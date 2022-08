Austrálie navrhuje zavedení speciálního řidičáku pro supersporty

Jižní Austrálie se připravuje na podání návrhu nového zákona, který má být zacílen na supersportovní automobily a jejich řidiče. V tiskové zprávě premiéra se uvádí, že návrh nového zákona počítá s vytvořením nové licence pro řidiče, kteří chtějí řídit vysoce-výkonné sportovní stroje.

K získání této licence však řidiči budou muset projít specifickým tréninkem a splnit určité požadavky, díky čemuž je nová licence přirovnávána k novému řidičskému průkazu na supersporty. Tím ovšem návrh nekončí.

Jeho součástí je také požadavek na zákaz plně vypínatelné kontroly trakce u výkonných strojů a požadavek na zákaz řízení pro řidiče, kteří jsou obviněni ze zabití za volantem. A to až do doby uzavření případu.

Navrhované legislativní změny přitom částečně vycházejí z tragické události, ke které došlo před třemi lety. Řidič vozu Lamborghini tehdy ztratil kontrolu nad strojem a srazil patnáctiletou dívku Sophii Naismith, která svým zraněním podlehla. Řidič byl odsouzen za nevěnování pozornosti řízení, vážnějšího obvinění ze zabití kvůli nebezpečnému řízení byl ale později zproštěn.

Rodiče zabité dívky se po tragédii pustili do boje za větší bezpečí na silnicích a do boje s nezodpovědnými řidiči výkonných supersportovních automobilů. Reforma, kterou nyní prezentoval Peter Malinauskas, premiér Jižní Austrálie, by přitom podobným tragédiím měla do budoucna zabránit.

Návrh by měl do parlamentu zamířit do konce roku a Malinauskas již nyní počítá s určitým odporem ze strany vlastníků supersportů. Některé části nové reformy však údajně mají podporu obou stran, takže její schválení nemusí být zcela nereálné.