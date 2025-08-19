Suzuki Jimny po Indicku? Mahindra představila zajímavé globální novinky
Indické vozy se do světových médií příliš často nedostanou, tamní automobilky ostatně dosud moc zajímavých modelů nevytvořily. Letos ale zaujala Mahindra dvěma novými elektromobily, na které navazuje čtveřice pohledných konceptů.
O Indii se dlouho mluví jako o další Číně, což má platit i o tamním automobilovém trhu. Ten v nejlidnatější zemi světa opravdu roste, ale ne tak rychle, jak si automobilky představovaly. Naopak rychleji než představy evropských manažerů, snažících se někde udat spalovací motory, roste podíl elektromobilů. A také odhodlání indické vlády zvýšit jejich podíl ve znečištěných tamních městech.
Reagují na to i tamní automobilky, které začaly docela rozsáhle elektrifikovat. Tata konvertovala na elektrický pohon velkou část své modelové řady, zatímco Mahindra se vydala cestou separátního vývoje. Už jsem zde psal o novinkách BE 6e a XEV 9e, které využívají částečně techniku získanou od Volkswagenu.
Nově Mahindra představila čtyři koncepty, které ale mají blízko produkčním vozům. Pro nás jsou zajímavé proto, že je firma označuje za globální modely, které by se mohly dostat i do Evropy. Mahindra zde ostatně je aktivní a ještě před pár lety své vozy prodávala i na Slovensku nebo v Polsku. Všechny čtyři novinky navíc vypadají, že by na rozdíl od předchozích indických pokusů mohly zaujmout i jinak než nízkou cenou.
Všechny stojí na nové platformě NU IQ a asi nejzajímavější je dvojice hranatých off-roadů Vision T a Vision SXT. Technické specifikace k nim zatím nejsou, velikostí mají být mezi 4 – 4.3 metry, tedy jen o trochu větší než pětidveřové Suzuki Jimny, které i pro export vyrábí indická automobilka Maruti. Jimny se podobají zjevným zaměřením na terénní schopnosti se zvýšeným podvozkem, terénními koly a velkými nájezdovými úhly. Proti jeho retro designu ale jde futuristickým vzhledem s pixelovými světly a ostrými hranami. Zatímco pod písmenem T je verze SUV, SXT je pick-up se čtyřmi dveřmi a krátkou korbou.
Interiér vzhledem odpovídá karoserii a je moderně minimalistický, se vším důležitým na dvou displejích. A i ten vypadá, že až na pár detailů nemá daleko do sériové produkce. Mahindra si pro novou platformu vyvinula nový software NU_UX, který má patřit mezi ty nejlepší ve své třídě.
Protože i v Indii vědí, že elektrická budoucnost zatím není pro každého, nabídne nová platforma všechny varianty pohonu. Vedle elektrické verze i benzinovou, dieselovou a hybridní, s poháněnými předními nebo všemi koly. Specialitou prý také je, že elektrické i spalovací verze v kabině nabídnou zcela rovnou podlahu. Míří se také na maximální skóre v nárazových testech Euro NCAP. Na trh by se oba měly dostat na pomezí roků 2027 a 2028.
Další novinkou je koncept Vision S na stejném základě, který se pravděpodobně stane budoucím přírůstkem do modelové řady Scorpio. To je lokální obdoba třeba Mitsubishi Pajero a i Scorpio se prodávalo v Evropě. Vzhledem k použité platformě zřejmě půjde o menší model v řadě, tedy obdobu Pajero Pinin.
Vision S má také velmi hranaté tvary, i když působí o něco civilněji než dvojice off-roadů. Stejně jako T a SXT se S ukázalo s off-roadovými doplňky, včetně rezervy na pátých dveřích. Jasně moderním prvkem jsou zapuštěné kliky a svítící maska. Interiér má tradičnější rozpoložení s horizontálním displejem a tlačítky, a i zde je opravdu masivní hlavice voliče převodovky. Nepříliš tradiční jsou kamerová zrcátka, která automobilky na konceptech ukazují rády, do produkce se naštěstí většinou nedostanou. Do produkce má zamířit z počátku roku 2027.
Poslední ze čtveřice je Vision X, které ze všech působí nejcivilněji. Uhlazená karoserie nijak zvlášť nevybočuje z běžného designu dnešních SUV, i když dokáže zaujmout hezkými prvky a taktéž vysokým podvozkem s masivními blatníky. Interiér je opět odlišný, se dvěma propojenými displeji na vrchu minimalistické palubní desky. Stejně jako u zbylých tří modelů není známo nic o technice. Jen že baterie elektrických verzí budou typu LFP a spalovací verze pravděpodobně využijí benzínovou dvanáctistovku nebo dieselovou patnáctistovku. Vision X má na trh přijít jako poslední, na přelomu let 2028 a 2029.
Mahindra má s elektromobily delší historii. Už v roce 2010 odkoupila menší firmu REVAi, vyrábějící městský elektromobil G-Wiz. Ten se prodával i v Evropě a Čechům asi bude známý díky občasnému účinkování v jednom britském pořadu o autech. Letos se začaly prodávat zmíněné elektromobily BE 6e a XEV 9e, začínající v přepočtu na ceně 540.000 Kč za první a 620.000 Kč za druhý. Hned první den přišlo podle informací přímo od Mahindry 30.179 objednávek.
