Auto Union Type C Grand Prix: Rychlost až na prvním místě

Autor: František Vahala

Auta z meziválečného období máme rádi. Velebíme jejich nadčasovou eleganci a techniku a zároveň jsou pro dnešní, zhýčkané řidiče synonymem skutečného řidičského umění. Jestliže „normální“ automobil ze 30. let není z hlediska ovládání zase tak složitý (příkladem budiž nedávné srovnání aston martinu s triumphem), jaký teprve může být pocit ze závodního automobilu té doby, například takového, který byl zrozen pro závodní dráhy?

Těžko si to umíme představit, proto si to zkusme trochu přiblížit. Jako hlavní objekt zájmu nám v tom pomůže tovární replika závodního Auto Unionu Type C z roku 1936, kterou jsme zastihli ještě v rodném domu Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad Nisou, kde byla do března 2022 vystavena. Věřím, že mnozí z vás se vydali pořádný závoďák omrknout na vlastní oči, pro ty ostatní, doufám, poslouží alespoň skvělé fotografie Ondry Kroutila a stručná historie, která Stříbrné šípy od Auto Union připomene. Koho by téma zajímalo víc, můžeme jen doporučit návštěvu muzea Horch v německém městě Cvikov – z ČR je to kousek a dozvíte se mnohé.

Nyní už rychle do světa Grand Prix první poloviny 30. let. V sezoně roku 1933 spolu soupeřila zvučná jména se svými výjimečnými automobily: Bugatti Type 51, Alfa Romeo 8C 2300 Monza a samozřejmě Tipo B, Riley Brooklands, Mercedes-Benz SSK, MG K3 Magnette či Maserati 8CM, všechno krásné a plnohodnotné závodní stroje. Titul konstruktéra tehdy získala Alfa Romeo před Bugatti a Maserati. Pro zajímavost, tehdejší československou Velkou cenu 4. Masarykův okruh v Brně vyhrál už potřetí v řadě oblíbený Louis Chiron, tentokrát s Alfou Romeo Tipo B.

Zmíněnému italskému výrobci se dařilo i v následující sezoně roku 1934 – alfy romeo vyhrály celkem 18 z celkových 35 (!) závodů. Šampionem se stal Achille Varzi. Ale právě v sezoně 1934 se poprvé ukázal nový závodní stroj z dílen Auto Union – type A, s nímž „král vrchů“ Hans Stuck dokázal zvítězit a jak na náročném okruhu v Nürburgringu, tak na 5. Masarykově okruhu v Brně. Německá závodní stáj o sobě začala dávat vědět a v následujících pěti letech se stala v rámci Velkých cen jednou z nejúspěšnějších. Stříbrné šípy dobývaly závodní svět – monoposty Auto Union nakonec startovaly celkem v 61 podnicích, z čehož celkem třiceti v nejvyšší kategorii Grand Prix. Připsaly si úctyhodných 24 vítězství!

Jak už to tak bývá, za úspěšnou řadou závodních strojů stála úzká skupina lidí. V tomto případě začal vývoj již 8. listopadu 1932 v nezávislé stuttgartské konstrukční kanceláři HFB (Hochleistungsfahrzeugbau Gmbh neboli Vysokovýkonné automobily, s. r. o.). V jejím čele nestál nikdo jiný než známý konstruktér s československými kořeny Ferdinand Porsche. Jeho snem bylo vytvořit závodní automobil i přesto, že pro něj neměl zákazníka. Pomohla mu zmíněná dominance francouzských a italských automobilek při Velkých cenách (Bugatti, Alfa Romeo a Maserati), ale i změna pravidel tehdejší Mezinárodní automobilové asociace (AIACR), která omezila maximální hmotnost vozidla bez řidiče, paliva, oleje, chladicí kapaliny a pneumatik na 750 kg. Autority si tehdy naivně myslely, že limit hmotnosti bude znamenat použití tak 2,5 litrových motorů…

Právě podle zmíněných regulí F. Porsche zahájil vývoj projektu závodního vozidla zvaného P-Wagen (P jako Porsche, ač jisté základy se dají najít už u aerodynamického Tropfenwagenu BENZ z roku 1923, který postavil Max Wagner). Koncern Auto Union, zformovaný ze čtyř německých značek (Horch, Wanderer, Audi, DKW) v roce 1932, díky tomu měl základ pro svůj slavný stříbrný šíp. Ač to nerad zmiňuji, bylo v tom i trochu politiky a peněz a souvislostí s tehdejším kancléřem výmarské republiky, ale víc to rozvádět nebudeme. Důležité je, že kromě Mercedesu dostalo i Auto Union pobídku ke stavbě závodních speciálů. Pryč ze špinavých politických her poloviny 30. let směřujících k největší světové katastrofě; raději se vrátíme zpět do světa kvalitní oceli a rychlosti.

