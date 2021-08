Auta na náplavce 2021: Připomeňte si úžasnou atmosféru letošní výstavy!

I když se výstava Auta na náplavce otevírala minulý čtvrtek oficiálně ve čtyři odpoledne, první nedočkavci se nahrnuli ke stánkům Světa motorů na obou březích pražské Vltavy o desítky minut dřív. „Lístky se kupují tady?“ překvapil nás nejeden dotaz. „Lístky? Ale kdepak! Auta na náplavce byla vždycky zdarma. Letos samozřejmě taky. A tady od nás ještě máte dárek,“ usmívaly se už od tří hodin slečny v rudých šatech Světa motorů.

I když se první dva dny výstavy střídalo slunce s deštěm, Čechy to neodradilo. Devatenáct premiér, navíc spousta neotřelých vozidel včetně formule 1, k tomu besedy, koncerty, dětský koutek – tahle směsice přilákala na obě náplavky tolik lidí, že Pražský hrad či Staroměstské a Václavské náměstí hrály druhé housle.

Hned ve čtvrtek se slavnostně představilo v českých premiérách devatenáct nových modelů – a Škoda Fabia navíc v premiéře světové. A tak i když se přesně v pět hodin a pět minut, kdy šly z fabií dolů hedvábné plachty, rozpršelo, lidem to nevadilo. „Nějaká malá, ne?“ zazněla jedna z prvních reakcí. „Malá? Vždyť je největší, co kdy byla!“ přidala se druhá. „Tak já si do ní jdu sednout!“

Fabie čtvrté generace v tom nebyly samy: stálá tlačenice byla u rudého Fordu Mustang Mach-E, nepřehlédnutelného Audi Q4 e-tron Sportback, sedmisetkoňového monstra RAM 1500 TRX či monopostu F1 Alfa Romeo Sauber C-37 Ferrari.

Ten v zasklené „garáži“ z bezprostřední blízkosti přihlížel i hlavnímu pódiu, kde to hned první den rozparádila Ewa Farna. „Všichni dobře víme, že přerušovaná píseň je bezpečná píseň,“ improvizovala s textem populární zpěvačka na melodii svého hitu Boky jako skříň.

I deštěm přerušované prohlídky aut na čtvrtém ročníku výstavy nám přišly docela bezpečné. Tak zase za rok!

Dakar? To je svoboda!

Nejobletovanějším hostem prvních hodin Aut na náplavce byl krátce po čtvrtečním zahájení nejlepší český dakarský jezdec Martin Prokop. Ukázal své auto a v povídání s Michalem Štěpanovským popsal svoje pocity z řízení vozů na klasické rallye i na Dakaru. „Dálkové soutěže mají v sobě určitou romantiku. Ráno vyrazíte do terénu a do nějaké doby se podle orientačních bodů musíte dostat do cíle. Je v tom i určitá svoboda. Pro další ročník Rallye Dakar máme hotové auto, které teď brutálně zkoušíme, abychom poznali, co vydrží. Na klasickou rallye jsem ovšem nezanevřel. Člověk alespoň nevypadne za závodnického rytmu,“ řekl Prokop, jehož rozhovor lidé sledovali nejen pod pódiem, ale jako u dalších interview i na velkoplošných obrazovkách na obou březích Vltavy. Během svého dvouhodinového pobytu stačil Prokop rozdat stovky podpisů a s mnohými si dál ochotně popovídal.

Jedinečná F1

V podstatě neustále se srocovali lidé na naší výstavě kolem monopostu formule 1 Alfa Romeo Sauber C-37 Ferrari. „Nedivil jsem se. Vždyť závody formule 1 s těmi nejlepšími jezdci přitahují fanoušky z celého světa. Podle výzkumu dosáhla celková sledovanost závodů vysílaných na víc než padesáti celostátních televizních stanicích 400.000.000 diváků,“ říká Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Orlen Unipetrol, která monopost na naši výstavu přivezla.

Alfa Romeo Sauber C-37 Ferrari Podvozek monoblok z uhlíkového vlákna Pohonná soustava motor Ferrari 062 EVO 1,6L, karbonová převodovka „quick-shift“ Volant Sauber Motorsport Pneumatiky Pirelli Délka/šířka 5143/2000 mm Hmotnost (bez paliva, včetně pilota) 733 kg Maximální rychlost během závodu 378 km/h Zrychlení z 0 na 100 2,6 vteřiny Zrychlení z 0 na 200 4,8 vteřiny Rychlost zastávky v boxech 2 až 2,5 vteřiny

Michelinský šéfkuchař

Po studiích čerpal praxi především v zahraničí v michelinských restauracích v Rakousku a Německu. Do širšího povědomí se dostal coby porotce v kuchařské televizní soutěži MasterChef. Vítěz prestižní soutěže Zlatý kuchař 2015 Jan Punčochář o sobě tvrdí: „Když nevařím, tak řídím. Vaření mi však jde přece jen lépe.“ Své první kilometry načínal s felicií, aktuálně se k Mladoboleslavským vrátil. „Kodiaq mi vyhovuje,“ řekl Tomáši Hadačovi na jedné z laviček pražské náplavky. Současně se culí. Co se děje? „Vzpomněl jsem si, když jsem jel teď z Olomouce a musel dát auto kompletně uvnitř vyčistit, jak jsem ho zaneřádil kvůli návštěvě fastfoodu,“ přiznává. Berte to jako předkrm. Hlavní chod motoristických hlášek naservíruje Punčochář už brzy ve Světě motorů. Ať už o kočkování s manželkou, neúspěchu z autoškoly, či zkušenostech z Tunisu.

Zaslechli jsme na náplavkách

Ivan, 45 let: Šli jsme se podívat do autosalonu, protože chceme kupovat nové auto. A tam nás poslali k vám na náplavku, prý je tady největší výběr v Česku. Tak si to tady důkladně prohlédneme a určitě se pro něco rozhodneme.

Aleš, 38 let: Chodíme za vámi každý rok, protože auta nás se synem fakt moc baví. Dříve jsme jezdili i na autosalony do zahraničí, teď už chodíme jen na náplavku, když máme díky Světu motorů hezká auta lidově řečeno doma.

Romana, 36 let: Vzaly jsme s kamarádkou děti, parádně se vybláznily v zábavní zóně. Obě jsme řidičky, tak si vybíráme, co se nám líbí, a doma pak mužům řekneme, co bychom chtěly!

Luboš, 60 let: Bydlíme blízko, měli jsme volno, tak jsme si udělali příjemné odpoledne. Z vystavených aut bych si vybral, uvítal bych víc tištěných materiálů, abych si je mohl prostudovat v klidu doma.

Iveta, 34 let: Jsme tady kvůli mně, auta miluju! Jako ženská si vybírám podle barvy. Škoda že jsem tu nenašla žádné zelené auto, to je moje barva! Takže si počkám na příští rok na další výstavu. Bude, že jo? Musí být!

Zdeněk, 43 let: Máme motorismus v krvi. Auta milujeme, pravidelně čteme Svět motorů a sem chodíme hned od prvního ročníku 2017. Nenechali jsme si ujít světovou premiéru fabie ani zbylé taháky. Na další auta jsme si nechali pátek a víkend.