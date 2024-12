Je to skoro jako dramatický film plný zvratů. Praha se nejdřív dlouho rozhodovala, zda mají elektromobily platit za parkování. Když se rozhodla, že ano, rozhádali se politici, zda mají mít auta do zásuvky slevu. Nakonec se tak nemění nic.

Dva týdny před koncem roku se vedení Prahy dohodlo, že se nedohodne. Proto o půl roku prodlužuje parkování elektromobilů zdarma. Pro majitele aut s elektrickým pohonem a hybridů do zásuvky s nízkými emisemi (vozy s registračními značkami EL) to znamená, že mohou dál parkovat bez placení na modrých a fialových zónách až do 30. června 2025

„Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo ke koaliční shodě na nové podobě zvýhodnění pro další období, přestože kompletní návrh změn v oblasti parkování je z mé strany připraven, prodlužuje se výjimka pro parkování elektromobilů o šest měsíců,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Dodává, že elektromobil zabírá stejně místa jako auto se spalovacím motorem a s tím, jak jich přibývá, bylo by parkování zdarma příliš velkým zvýhodněním na úkor rezidentů. Hřib proto navrhuje, aby auta do zásuvky platila polovinu toho, co auta se spalovacími motory. Parkovat by ale už nemohla na modrých zónách, ale jen na fialových a oranžových. To je ale zatím jen teorie. Politici mají půl roku na to, aby se dohodli, jak to nakonec bude.

„Modré zóny jsou primárně určeny rezidentům. Naopak fialové jsou pro vozy návštěvníků, tedy těch, kteří se po městě pohybují nepoměrně více. U těch dává smysl zvýhodnit elektromobily. U aut, která většinu času stojí na místě, je totiž vcelku jedno, jaký mají pohon, zatímco u těch, která se ve městě hodně pohybují, dává naopak smysl bezemisní pohon zvýhodnit,“ dodává Zdeněk Hřib.

Praha chce elektromobily zvýhodňovat jinak než parkováním zdarma. Město chce investovat do nabíjecí infrastruktury, aby elektromobilita dávala více smyslu i těm, kteří nemají přístup k vlastní zásuvce. S výstavbou nabíjecích až 1500 nových stanic pomůže i dotace z Evropské unie. Do budoucna se počítá s tím, že budou moci výhodněji parkovat právě u veřejných nabíječek.