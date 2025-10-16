Středoevropská rallye po 1. etapě: Nejrychleji začal lídr Ogier
Vedoucí jezdec světového šampionátu Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) je na prvním místě po úvodních dvou rychlostních zkouškách Středoevropskou rallye. Podnik tří zemí je dvanáctým v letošním mistrovství světa v automobilových soutěžích.
Po ranním shakedownu byl ve čtrvtek na programu opakovaný průjezd jednou rychlostní zkouškou, což v součtu činilo 25,68 kilometru. Páteční trasa zahrnuje jednu rychlostku v každé ze tří zemí - Česku, Rakousku a Německu. Každá se pojede dvakrát. Cekem to představuje rovných 98 kilometrů.
Rovanperä spal na podlaze
Osminásobný mistr světa Ogier vyhrál první zkoušku a při druhém průjezdu byl jen o desetinu sekundy pomalejší než Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), který je jedním ze dvou jeho největší soupeřův boji o světový titul. “Druhý průjezd byl v mém provedení na limitu. První vozy na trati mohly ještě jet bez přídavných světel. Zítra to bude náročnější. U předpovědi počasí je těžké vědět, co se stane. Česká strana zkoušek je vždycky hodně ošemetná, hrbolatý asfalt s hlínou,” konstatoval dvaačtyřicetiletý jezdec.
Rovanperä druhou erzetu vyhrál a aktuálně ztrácí 1,6 sekundy na Ogiera. Pětadvacetiletý Fin před několika dny oznámil, že po této sezoně končí s rallye a hodlá se věnovat okruhovým závodům. V roce 2026 by měl startovat s podporou Toyoty v japonském seriálu Super Formula. Na hraničním pomezí tří zemí však chce uspět a pokusit se získat třetí soutěžácký titul. “Nepamatuji si, kdy se někdo připravoval na takovou zkoušku jako dnes, měli jsme na přípravu dvě hodiny. Rozestupy mezi posádkami budou malé, všichni budou na limitu, trať byla hodně zablácená. Já jsem v přeskupení spal na podlaze, bylo to docela v pohodě,” uvedl Rovanperä.
Třetím v průběžném pořadí a jedním, kdo se vklínil mezi pět speciálu GR Yaris Rally1, je Francouz Adrien Fourmaux, zatím nejlépe postavený jezdec se speciálem Hyundai i20 N Rally1. Aktuálně je třetí s odstupem 3,9 sekundy. “Není to fér, že jsme museli jet ve tmě, ale je to součást hry. Nemůžeme porazit toyoty, když je pro nás tma a oni měli světlo. Asi jsem mohl získat jednu sekundu, ale v jedné zatáčce jsem brzdil příliš pozdě a v poslední byla příliš tma a světla nesvítila na vrchol hřebene, neviděl jsem cílovou čáru,” řekl v cíli Fourmaux.
Češi začali hodně svižně
Až na šesté příčce s odstupem rovných šesti sekund figuruje Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který je v průběžném pořadí mistrovství světa pouhé dva body za prvním Ogierem. “Při prvním průjezdu jsem udělal několik drobných chyb. Řekl jsem si, že musím jet více plynule ve druhém průjezdu už to byla čistá jízda. V pátek nás čeká smíšený den. Budeme muset počkat a uvidíme, jaké budou nejnovější informace o počasí. Myslím, že nás čekají na zkouškách docela obtížné podmínky,” zhodnotil Evans úvod soutěže.
Výborně začali soutěž Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) a Jan Černý (Škoda Fabia RSRally2), kterým patří krásné čtvrté a šesté místo v hodnocení WRC2. Celkově jsou v první dvacítce nejlepších. “Mám z obou průjezdů velmi dobrý pocit. Udělal jsem sice jednu malou chybičku, ale ta mě nestála více jak dvě sekundy,” uvedl Filip Mareš. Další český pilot Jan Černý přidal své postřehy: “Na prvním průjezdu bylo štěrku více než jsem čekal, ale postupně získávám pro tohle auto více citu. Při druhém průjezdu jsem s přídavnými světly pořádně neviděl, ale pro začátek určitě dobré.”
Průběžné pořadí (po RZ2 z RZ18)
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 12:48,4; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1,6; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +3,9; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +5,6; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +5,6; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +6,0; 7. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +6,1; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +6,3; 9. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +15,4; 10. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +25,1; 11. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +43,3 (1 v kategorii WRC2); 12. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +45,4; 13. L. Rossel, Meroiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +47,7; 14. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Škoda Fabia Rally2) +52,2; 15. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +52,9; 16. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +58,8; 17. Černý, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +1:00,7; 18. Schwarz, Raabe (Něm./Toyota GR Yaris Rally2) +1:22,6; 19. Johansson, Grönvall (Švéd./Ford Fista Rally3) +1:31,9; 20. Riuloba, Velo (Šp./Citroën C3 Rally2) +1:33,5. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Středoevropské rallye
Pátek 17. 10. - 8.30 RZ2 (10,86 km), 9.20 RZ4 (15,27 km), 11.25 RZ5 (23,37 km), 14.45 RZ6 (23,37 km), 17.20 RZ7 (15,27 km), 18.15 RZ8 (10,86 km). Etapa celkem 99,0 km.
Sobota 18. 10. - 8.15 RZ9 (14,30 km), 10.35 RZ10 (21,95 km), 11.35 RZ11 (15,57 km), 14.05 RZ12 (21,95 km), 15.05 RZ13 (15,57 km), 18.25 RZ14 (14,30 km). Etapa celkem 103,64 km.
Neděle 19.10. - 8.25 RZ15 (12,37 km), 10.05 RZ16 (26,52 km), 11.10 RZ17 (12,37 km), 13.10 RZ18 (26,52 km). Etapa celkem 77,78 km.