start znamená odpich s benzinovou pomocí), kdy k zapojení čtyřválce do práce dochází až později, zhruba okolo 20 km/h, jindy i později.

Během jízdy pak vůz spalovací motor odpojuje, jak jen může, například při jízdě z kopce. Hybrid samozřejmě pracuje i s elektřinou, kterou do baterie doplňuje rekuperace při brzdění.

Ta je mimochodem u Audi vyřešená zajímavě. A3 umí automatickou rekuperaci, dovede tedy brzdit sama. Auto díky chytré výbavě (GPS, sledování dopravních značek, radar a kamera) sleduje provoz a čte trasu před vámi, takže dovede samočinně zpomalit třeba před kruhovým objezdem, za pomalejším vozem nebo při vjezdu do obce. Dokáže poznat kopec, což se také hodí – zatímco na rovině hatchback spíš plachtí, z kopce Audi lehce brzdí, rekuperuje a dobíjí tak baterii. Funguje to moc dobře a hlavně nevtíravě, nijak to neotravuje, spíš naopak.

I jako hybrid s prázdnou baterií dovede být Audi A3 40 TFSI e příjemně úsporná. Ve městě jsem jezdil za 6,8 l/100 km, na dálnici za 6,7 l/100 km a v kombinovaném provozu jsem dosáhl dokonce na průměr 5 l/100 km.

U plug-in hybridů ale samozřejmě cestu k nejnižší provozním nákladům představuje pravidelné dobíjení, ideálně doma přes noc. Pokud tu možnost nemáte, pak pro vás auto s touto koncepcí nedává moc smysl.

Kromě efektivnosti plug-in hybridní soustavy mě u A3 40 TFSI e potěšilo také sladění jednotlivých druhů pohonu. Snad jen spalovací motor by mohl být kultivovanější a tišší. Zatímco u některých hybridů občas ani nezaznamenáte, že se do hry právě zapojil také benzin, u Audi to bylo slyšet snad vždy.

Jinak je ale střídání a doplňování pohonů hladké, výborná je i spolupráce s dvouspojkovou převodovkou.

Audi A3 Sportback 40 TFSI e

… i příjemně svižné

Kombinace přeplňovaného čtyřválce a elektromobilu ovšem nabízí také maximální výkon 150 kW, což na kompakt nezní marně. A ani skutečnost není vůbec špatná, s Audi A3 Sportback 40 TFSI e se tak můžete svézt docela rychle.

Plug-in hybridní soustava totiž vozu poskytuje sympatickou pružnost, příjemně pohotovou odezvu na plyn a takový uhlazený, ale přitom razantní projev při akceleraci. Pomoc elektromotoru je cítit hlavně v první fází zrychlení, kdy na přední kola prakticky okamžitě posílá svoje newtonmetry, čímž „urychluje“ a vyhlazuje nástup spalovací části pohonného ústrojí. Někdy, hlavně při akceleraci z nižších rychlostí, je té síly najednou dokonce tolik, že i díky lehkému škubání volantu můžete cítit boj předních pneumatik s jejím přenosem na silnici. Schopnosti 204koňového pohonného ústrojí ale samozřejmě oceníte také například při předjíždění, i v tomto případě potěší pohotová reakce a solidní zátah.

S všestranným charakterem perfektně ladí podvozek, ten mě vyloženě nadchl. Auto se standardním podvozkem na 18palcových kolech obutých do pneumatik o rozměru 225/40 velice dobře tlumí nerovnosti. Není to „obláčkově“ plavná jízda, A3 je tuhá a podvozek tvrdší, ale tak nějak akorát, není ani trochu prkenný. Vůz působí spíš solidně a jistě – na zvlněné silnici se nekolébá, na dírách podvozek nemlátí, nic nebouchá a ani kola neodskakují.

V zatáčkách přitom hatchback zaujme kombinací mrštnosti a jistoty. Ano, v některých chvílích se mi testovaný kousek zdál spíš lehounce nedotáčivý než neutrální, ale to nic nemění na faktu, že tohle auto umí být na zakroucených okreskách velice přesvědčivé a odhodlané. Není to samozřejmě hot-hatch, A3 Sportback 40 TFSI e není tak ostrá a přesná, není vlastně ani vyloženě zábavná, ale věřte mi, že když budete chtít, proženete se po vybrané cestě až překvapivě svižně.

A cena?

Asi je vám už jasné, že se mi plug-in hybridní Audi A3 líbilo. Líbilo se mi moc. A nejen proto, že nabízí hodně povedený mix kultivovanosti, úspornosti a sportovnosti, ale také třeba i díky interiéru, kvalitním materiálům uvnitř nebo zpracování.

Kabina je dostatečně prostorná, s výškou 182 centimetrů jsem neměl problém pohodlně se usadit vzadu za sedadlem řidiče nastaveným na mou figuru. Parádní je ovládání, Audi totiž moderní, přehledný, pěkně vypadající, funkcemi nabouchaný a hezkým displejem vybavený infotainment doplnila o jednoduché a rychlé ovládání tlačítky. A pochvalu zaslouží i digitální přístrojový panel, provedení v podání německé automobilky je podle mě aktuálně to nejlepší na trhu.

Pokud bych měl něco vytknout, tak snad jen rozsah ploch z lesklého černého plastu. Podle mě jde o jeden z nejhorších materiálů do interiéru auta, výrobci ho však používají snad čím dál víc. „Klavírní lak“ se rychle upatlá, je na něm vidět prach, pyl a také se snadno poškrábe.

Ale největší otazníky u mě vyvolal pohled do ceníku. Audi A3 Sportback 40 TFSI e totiž stojí nejméně 1.042.900 Kč a protože u Audi tradičně můžete vybírat z bohatého seznamu příplatkových prvků, cena se snadno posune ještě mnohem výš. Testovaný exemplář například vychází na 1.567.900 Kč. Ano, vnímání ceny je subjektivní, ale nemůžu si pomoct: není to za kompaktní hatchback, i když tak dobrý, přece jen moc?

Audi A3 Sportback 40 TFSI e

Plusy

Spotřeba, úspornost

Živé pohonné ústrojí

Hodnotně působící interiér

Prostornost

Velmi dobré jízdní vlastnosti

Slušný dojezd na elektřinu

Minusy

Cena

Drahé příplatky

Dlouhé nabíjení