Američané se bojí dotknout volantů svých volkswagenů. Jsou ale skutečně v právu?
Na dotykové plošky na volantu v testech aut nadáváme často, v Americe ale zašli ještě o krok dále. Majitelé, nespokojeni se svými elektrickými Volkswageny, jsou jimi otráveni natolik, že na automobilku podali hromadnou žalobu.
Obliba Američanů žalovat kohokoliv za jakýkoliv nesmysl je dobře známá součást kultury. Nově se obětí několika tamních občanů znovu stal Volkswagen. Někteří majitelé vozů VW se totiž bojí dotknout volantu.
Je tomu jen pár let, co Volkswagen představoval nové modely s dotykovými ploškami na volantu. Mezitím se ukázalo, že jde o nesmysl, který komplikuje ovládání auta. Vadily až tak moc, že to uznala i samotná automobilka a začala se vracet ke klasice.
Jenže mezitím se v USA minimálně dvěma majitelům elektrických SUV Volkswagen ID.4 opakovaně přihodila stejná věc. Nechtěným dotykem si zapnuli adaptivní tempomat, což je vyděsilo natolik, že se bojí řídit svá auta. Volkswagen prý o této vlastnosti věděl, ale nedostatečně o ní informoval, a tak se rozhodli k tzv. „class action lawsuit“.
To znamená hromadnou žalobu, ve které se několik individuálních sporů spojí do jedné žaloby, a proti firmě se tak vede jeden soudní proces. Dotykové plošky jsou totiž podle blíže neurčeného množství Američanů, kteří jsou součástí žaloby, nejen nepraktické, ale zejména nebezpečné.
Žalobci tvrdí, že se Volkswagen dopustil podvodu zamlčením podle obecného práva, dále porušení výslovné a předpokládané záruky a bezdůvodného obohacení. Žaloba byla podána u federálního soudu v New Jersey a rovněž uvádí, že společnost porušila zákony na ochranu spotřebitele v Connecticutu a Massachusetts.
Adaptivní tempomaty a další formy „autonomního řízení“ jsou poslední dobou kritizovány za oceánem častěji. Mnohdy za to ale může také nepochopení jejich fungování. Na sociálních sítích se nedávno objevilo virální video, které údajně ukazuje samořídící Ford Mustang Mach-E narážející do svodidel, zatímco řidič uvnitř se ani nesnaží do řízení zasáhnout. Ale to, co bylo prezentováno jako selhání autonomního řízení, se nakonec ukázalo jako běžná nehoda namol opilého řidiče.
Zdroj: Carscoops, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz