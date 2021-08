Barum rallye Zlín po 1. dnu: Cais vede, Kopecký chce vyhrát

Pouze 2,1 sekundy na Caise ztrácí Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo), který útočí na desáté vítězství na nejpopulárnější české rallye.

Úvod soutěže obstarala tradičně páteční noční rychlostní zkouška v ulicích Zlína, na které byl nejrychlejší Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo). Smůlu měl Miroslav Jakeš (Škoda Fabia R5), který si přivodil defekt a ztratil 34,2 sekundy. V sobotu čekalo na účastníky soutěže osm rychlostních zkoušek v celkové délce 118 kilometrů.

Otřes mozku Stříteského

Nepříjemným momentem sobotního dne byl okamžik na třetí rychlostní zkoušce, kde havaroval Dominik Stříteský, jeden z největších talentů českých automobilových soutěží. Po skoku přes horizont ve velké rychlosti došlo při dopadu auta na silnici k velké kompresi, vůz trefil levou zadní částí strom. Se zdemolovanou zadní částí skončila fabia mimo trať. Stříteský byl převezen s ochranným límcem na krku do nemocnice ve Vsetíně, kde leží s těžkým otřesem mozku a čekají ho ještě další vyšetření. Navigátor Jiří Hovorka je v pořádku.

Třetí zkouška byla osudná také pro Tomáše Kostku (Škoda Fabia Rally2 evo), který musel kvůli technické závadě odstoupit. RZ3 byla nakonec zrušena a jezdcům od čtrnáctého místa níže byl přidělený náhradní čas.

Po RZ4 vedl Pech o 4,3 sekundy před Kopeckým, o 11,3 s byl zpět Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo) a 15,5 s ztrácel Erik Cais Ford Fiesta Rally2). Situace se změnila po průjezdu pátým měřeným testem, což byla 18,95 kilometrů dlouhá Pindula. Pech tady ztratil 21,5 a propadl se na čtvrté místo, ovšem jen 8,9 sekundy na vedoucího Kopeckého. Ten v cíli pověstné erzety řekl: „Trochu jsme přitlačili. Nevím, co říct. Hodně to klouzalo.“ Absolutně nejrychlejší čas na Pindule měl Cais. „Mám samozřejmě radost, ale ještě bych to nepřeceňoval. Jel jsem tvrdé gumy, takže mi to trochu klouzalo, ale zejména střední pasáž jsem si náramně užil,“ řekl v cíli erzety její vítěz. Zajímavý postřeh měl k danému úseku Filip Mareš: „Konečně jsem si to užil. VC lese je to hodně blátivé a místy mi to připomíná autokros.“

Rozhodla druhá Pindula

Sedmá erzeta se stala poslední na letošní Barumce pro Fina Jariho Huttunena (Hyundai i20 R5), který z ošklivě vyhlížející havárie vyvázl se spolujezdcem bez zranění. Na stejném měřeném úseku musel odstoupit pro technickou závadu talentovaný Adam Březík (Škoda Fabia R5). Osmá rychlostní zkouška byla pozastavena kvůli neukázněným divákům a posádky čekala závěrečná zkouška dne. Proslulá Pindula (18,95 km), která se jela tentokrát za tmy. „Byl to strašný masakr. Tohle už v životě nechci na rallye nikdy zažít,“ říkal v cíli Miroslav Jakeš (Škoda Fabia R5).

Fanoušci však upínali svou pozornost na souboj absolutní špičky. Erik Cais, kterému bylo začátkem srpna dvaadvacet let, vyhrál v sobotu tři rychlostní zkoušky. Ovšem výhra na noční Pindule ho posunula na vedoucí příčku Barumky. „Nejlepší zkouška, co jsem kdy v životě zajel. Tolik pyrotechniky, kolik bylo podél tratě, člověk nezažije ani na Nový rok. Díky všem skvělým fanouškům. A také mému tátovi, doufám, že na mě bude pyšný,“ řekl Cais v cíli rychlostní zkoušky.

