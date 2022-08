Banka chce urychlit přechod na elektromobily, na spalovací auta zákazníkům nepůjčí

Bank Australia, podobně jako jiné bankovní instituce, podporuje vizi bezemisní budoucnosti. Už na své úvodní webové stránce se tak chlubí cílem dosáhnout nulových emisí při svých činnostech do roku 2035, v čemž chce podpořit i své zákazníky. A to možná poněkud kontroverzním způsobem.

Vedle podpory různých ekologických a udržitelných projektů totiž Bank Australia plánuje zastavit od roku 2025 poskytování půjček na pořízení nových automobilů se spalovacími motory, jak upozornili kolegové z Carscoops. Nechce totiž své zákazníky uvrhnout do produkce vyšších emisí a drahých provozních nákladů.

Sluší se však zdůraznit, že půjčky nebudou poskytovány na pořízení nových automobilů se spalovacími motory. Banka si totiž uvědomuje, že nový elektromobil si nemůže pořídit každý, proto bude i nadále nabízet půjčky na ojeté automobily se spalovacím motorem.

„Naše dnešní oznámení je začátkem diskuse s našimi zákazníky a signálem pro širší trh, že pokud zvažujete koupi nového vozu, měli byste vážně uvažovat o elektromobilu, a to jak z hlediska jeho vlivu na klima, tak z hlediska úspory nákladů po celou dobu životnosti,“ uvedl Sasha Courville, ředitel pro dopady v Bank Australia, během rozhovoru pro Fox Business.

„Vybrali jsme rok 2025, protože přechod na elektromobily musí proběhnout rychle, a my věříme, že se správnou podpůrnou politikou, která přinese do Austrálie větší nabídku cenově dostupnějších elektromobilů, to dokážeme,“ dodal Courville.

Austrálie přitom v oblasti elektromobility nepatří mezi nejsilnější hráče. Za minulý rok se v zemi prodalo asi jen 20.665 elektromobilů, což představovalo zhruba dvě procenta trhu. Ve světovém průměru se přitom elektromobily obvykle pohybují zhruba kolem devíti procent trhu. Nejsilnějším hráčem na trhu je nepřekvapivě Tesla Model 3.

Země navíc ani příliš nepospíchá se zaváděním přísnějších emisních limitů, za což čelí kritice. Přesto již padlo rozhodnutí, že v hlavním městě bude od roku 2035 zakázán prodej nových vozidel se zážehovými i vznětovými motory. Bude však zajímavé sledovat, jak se bude elektromobilů v Austrálii do budoucna dařit. Geografie země je totiž dosti specifická.