Audi začalo používat umělou inteligenci k navrhování disků kol

Designérský program s umělou inteligencí pomáhá designérům Audi s návrhem vzhledu nových disků kol. Značka chce používání umělé inteligence dále rozšiřovat i do dalších oddělení.

Automobilka Audi se chce stát daty řízenou společností a ve všech svých odděleních by ráda používala umělou inteligenci. Prvního nasazení se dočkala v programu nazvaném FelGAN, jehož účelem je přinést designérům značky nové zdroje inspirace. Program využívající umělou inteligenci používají designéři v ingolstadtském Audi Design Stuido k návrhu disků kol.

Název FelGAN je kombinací německého slova Felge (ráfek) a zkratky GAN (Generative Adversarial Networks). GANy jsou speciální formou počítačového programu, jakéhosi samouka, ve kterém dva algoritmy během takzvaného tréninku soupeří mezi sebou a díky této konkurenci se vzájemně zlepšují.

Jeden algoritmus vytvoří vlastní návrh disku, zatímco druhý jej porovnává s fotografiemi skutečných disků. U každého snímku se rozhoduje, jestli jde o výtvor prvního algoritmu nebo skutečnou fotografii. Opakováním tohoto procesu se algoritmy postupně zdokonalují a tomu prvnímu se po čase podaří vytvořit návrh, který je teoreticky nerozeznatelný od skutečných fotografií. Tím by měl přicházet s novými, realistickými disky kol, kterými inspiruje designéry.

Program FelGAN si vyvinulo samo Audi, respektive ve vzájemné spolupráci jej připravila oddělení IT a Audi Design. Myšlenka za jeho existencí je taková, že kreativní lidé po čase přestanou přicházet s originálními nápady a začnou pracovat se známými a potenciálně ohranými tématy. Audi říká, že FelGAN umožňuje designérům čerpat z prakticky neomezené zásoby nápadů a tím zabraňuje tomu, aby designér upadl do kreativní rutiny.

FelGAN designérům pomáhá objevovat nové motivy a perspektivy, přičemž výtvory programu mohou dále rozvíjet nebo zapracovávat do svých vlastních návrhů. Zároveň jim usnadňuje experimenty s tvary, barvami, strukturou povrchů a dalšími parametry v reálném čase. Rozhodovací úlohu má ve výsledku vždy designér, který rozhodne, kterou část výtvoru programu, v jaké míře, a pokud vůbec, použije ve finálním návrhu disku. Závěrem procesu je výroba prototypu kola, který je za pomoci speciální frézy vytvořen z plastu nebo hliníku.

Intuitivní uživatelské rozhraní FelGANu, které je založeno na technologii Streamlit, vytváří krátké vývojové cykly a rychlou zpětnou vazbu mezi designéry a IT týmem. Aby se návrháři při používání softwarového řešení nemuseli spoléhat na vysoce výkonný lokální hardware, jsou součásti aplikace s umělou inteligencí – které vyžadují velký výpočetní výkon – provozovány v cloudu.

Z technologie FelGAN by se výhledově mohla vyvinout celá designová platforma s umělou inteligencí, jejíž pomoci by mohli využít designéři ze všech oddělení Audi. Krom toho v současnosti Audi vyvíjí vyhodnocovací systém – opět založený na umělé inteligenci – který by každé kolo vygenerované FelGANem posoudil s ohledem na jeho uhlíkovou zátěž.