Ľídr národního šampionátu Jan Kopecký byl v průběhu sobotních měřených kilometrů dvakrát nejrychlejší na erzetách. Během druhého průjezdu Pindulou sice přišel o první místo v průběžném pořadí, ale jeho ztráta na vedoucího jezdce je však minimální. „V podmínkách, které byly na noční Pindule, musíte jít do obrovského rizika, abyste něco najeli. Já riskovat nechci. Před dvaceti lety bych to samozřejmě udělal. V neděli nás čeká je ještě dlouhý den a hodně kilometrů. My se pokusíme vyhrát,“ uvedl Kopecký. Pokud se mu to podaří, mohl by se po zlínské soutěži stát, že se stane mistrem republiky. Ovšem za předpokladu, že budou odjety v rámci mistrovství republiky podniky v Pačejově a Českém Krumlově.

Pech vyhodnotil situaci

Dvaatřicetiletý Nor Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo) má za sebou 116 startů v mistrovství světa, ve kterých byl v 25 na stupních vítězů a třikrát vyhrál podnik MS. Aktuálně je na Barumce třetí s mankem 16,6 sekundy na prvního Caise. V sobotních erzetách byl třikrát druhý a dvakrát třetí. „Mám za sebou opravdu náročný den, soutěž je hodně těžká. Našla by se místa, kde jsem mohl jet rychleji, ale to bych musel zdejší podmínky lépe znát. Jak Kopecký, tak i Cais jedou opravdu hodně rychle a zatím je to pěkný souboj. Korunu všemu nasadila závěrečná erzeta dne, která byla fakt extrémně těžká,“ komentoval Mikkelsen své počínání.

Obhájce domácího titulu Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06) startuje s číslem 87 až půldruhé hodiny za prvními. Příčinou jeho startovní pozice jsou pravidla, která nedovolují v podniku mistrovství Evropy startovat vozů specifikace WRC, jakou má Pech. Musel tak vždy počkat až odjedou všechny evropské kategorie a pak přišly na řadu posádky, které jsou přihlášeny pouze do mistrovství republiky.

Paradoxně tak docházelo během soboty k situacím, kde první posádky byly o dvě až tři erzety dál, než nabyly konečné podoby výsledky předchozích měřených testů po dojezdu Pecha. Po osmé erzetě ztrácel plzeňský jezdec na vedoucího pilota soutěže 24,6 sekundy a bylo zjevné, že na noční Pindule nepůjde do rizika. Bodový zisk na Barumce, který se ve srovnání se všemi jinými soutěžemi násobí koeficientem 1,5, by ho mohl posunout z pátého na třetí místo v průběžném pořadí domácího šampionátu. V deváté erzetě ztratil Pech 11,7 sekundy a v klasifikaci Barum rallye Zlín má jako čtvrtý v pořadí má na prvního jezdce manko 30,5 sekundy.

V neděli je na programu Barum rallye Zlín šest rychlostních zkoušek, které se jedou po třech v opakovaných průjezdech. Pro posádky to obnáší celkem 83,74 měřených kilometrů. Na cílovou rampu na zlínském náměstí Míru mají přijet první posádky v 17.15 hodin.

Průběžné pořadí (po 9 z 15 RZ):

1. Cais, Žáková (Ford Fiesta Rally2) 1:13:41,0; Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +2,1; 3. Mikkelsen, Andresson (Nor., Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +16,6; 4. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +30,5; 5. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +54,6; 6. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:02,9; 7. Herczig, Ferencz (Maď./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:05,3; 8. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:30,9; 9. Llarena, Fernandez (Šp./ Škoda Fabia Rally2 evo) +2:04,5; 10. Devine, Fulton (Irl./Ford Fiesta Rally2) +2:19,3; 11. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +2:48,0; 12. Semerád, Persein (Škoda Fabia Rally2 evo) +3:29,8; 13. Bonato, Boulloud (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:39,1; 14. Koči, Tureček (Slov., ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +3:41,1; 15. Vlček, Jugasová (Hyundai i20 R5) +5:11,3; 16. Cvrček, Šálek (Škoda Fabia R5) +5:57,5; 17. Talaš ml., Šmíd (Škoda Fabia R5) +6:03,7; 18. Torn, Pannas (Est./Ford Fiesta Rally3) +6:06,7; 19. Battistolli, Scattolin (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:33,3; 20. Kopáček, Rendlová (Ford Fiesta R5) +6:33,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající RZ Barum rallye 2021

Neděle 29.8. – 8.03 RZ10 (8,85 km), 8.51 RZ11 (7,59 km), 9.54 RZ12 (25,43 km), 12.42 RZ13 (8,85 km), 13.30 RZ14 (7,59 km), 14.33 RZ15 (25,43 km).

Foto: Lukáš Chum a Ivo Prieložný