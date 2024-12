Automobilky chtějí splnit zelené cíle. Umělým zdražením spalovacích aut!

Výrobci aut nejsou v lehké pozici. Aby splnili cíle snižování emisí oxidu uhličitého, měli by prodávat víc jak pětinu aut čistě na elektřinu. Letos jde ale v Evropě o zhruba 13 procent. Je tak potřeba tento poměr zvrátit. Znamená to prodávat méně aut na benzin a naftu a více na elektřinu. Samo se to zjevně neudělá, přesněji samo se to neudělá tak výrazně a tak rychle.

Když dostatečně nepomáhají vlády dotacemi či další formou podpory elektromobilů či nepodpory aut se spalovacími motory, musejí si automobilky pomoci samy.

Nejde jen o samotné emisní cíle. Výrobci mají kapacity nastavené na výrazně vyšší odbyt aut do zásuvky. Plány hatí nejen poptávka slabší, než se čekalo, ale také překvapivě silná konkurence v podobě Tesly a čínských výrobců. Tak jako tak evropské automobilky potřebují prodávat elektromobily ve vyšších objemech.

Podle agentury Reuters se v posledních měsících sunou ceny aut se spalovacími motory o stovky eur vzhůru. Pozorovat to lze u hlavních evropských výrobců, tedy u koncernů Volkswagen, Stellantis a Renault. Cílem je snížit zájem o vozy s vyššími emisemi a také dělat cenovku elektromobilu v přímém srovnání zajímavější. Snižuje se i cenový odskok mezi například benzinovou a úspornější hybridní verzí.

Agentuře Reuters automobilky nepotvrdily, že to má co dělat s emisemi. Běžným vysvětlením je, že růst cen je normální. Jejich zdroj z jedné evropské automobilky ale říká, že zdražování je cesta ke snížení produkce. Když budou auta dražší, méně se jich prodá a budou tím trpět v důsledku i dodavatelé automobilek a jejich zaměstnanci. Zelené cíle jsou nastavené tak, že pro automobilku může být výhodnější auto se spalovacím motorem vůbec neprodat než platit následnou pokutu. Tak jednoduché to ale není. Výrobci samozřejmě nechtějí ztratit podíl na trhu nebo přijít o své zákazníky. Ve výsledku proto balancují kompromisy mezi všemi svými zájmy.

Zdražování vozů se spalovacími motory podle Denise Schemoula, analytika poradenské společnosti S&P Global, není o vybírání peněz na případné pokuty. Má jít o další zdroj pro financování slev na elektromobily.

Na trhu přibývá nabídek, které byly dříve nemyslitelné. Třeba elektrický Volkswagen ID.3 už je v Německu k dostání za méně než 30 tisíc eur. I zde ale musí být automobilky opatrné. Větší zlevňování je políčkem těm, kteří si auto koupili dříve dráž Opomenout ale nelze ani pravidla trhu, které řeší, co je to podnákladová cena. Kdyby jedna automobilka prodávala nepřiměřeně levně, mohou si ostatní stěžovat.

Podle analytiků jde nyní jen o začátek a příští rok se to vše rozjede naplno. Doplatí na to nejen kupující aut se spalovacími motory, kteří si připlatí, ale nejvíce to dopadne na samotné automobilky. Pro ně půjde o ztráty v miliardách eur. Kdo na tom nakonec vydělá, budou zájemci o elektromobily, kteří je získají levněji.

V současnosti pořád pokračuje lobbing za zmírnění cílů pro příští rok. Automobilky tlačí na odložení. Evropská komise tomu zatím odolává. Ve hře je ale i kompromis v podobě tříletého průměru. Tedy, že automobilky nemusí splnit cíl příští rok, o to více ale budou muset zapracovat v dalších letech.