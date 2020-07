Auto, o kterém Vaculík musel něco natočit

Je to auto s litrovým motorem, kterému však velmi konzervativní zákazníci dané značky nevěří.

Prodejci museli jejich odpor překonávat slevami, takže bylo možné koupit kompaktní SUV ve výbavě Comfort (tedy s klimatizací, čtyřmi elektrickými okny, koženým volantem, tempomatem a rádiem s Bluetooth) za 321.900 Kč, při využití značkového financování dokonce za 291.900 Kč. Ta sleva 30.000 Kč sice nebyla zadarmo, ale úvěr jste přeplatili jen zrovna o těch 30.000 Kč. Takže nebyl důvod finanční službu nevyužít. Zajímavé jsou i věci, které se do ceníků nepíší - kryt pod motorem je zde opravdu ocelový a před chladičem jsou elektricky ovládané klapky pro snížení aerodynamického odporu, a to dole i nahoře.

Pár takto zlevněných skladovek možná ještě najdete. Po skončení akce láká zákazníky jiná zajímavost - originální pohon na LPG montovaný už v továrně, a to z kvalitních komponentů Landi Renzo. Zatímco následná přestavba u specialisty by vyšla minimálně na 35.000 Kč, tak za originální z výroby připlatíte jen 10.000 Kč. Dacii se to vyplatí, neboť snižuje emise CO 2 (za něž už automobilky letos zaplatí pokuty) o jedenáct procent. Povinné revize plynového pohonu zvládnou značkové servisy v rámci pravidelných prohlídek a nádrž na LPG se nemusí měnit po deseti letech, jako u přestavěných aut.

Tak už víte, do kterého vozu se redakční šéftechnik zamiloval? Pokud ne, podívejte se na dnešní video. A pokud ano, podívejte se taky - stálici českého trhu se vyplatí znát trochu podrobněji.