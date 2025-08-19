Předplatné
Škoda Elroq dostala pohon 4x4 i u běžných verzí. Příplatek není zrovna malý

Jedno z nejprodávanějších elektrických aut v Evropě se dočkalo pohonu všech kol také u konvenčních verzí. Dosud totiž byla čtyřkolka vyhrazena pouze sportovnímu derivátu RS.

Češi patří mezi největší milovníky pohonu všech kol v Evropě, ačkoliv tuzemské zimy jsou stále mírnější a sněhová pokrývka vzácnější. U elektromobilů jsou ovšem preference trochu odlišné. Přídavný elektromotor je totiž nejen dražší, ale také znamená vyšší spotřebu, respektive kratší dojezd. A ten je u aut s lokálně bezemisním pohonem alfou i omegou.

Proto například u Škody Enyaq za prvních sedm letošních měsíců na českém trhu tvoří pouze necelou třetinu všech registrací (244 aut z celkových 717). U Tesly Y je poměr dokonce ještě nižší. Čtyřkolku má pouze 55 vozů z 641, SUV si přitom obvykle s pohonem obou náprav automaticky spojujeme.

Přesto se najdou tací, kterým záběr všech čtyř pneumatik vyhovuje i u elektrického auta. Pro ty Škoda připravila rozšíření nabídky modelové řady Elroq o verzi 85x, kterou známe i z většího a technicky prakticky totožného enyaqu.

Koncepce s předním asynchronním elektromotorem byla dosud dostupná pouze v rámci vrcholného provedení RS s výkonem 250 kW a cenou od 1.269.000 korun, nyní ovšem můžete čtyřkolku se systémovým výkonem 210 kilowattů pořídit i v rámci linií Selection a Sportine. Příplatek proti zadokolce dosahuje 60.000 Kč, což není zrovna málo.

Škoda Elroq 85x má tradičně vysokonapěťovou baterii s kapacitou 82 kWh (využitelných 77 kWh), jež se skládá z 12 modulů a je umístěna v podlaze vozu pod předními i zadními sedadly a pod středovou konzolou. Její konstrukce včetně kapalinového chlazení, ohřevu a předehřevu pro rychlé nabíjení je shodná s modelem Enyaq. Maximální elektrický dojezd v režimu WLTP dosahuje až 540 km, přičemž nabíjecí výkon až 175 kW umožňuje dobití akumulátoru z 10 na 80 % kapacity za 28 minut. Vůz dosahuje nejvyšší rychlosti 180 km/h, přičemž sprint z 0 na 100 km/h zvládne za 6,6 sekund.

Video placeholder
Nová Škoda Elroq RS • Zdroj: auto.cz/Marek Bednář

V rámci linie Selection za 1.092.000 Kč ve standardu dostanete například parkovací senzory vpředu a vzadu včetně parkovací kamery vzadu, 13palcový infotainment s navigací, volbu jízdního režimu, vyhřívaná přední sedadla a volant, zadní loketní opěru nebo přípravu pro tažné zařízení. Nechybí ani řada jízdních asistentů, jako třeba prediktivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu nebo asistent udržování jízdního pruhu.

Škoda Elroq 85x vs. konkurence   
 Škoda Elroq 85xBMW iX1 xDrive30Ford Explorer AWDMercedes-Benz EQA 350 4MaticŠkoda Enyaq 85x
Systémový výkon [kW]210230250215210
Točivý moment [Nm]679494679520679
Kapacita akumulátoru [kWh]82/77 (využitelná)66,5/64,8 (využitelná)84/79 (využitelná)70,5 (využitelná)82/77 (využitelná)
Zrychlení 0-100 km/h [s]6,65,65,366,7
Maximální rychlost [km/h]180180180160180
Maximální dobíjecí výkon [kW]175130185100175
Normovaná spotřeba [kWh/100 km)16,1-17,417,0-18,716,1-17,216,915,7
Vnější rozměry [mm]4488 x 1884 x 16254500 x 1845 x 16164468 x 1872 x 16394463 x 1834 x 16134658 x 1879 x 1622
Rozvor [mm]27652692276727292766
Zavazadlový prostor [l]470-1580490-1495470-1460340-1320585-1710
Základní cena [Kč]1.092.000 (Selection)1.358.5001.119.900 (Select)1.527.0201.190.000 (Selection)

Elroq Sportline (od 1.172.000 Kč) se odlišuje řadou černě lakovaných detailů (kryty vnějších zpětných zrcátek, lišty kolem bočních oken, střešní podélníky či rovněž nápisy na kapotě a pátých dveřích). Zadní sklo a zadní boční okna jsou již v základu zatmavená, přední boční skla mají akustickou úpravu.

Přední sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami jsou potažena materiálem Suedia v černé barvě v kombinaci s umělou kůží. Tříramenný vyhřívaný sportovní volant je vybaven pádly pro ovládání intenzity rekuperace. Nad rámec verze Selection dostanete například přední světlomety Matrix LED s funkcí do špatného počasí, virtuální pedál, boční airbagy vzadu, bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením, balíček Asistovaná jízda 1.6+ nebo bezklíčkové zamykání a startování s alarmem. Sportovní podvozek se speciálně naladěnými pružinami a tlumiči je snížený vpředu o 15 milimetrů a vzadu o 10 milimetrů.

Škoda Elroq 85x již figuruje v oficiálním ceníku, je tudíž možné ji objednat u autorizovaných prodejců značky.

Zdroj: Škoda a autor, video: auto.cz, foto: Škoda a auto.cz

