Audi Q3 přijíždí v elegantnější verzi Sportback. Nabídne quattro i plug-in hybrid
Audi Q3 Sportback je o 29 mm nižší než klasická Q3, na prostor pro hlavy zadních pasažérů se však očividně myslelo. Kufr je v základu stejně velký, taktéž i motorizace a schopnosti tažení přívěsů.
Kontroverzní kategorie SUV-kupé, kterou kdysi odstartovalo BMW X6, má dnes členy napříč velikostmi vozů. Ušetřeny nejsou ta největší SUV ani malé crossovery – a díky tomu je výběr opravdu široký, chcete-li méně krabicoidní a elegantnější karoserii na zvýšeném podvozku.
Nově do nabídky značky Audi přichází Q3 ve verzi Sportback, jejíž střecha začíná klesat o poznání víc než u „běžné“ Q3, představené už před časem. Ovšem, hlavně opticky – zaměříte-li se na střechu nad sloupky B a C důkladně, uvidíte, že klesá hlavně horní linka oken a konstruktéři se očividně zaměřili na to, aby prostornost pro hlavy zadních pasažérů byla dostatečná.
O změnách prostornosti vzadu se automobilka konkrétně nezmiňuje, uvádí však, že střecha je o 29 mm níž než u klasické Q3. Zadní lavice je podélně posuvná a standardní objem kufru mezi zadními opěradly, roletkou či platem a pátými dveřmi je u obou verzí stejných 488–575 litrů podle posunutí zadní lavice, ale celkový objem za předními sedadly po střechu je u sportbacku pochopitelně menší – 1.289 litrů oproti 1.386 litrům u Q3.
V obou případech platí také nejvyšší hmotnost přívěsu až 2,1 tuny v závislosti na motorizaci. Ty jsou pochopitelně stejné a sahají od 150k TFSI po 200kW plug-in hybrid.
|Motorizace Audi Q3 Sportback
|Motorizace
|1,5 TFSI
|2,0 TDI
|2,0 TFSI quattro
|2,0 TFSI quattro
|e-hybrid
|Objem motoru
|1.498 ccm
|1.968 ccm
|1.984 ccm
|1.498 ccm
|Převodovka
|7st. DSG, FWD
|7st. DSG, FWD
|7st. DSG, quattro
|6st. DSG, FWD
|Nejvyšší výkon/točivý moment spalovacího motoru
|110 kW (150 k)/250 Nm
|110 kW (150 k)/360 Nm
|150 kW (204 k)/350 Nm
|195 kW (265 k)/400 Nm
|130 kW (177 k)/250 Nm
|Nejvyšší výkon/točivý moment elektromotoru
|-
|-
|-
|-
|85 kW (115 kú/330 Nm
|Nejvyšší kombinovaný výkon/točivý moment
|-
|-
|-
|-
|200 kW (272 k)/400 Nm
|Nejvyšší rychlost
|207 km/h
|228 km/h
|240 km/h (omezovač)
|215 km/h (omezovač)
|Kombinovaná spotřeba
|6,1-6,7 l/100 km
|5,3-5,9 l/100 km
|7,8-8,5 l/100 km
|8,5-9,0 l/100 km
|1,7-2,2 l/100 km + 14,0-15,1 kWh/100 km
|Zrychlení 0-100 km/h
|9,1 s
|9,2 s
|7,1 s
|5,7 s
|6,8 s
|Dojezd na elektřinu, využitelná kapacita baterie
|-
|-
|-
|-
|119 km, 19,7 kWh
Zajímavostí budiž, že pohon všech kol je k mání jen s dvoulitrovým zážehovým čtyřválcem. Jediná nafta, 150k dvoulitr, je k mání jen s předním pohonem – alespoň prozatím. Stejně tak zatím nejvýkonnější provedení, 272k plug-in hybrid, je dostupný – stejně jako u ostatních nových aut na platformě MQB, jako VW Tayron či Škoda Kodiaq – dostupný jen s pohonem předních kol.
V případě Q3 Sportback však má dojet až 119 km na elektřinu díky baterii s využitelnou kapacitou 19,7 kWh. Tu je možné dobíjet i stejnosměrným proudem o výkonu až 50 kW; tak ji dobijete z nuly na 80 % do půl hodiny. To zásadně usnadní život s plug-in hybridem – bude ho možné nabít během krátkého nákupu.
Kromě toho nabízí Q3 Sportback to stejné, co již dříve představená Q3. To je zejména inovativní design páček pod volantem, na jejichž vyzkoušení se zatím stále těšíme, chlazená 15W bezdrátová nabíječka mobilu, světlomety s technologií OLED s individuálně ovladatelnými segmenty lamp, 420W audiosystém značky Sonos s 12 reproduktory nebo asistenční systém, který si dokáže zapamatovat parkovací manévr či slepou cestu v délce až 50 metrů a sám tuto vzdálenost projet, resp. vycouvat.
Tisková zpráva obsahuje také první německé ceny, které začínají na 46.450 eurech (1,14 milionu korun) za základní patnáctistovku o 150 koních. Nejvýkonnější verze e-hybrid přijde na nejméně 51.150 eur, tedy 1,26 milionu korun. V obou případech ceny začínají o 1.850 eur (cca 45 tisíc korun) výš než u verze SUV.
zdroj: Audi