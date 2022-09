Auto.cz má 25 let! Pojďte s námi oslavovat na track day zdarma!

To nejdůležitější padlo už v titulku – je to oslava, takže vstup budete mít zcela zdarma! Takže si pište, Auto.cz má 25 let, neděle 25. září (to se bude hezky pamatovat), Sosnová. Máte?

Ještě přidáme start akce, v Sosnové se sejdeme o půl deváté ráno, kdy se areál otevírá, oficiální zahájení proběhne v devět. Pak samozřejmě rozprava s jezdci, to je klasika na každém track dayi, a pak už od půl desáté jezdíme! Nemůže chybět občerstvení (rovněž zdarma), dort snad zbude na všechny. Alespoň kousek…

Teď už jenom kliknout na odkaz níže, registrovat se a dorazit do Sosnové vlastním autem! My se těšíme už teď!