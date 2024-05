Proč Elon Musk vyhodil tým rozvoje Superchargerů? Šéfka mu odporovala

Rebecca Tinucciová údajně nechtěla propustit více než pětinu svého týmu starajícího se o rozvoj Superchargerů, protože by to ohrozilo jeho fungování. Musk ho tak měl vyhodit celý včetně šéfky.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nedávný vyhazov celého „týmu Supercharger“, který byl u automobilky Tesla zodpovědný za rozvoj sítě, byl od Elona Muska poněkud nečekaný krok. Pět stovek lidí se ocitlo na chodníku jen nedlouho poté, co automobilka otevřela přístup k Superchargerům i ostatním značkám, a to navíc záhy po propuštění desetiny zaměstnanců v reakci na znepokojivé obchodní výsledky za první čtvrtletí letošního roku.

Agentura Reuters nyní odhaluje důvod pro tak divoký krok. Ve zkratce, šéfovi Elonu Muskovi se nelíbilo, že mu ředitelka tohoto týmu odporuje. Rebecca Tinucciová se s Muskem sešla ohledně budoucnosti svého týmu a představila plán na propuštění 15–20 % jeho členů v rámci onoho masivního propouštění.

Muskovi to ale nestačilo. „Prezentace Tinucciové ho nepotěšila a chtěl snížit počet zaměstnanců ještě více. Tinucciová však oponovala, že větší propouštění by podrylo základy, na nichž tým pracuje. Musk reagoval tak, že vyhodil ji a celý její pětisethlavý tým,“ uvádí agentura s odkazem na čtyři bývalé zaměstnance firmy, kteří z pochopitelných důvodů nejsou jmenování. Ono jednání však bylo mezi čtyřma očima, takže jediný, kdo ví přesně, co se stalo, jsou Musk a Tinucciová – a ani jeden nereagoval na dotazy agentury Reuters.

Video se připravuje ...

Taková náhlá a velká změna obrátila síť Superchargerů, která je podle řady názorů charakteristickým úspěchem Tesly a klíčovým pohonem prodejů jejích aut, vzhůru nohama. Superchargery tvoří v USA přes 60 % rychlonabíjecích bodů a je to právě Tesla, která dostává nejvíce dotací na další rozvoj nabíjecí sítě.

Dopad vyhazovů není jen na těch pěti stovkách lidí, ale také na řadě firem, které pro Teslu Superchargery staví, i dodavatelích, kteří dodávají součástky. Automobilka jim v dopise řekla, aby „pozastavili zahajování staveb na všech nových projektech“ a také pozastavili nákup materiálů. To je ale problém z hlediska již vynaložených nákladů, plánování dalších prací i doby, kdy Tesla zaplatí za stavbu.

Úkoly přešly na jiný, už zaneprázdněný tým

Starost o výstavbu nových nabíječek připadla týmu starající se o energetiku, který primárně prodává solární panely a úložiště energie do domácností. Mimo jiné měla nařídit některé probíhající stavební práce zastavit.

Některé pozice v tomto týmu jsou podobné jako v rozpuštěném týmu Supercharger, ovšem protože nabíječky jsou na veřejných místech, procesy v jejich výstavbě jsou zásadně odlišné kvůli potřebnému jednání s majiteli pozemků, dodavateli energie i místními samosprávami. Navíc podle dvou bývalých zaměstnanců Tesly měl tento tým své práce nad hlavu už předtím, než mu impulzivní Muskovo rozhodnutí naložilo ještě Superchargery.

Ten navíc později ohlásil, že Tesla bude letos investovat přes 500 milionů dolarů (11,4 miliardy korun) „na rozšíření sítě Superchargerů a vytvoření tisíců nových nabíječek v letošním roce“. Půlmiliarda dolarů je přitom podle dvou bývalých zaměstnanců automobilky výrazně méně, než bylo původně v plánu do rozšiřování nabíjecí sítě investovat. Podle analytické společnosti EVAdoption bude takováto investice znamenat, že Tesla bude otvírat měsíčně o 77 % méně nabíjecích bodů ve srovnání s tempem do letošního dubna. Přesto to bude nemalá výzva, vyžadující práci stovek zaměstnanců.

Tři bývalí zaměstnanci označili Muskův vyhazov týmu Supercharger za „velké zhoršení“ v rozvoji nabíjecí infrastruktury ve Spojených státech i kvůli vztahům, které měli tito zaměstnanci Tesly s dodavateli dílů i elektřiny. Tesla se totiž u řady z nich napříč USA stala velkým zákazníkem, a to až takovým způsobem, že firmy nabíraly zaměstnance či plánovaly infrastrukturu podle toho, jak Tesla plánovala rozšiřování nabíjecí sítě.

Coby zákazníka Teslu za nějakou dobu zastoupí jiné firmy, ale roky budované dobré vztahy s dodavateli energií i stavebními firmami se budou obnovovat těžko. „Je opravdu smutné vidět tyhle vztahy shořet a lidi oprávněně se zlobit,“ uzavřel jeden z bývalých zaměstnanců automobilky.