Autopilot Tesly dostal důležitou aktualizaci. Moc slabin už nemá

Autopilot vyvíjený americkou automobilkou Tesla patří mezi nejpokročilejší systémy svého druhu. V zemích, kde je jeho používání legální, řidiči často svěřují svůj život do rukou umělé inteligence a čas na cestách využívají k odpočinku, práci nebo zábavě.

Určité pochopení k tomu můžeme mít na silnicích první třídy, kde je výskyt mimořádných událostí poněkud méně častý a autonomní řízení má tedy velmi jednoduché instrukce - udržovat rychlost, zůstat mezi vyznačenými pruhy a nenabourat do vozidla před ním. Koneckonců, i na našem trhu už najdete řadu modelů, jejichž asistenční systémy jsou v určitých podmínkách schopny třetí úrovně automatizace (tedy tzv. automatizace s podmínkou), ovšem z hlediska práva je to o mnoho komplikovanější.

Vraťme se však tam, kde lze tento systém využívat naplno bez jakýchkoliv omezení. Jak to bývá u každé nové technologie, první střet utopistických představ s realitou běžného světa je tvrdý a trvá dlouho, než vykrystalizuje nějaký kompromis. Jeden z takových výmluvných příkladů je prostá interakce s chodci nebo jinými řidiči.

Představte si, že byste chtěli na křižovatce dát přednost jinému vozidlu, ale jeho řidič právě zadává trasu do navigace, a tak vás gestem ruky pouští. Pro člověka je tato situace jednoznačně pochopitelná, ale co s tím počne autopilot? Co když Tesla zastaví, aby pustila chodce přes silnici, ale on místo toho naznačí, že by se raději dostal do svého auta, u jehož dveří právě stojíte?

Právě tuto druhou zmíněnou situaci zachytil na video uživatel YouTube, který byl ohromen, jak umělá inteligence zvládla zpracovat složitou situaci. Jeho Tesla měla v době natáčení nainstalovanou verzi systému FSD V12.3.3 Supervised, která jako jedna z prvních dokáže rozpoznávat různé pokyny od osob v okolí. Elon Musk, šéf automobilky, v roce 2021 potvrdil, že právě schopnost rozpoznávat gesta, směrová a výstražná světla, stejně jako majáky vozidel bezpečnostních sborů a záchranné služby, bude jednou z velkých výzev pro budoucí vývoj.

Většinu těchto schopností systém již nyní ovládá, a Musk naznačil, že další aktualizace přinesou výrazné zlepšení. Toto je naprosto zásadní podmínka bezpečné jízdy také ve chvíli, kdy provoz bude řízen policistou.