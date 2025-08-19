Škoda Elroq dostala pohon 4x4 i u běžných verzí. Příplatek není zrovna malý
Jedno z nejprodávanějších elektrických aut v Evropě se dočkalo pohonu všech kol také u konvenčních verzí. Dosud totiž byla čtyřkolka vyhrazena pouze sportovnímu derivátu RS.
Češi patří mezi největší milovníky pohonu všech kol v Evropě, ačkoliv tuzemské zimy jsou stále mírnější a sněhová pokrývka vzácnější. U elektromobilů jsou ovšem preference trochu odlišné. Přídavný elektromotor je totiž nejen dražší, ale také znamená vyšší spotřebu, respektive kratší dojezd. A ten je u aut s lokálně bezemisním pohonem alfou i omegou.
Proto například u Škody Enyaq za prvních sedm letošních měsíců na českém trhu tvoří pouze necelou třetinu všech registrací (244 aut z celkových 717). U Tesly Y je poměr dokonce ještě nižší. Čtyřkolku má pouze 55 vozů z 641, SUV si přitom obvykle s pohonem obou náprav automaticky spojujeme.
Přesto se najdou tací, kterým záběr všech čtyř pneumatik vyhovuje i u elektrického auta. Pro ty Škoda připravila rozšíření nabídky modelové řady Elroq o verzi 85x, kterou známe i z většího a technicky prakticky totožného enyaqu.
Koncepce s předním asynchronním elektromotorem byla dosud dostupná pouze v rámci vrcholného provedení RS s výkonem 250 kW a cenou od 1.269.000 korun, nyní ovšem můžete čtyřkolku se systémovým výkonem 210 kilowattů pořídit i v rámci linií Selection a Sportine. Příplatek proti zadokolce dosahuje 60.000 Kč, což není zrovna málo.
Škoda Elroq 85x má tradičně vysokonapěťovou baterii s kapacitou 82 kWh (využitelných 77 kWh), jež se skládá z 12 modulů a je umístěna v podlaze vozu pod předními i zadními sedadly a pod středovou konzolou. Její konstrukce včetně kapalinového chlazení, ohřevu a předehřevu pro rychlé nabíjení je shodná s modelem Enyaq. Maximální elektrický dojezd v režimu WLTP dosahuje až 540 km, přičemž nabíjecí výkon až 175 kW umožňuje dobití akumulátoru z 10 na 80 % kapacity za 28 minut. Vůz dosahuje nejvyšší rychlosti 180 km/h, přičemž sprint z 0 na 100 km/h zvládne za 6,6 sekund.
V rámci linie Selection za 1.092.000 Kč ve standardu dostanete například parkovací senzory vpředu a vzadu včetně parkovací kamery vzadu, 13palcový infotainment s navigací, volbu jízdního režimu, vyhřívaná přední sedadla a volant, zadní loketní opěru nebo přípravu pro tažné zařízení. Nechybí ani řada jízdních asistentů, jako třeba prediktivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu nebo asistent udržování jízdního pruhu.
|Škoda Elroq 85x vs. konkurence
|Škoda Elroq 85x
|BMW iX1 xDrive30
|Ford Explorer AWD
|Mercedes-Benz EQA 350 4Matic
|Škoda Enyaq 85x
|Systémový výkon [kW]
|210
|230
|250
|215
|210
|Točivý moment [Nm]
|679
|494
|679
|520
|679
|Kapacita akumulátoru [kWh]
|82/77 (využitelná)
|66,5/64,8 (využitelná)
|84/79 (využitelná)
|70,5 (využitelná)
|82/77 (využitelná)
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|6,6
|5,6
|5,3
|6
|6,7
|Maximální rychlost [km/h]
|180
|180
|180
|160
|180
|Maximální dobíjecí výkon [kW]
|175
|130
|185
|100
|175
|Normovaná spotřeba [kWh/100 km)
|16,1-17,4
|17,0-18,7
|16,1-17,2
|16,9
|15,7
|Vnější rozměry [mm]
|4488 x 1884 x 1625
|4500 x 1845 x 1616
|4468 x 1872 x 1639
|4463 x 1834 x 1613
|4658 x 1879 x 1622
|Rozvor [mm]
|2765
|2692
|2767
|2729
|2766
|Zavazadlový prostor [l]
|470-1580
|490-1495
|470-1460
|340-1320
|585-1710
|Základní cena [Kč]
|1.092.000 (Selection)
|1.358.500
|1.119.900 (Select)
|1.527.020
|1.190.000 (Selection)
Elroq Sportline (od 1.172.000 Kč) se odlišuje řadou černě lakovaných detailů (kryty vnějších zpětných zrcátek, lišty kolem bočních oken, střešní podélníky či rovněž nápisy na kapotě a pátých dveřích). Zadní sklo a zadní boční okna jsou již v základu zatmavená, přední boční skla mají akustickou úpravu.
Přední sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami jsou potažena materiálem Suedia v černé barvě v kombinaci s umělou kůží. Tříramenný vyhřívaný sportovní volant je vybaven pádly pro ovládání intenzity rekuperace. Nad rámec verze Selection dostanete například přední světlomety Matrix LED s funkcí do špatného počasí, virtuální pedál, boční airbagy vzadu, bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením, balíček Asistovaná jízda 1.6+ nebo bezklíčkové zamykání a startování s alarmem. Sportovní podvozek se speciálně naladěnými pružinami a tlumiči je snížený vpředu o 15 milimetrů a vzadu o 10 milimetrů.
Škoda Elroq 85x již figuruje v oficiálním ceníku, je tudíž možné ji objednat u autorizovaných prodejců značky.
Zdroj: Škoda a autor, video: auto.cz, foto: Škoda a auto.cz