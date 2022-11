Audi Q8 e-tron se představuje jako vlajkový elektromobil značky

Když značka Audi představovala v roce 2018 svůj první produkční elektromobil, dostalo výrazné SUV jednoduché označení e-tron. Od té doby se však nabídka elektrických modelů Audi rozrostla, takže se značka rozhodla udělat ve značení pořádek. Původní model e-tron tak nově nese označení Q8 e-tron a Q8 e-tron Sportback, což model řadí na vrchol nabídky a podtrhuje jeho statut elektrické vlajkové lodě.

Kromě nového jména však modernizace přinesla také tradiční úpravy vzhledu. Designéři přepracovali přední masku Single-frame, zvětšili boční nasávací otvory a zapracovali také na aerodynamice. Kromě uzavíratelných žaluzií chladiče je totiž příď nově vybavena i „samo-těsnícím“ systémem kolem masky.

Video se připravuje ...

Designéři také optimalizovali aerodynamiku kolem předních a zadních kol nebo lehce upravili tvary zadního difuzoru. Koeficient aerodynamického odporu tradičního SUV se tak povedlo snížit z 0,28 na 0,27, v případě elegantnějšího SUV-kupé Sportback pak došlo ke zlepšení z 0,26 na 0,24.

Za zmínku stojí také upravené logo, které se podobně jako u jiných automobilek zbavilo 3D efektu a sází na jednodušší a elegantnější 2D grafiku. Q8 e-tron je navíc prvním modelem značky, který nese označení automobilky a modelu na B-sloupku. Do budoucna by mělo jít o nový trend u dalších modelů značky.

Změny v kabině jsou spíše minimální, automobilka nicméně použila například recyklované materiály pro výrobu izolace, odhlučnění a koberců. Mikrovlákno Dinamica u volitelných sportovních sedadel je z 45 % vyrobeno z polyesterových vláken, která byla získána z recyklovaných materiálů. Audi Q8 tak v Evropě i USA dostává certifikát o uhlíkové neutralitě. Nabídka interiérových dekorů by se pak měla rozšířit o světlé ořechové dřevo. Po stránce výbavy pak vidíme systém MMI s úhlopříčkou 10,1 palce a 8,6“ displej pro nastavení ventilace.

To nejzajímavější se však odehrálo v podlaze. Základní model Q8 50 e-tron dostal novou baterii, jejíž kapacita vzrostla z 69 na 89 využitelných kWh (celkově 95 kWh). V kombinaci s novým softwarem by se pak dojezd základního modelu měl zvýšit z 341 na 491 km u klasického SUV, u modelu Sportback by pak měl dosahovat až 505 kilometrů.

U modelu Q8 55 e-tron a SQ8 e-tron vzrostla využitelná kapacita baterie z 86 kW na 106 kW (celková kapacita 114 kWh). Model 55 e-tron tak nově nabízí dojezd až 582 km, respektive 600 km ve verzi Sportback. Vrcholná verze SQ8 e-tron se třemi elektromotory pak nabídne dojezd 494 km, respektive až 513 km u verze Sportback.

Rychlonabíjení modelu Q8 50 e-tron je stále možné při nejvyšším výkonu 150 kW, u verzí 55 e-tron a SQ8 e-tron však kapacita vzrostla až na 170 kW. Nabíjení z 10 na 80 % kapacity baterie by tak mělo zabrat asi jen 31 minut. Nabíjení střídavým proudem při výkonu 22 kW by mělo u slabší verze zabrat cca 4 hodiny a 45 minut. U větší baterie by mělo zabrat cca 11 hodin a 30 minut.

Technici také vylepšili asynchronní elektromotor u zadní nápravy, který nově nabízí vyšší výkonnost i hospodárnost. Model Q8 50 e-tron i Sportback nově nabízí v režimu Boost výkon až 250 kW a 644 Nm točivého momentu. U modelu Q8 55 e-tron se bavíme o výkonu 300 kW a stejném točivém momentu. Vrcholný model SQ8 e-tron pak nabídne až 370 kW a 971 Nm točivého momentu.