První Auto Union Typ A začal, stejně jako Mercedes-Benz W25, závodit v roce 1934. Na rozdíl od zmíněného mercedesu, který využíval klasickou koncepci motoru vpředu (řadový osmiválec s kompresorem), byl vůz od Auto Union neotřelý – motor měl umístěn uprostřed/vzadu, samozřejmě s pohonem zadních kol. Pokud bychom typ A rozřízli, zepředu dozadu by to vypadalo následovně: chladič, řidič, palivová nádrž, motor, pětistupňová manuální převodovka s rozvodovkou (a jedinečným samosvorným diferenciálem ZF). Tehdy to byl velmi neobvyklý styl s mnoha problémy – například tuhostí rámu a podvozku. Netřeba připomínat dost náročné jízdní vlastnosti podvozku, který se skládal z nezávislého zavěšení s příčnými vodicími rameny a torzními tyčemi vpředu. Vzadu byla kvůli snížení tendencí k přetáčivosti použita tehdy pokročilá výkyvná náprava.

Zcela unikátním prvkem byl pak samozřejmě závodní motor se šestnácti válci. Původní design byl připisován F. Porschemu, ovšem na vývoji následně pracoval například i inženýr Josef Kales, jeho pravá ruka. Motor měl objem 4,4 litru, zmíněných 16 válců, jednu vačkovou hřídel uloženou uprostřed (úhel sevření válců byl 45 °), která poháněla 32 ventilů, a mazání se suchou klikovou skříní. K výkonu 295 k při 4500/min a točivému momentu 530 Nm při 2700/min mu pomáhal kompresor Roots.

Cílem konstruktérů bylo sice dosáhnout ideálního rozložení hmotnosti, ale při poměru 42:58 se to tak úplně nepovedlo, což vyústilo v již zmíněné problémy s udržením vozu na trati. Mohl za to samozřejmě i poměr hmotnost/výkon (tedy 845 kg provozní hmotnosti a výkonu 295 k). Stačí si představit, jak kvalitní byly v roce 1934 pneumatiky… Ty měly při snaze přenést na silnici onen brutální točivý moment dost práce a logicky také krátký život.

Vývoj hliníkových závodních strojů Auto Union pokračoval i nadále – jestliže v roce 1934 vznikl Typ A s krátkou (Kurzheck) i dlouhou zádí (Langheck), s rokem 1935 se objevil přepracovaný Typ B. Zatímco tvarově byl Typ B podobný Typu A, motor byl převrtán na objem pět litrů a kompresor nově plnil motor tlakem 0,75 baru namísto původních 0,61 baru. Celkový výkon dosáhl na 375 k při 4800/min, točivý moment pak na 660 Nm při 2700/min. Novému typu se začalo dařit – do týmu se přidal Achille Varzi, který vyhrál v Tunisu i v italské Pescaře. Hans Stuck ovládl italskou Velkou cenu a získal i řadu vítězství při závodech do vrchu, jichž se stal šampionem. Kromě toho dosáhl nového rychlostního rekordu, když s aerodynamickým kouskem „Lucca“ na italské autostrádě pokořil rychlost 320 km/h. Nový talent v podobě Bernda Rosemeyera bral první místo na brněnském okruhu.

S rokem 1936 přichází námi představený vůz – již s motorem o objemu plných šest litrů a výkonem až 630 k. Měl novou klikovou hřídel, zdvojená zapalovací magneta, a dokonce dva kompresory Roots s tlakem až 0,95 baru. Jestliže vám předchozí automobily připadaly brutální, tak Typ C je ještě o level jinde – s točivým momentem 882 Nm při 2500/min a maximální rychlostí až 340 km/h opanoval závodní svět. Je nejvíc spojen se zmíněným B. Rosemeyerem, který se s ním stal evropským šampionem a skvěle se mu vedlo i v závodech do vrchu. Do nové sezony vstoupil Typ C téměř nezměněn a stejně překvapivě úspěšně bojoval proti Mercedesu W125 – vyhrál celkem pět závodů (Mercedes sedm). Zmínku zaslouží i rekordní automobily – Stromlinien-Rennwagen Typ C Avus a Rekordwagen Typ C, oba s motory V16 a výkonem přes 500 koní. Právě jeden z nich se stal osudným německé hvězdě z Lingenu Berndu Rosemeyerovi, když se 28. ledna 1938 ve svých 28 letech snažil na německé dálnici pokořit rekord Rudolfa Caraccioly. Nespokojil se s novým rekordem třídy (432 km/h!) a i přes varování před silným větrem vyjel na třetí finální pokus. Dnes má u autobahnu pomníček.

