Když nějaký potkáte, bude to vzácnost, předpovídá šéf Jaguaru. Má to své důvody
Až začne Jaguar prodávat své nové elektromobily, bude to skrz méně prodejců a v menších objemech, ale za dvojnásobné ceny. Potkat nějaký tak bude událost, říká šéf americké divize značky.
Když automobilka Jaguar ohlásila rebranding, hovořila o zdražení svých aut, snížení objemů výroby a obecnou orientaci na luxus místo snahy konkurovat německým značkám cenou. Navzdory ostré kritice se automobilka nejen rebrandingu, ale i změně ve způsobu, jakým vydělává peníze, bude držet. Jak taky jinak, když do ní investovala obrovské peníze.
Šéf americké divize značky Brandon Baldassari přiznává, že nových jaguarů bude na silnicích málo. „Máme realistická očekávání, co se týče objemů prodeje,“ uvádí manažer. „Není to velký segment, takže těch aut nebudeme prodávat milion. Budou vzácné; když nějaké uvidíte, bude to událost,“ doplňuje.
Tím ospravedlňuje i pokles počtu dealerů Jaguaru. „Naše objemy klesnou, takže pochopitelně nepotřebujete tolik prodejců. Někteří sami od sebe ruší své frančízy. Možná proto, že nemají dost zákazníků pro elektromobily, možná protože ve změnu nevěří,“ vysvětluje.
„Snažit se honit objemy, jako jsme dělali s F-Pace a XE, a konkurování ve výši měsíční splátky za auto není luxus,“ říká dále Baldassari. „Jde nám to lépe, když můžeme účtovat cenu, kterou chceme, nedávat slevy, vyrábět tak akorát aut na poctivý zisk, ale nezahltit trh. Vneste do toho trochu nedostatku a máte hezký, zdravý byznys,“ přibližuje obchodní model, kterým se Jaguar bude řídit. Inspirace Ferrari je naprosto jasná, to také vyrábí méně aut, než by si žádal trh.
Odpovídajícím způsobem vzroste i cena jaguarů. V USA byla dosud průměrná cena prodaného jaguaru zhruba 65 tisíc dolarů, po změně má vzrůst na dvojnásobek. Zákazníků tedy bude méně, ale najdou se. Vozy budou k mání tam, kde se prodávají „range rovery za 200 tisíc dolarů úplně normálně“, věří Baldassari. Tito prodejci „znají tento typ klientů a vědí, jak se k nim chovat. Rozumí jim“.