Meziválečnou historii stříbrných auto unionů s motory V16 omezila nejprve pravidla (omezení v roce 1938, Typ D „pouze“ s motorem V12 a výkonem nějakých 420 koní) a následně samozřejmě II. světová válka. V roce 1938 sice ještě vznikl poslední V16 model zvaný Typ C/D a taktéž aerodynamický Typ D „Reims“, ovšem s rokem 1939 se odjelo posledních pár závodů a byl konec.

Kolik závodních Auto Unionů nakonec vzniklo a kolik jich zůstalo? Otázka na samostatný rozbor, možná knížku. Pár desítek, ale mnohé byly zničeny už kvůli vývoji svých nástupců. Asi 18 vozů prý zůstalo schováno v dolech u Cvikova a po válce se v rámci válečných reparací podívaly do Sovětského svazu, ale dle očekávání téměř všechny zmizely. Dnes se věří, že existuje pouze jeden Typ C, tři kusy Typ D a jeden vrchařský Typ C/D, který při závodech do vrchu používal Hans Stuck. Značka se čtyřmi kruhy jej před několika lety nalezla v muzeu v lotyšské Rize, aby jej následně odkoupila a převezla domů. Námi představený exemplář je replikou, o jejíž stavbu se s využitím mnoha původních částí postarala renovační dílna Audi Tradition, v jejíchž prostorách má vůz také svůj trvalý přístav. Detailně zpracovaná replika je plně funkční – což nedávno dokázal Hans Joachim Stuck, když se s ním před pár měsíci proháněl po Berlíně a připomínal tak výročí tamního okruhu Avus, kde se závodní auto union ve 30. letech poprvé představil. Ukázal se s ním i při Goodwoodu a na dalších místech.

Zachovejme obdiv

Po ukončení své zatím poslední cesty do Vratislavic se monopost vrátil zpět do muzea Audi Tradition, kde má samozřejmě tu nejlepší možnou péči. Dnes je těžké si představit, jak brutální muselo závodění 30. let být. Zbývá jen zachovat obdiv nejen k jezdcům a jejich odvaze a možná i pošetilosti, ale také k úchvatné technice.

Technická data Auto Union Type C Grand Prix (1936) Motor kapalinou chlazený V16 uložený uprostřed podélně, hliníkový blok, lehká hliníková hlava, 2 karburátory Solex, 2 ventily na válec Rozvod OHV, kompresor Roots Objem 6006 cm3 Vrtání 75 mm, zdvih 85 mm Výkon 388 kW (528 k) při 5000/min Převodovka pětistupňová Pohon zadních kol Přední náprava příčná vodicí ramena, torzní tyče, třecí tlumiče Zadní náprava výkyvná náprava, torzní tyče, třecí tlumiče Brzdy bubnové Pneumatiky vpředu/vzadu 5,25 x 17 vpředu a 7 x 19 vzadu Vnější rozměry 3920 x 1690 x 889 mm Pohotovostní hmotnost asi 750 kg Největší rychlost až 320 km/h Spotřeba nepodstatná Cena nelze určit

Krátká, ale zářná

S typem C vlastně skončila éra 16válcových modelů Auto Union. Legenda ale zůstává. Auto Union Type C bylo v roce 1936 nejúspěšnějším německým závodním vozem. Vyhrálo tři z pěti Velkých cen, polovinu okruhových závodů a všechny závody do vrchu, jichž se účastnilo. Navíc nasbíralo přes třicet světových rekordů! K tomu ve finále není co dodávat... Možná jen to, že v tomto projektu měl od začátku prsty Ferdinand Porsche. A třeba také fakt, že první testy byly provedeny i na okruhu Avus v Německu, kam se představený vůz v rukách Hanse J. Stucka vloni vrátil, aby připomněl 100. výročí nejstaršího německého okruhu.

Linie vývoje: Stříbrné šípy Auto Union

1934

Závodní Typ A Kurzheck (krátká záď), 16 válců, 295 k

Závodní Typ A Langheck (dlouhá záď), 16 válců, 295 k

1935

Závodní Grand Prix Typ B, 16 válců, 375 k

Rekordní vůz Typ B „Lucca“, 16 válců, 340 k

1936

Závodní Grand Prix Typ C,16 válců, 520 k

1937

Aerodynamický závodní Typ C „Avus“, 16 válců, 520 k

1938