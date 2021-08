Před startem Barum rallye Zlín: Vyhraje Kopecký podesáté?

Nejpopulárnější domácí soutěž měla minulý rok vinou koronavirové pauzy nucenou přestávku. Letos se vrací ve svém tradičním termínu a v plném lesku. Pořadatelům se prezentovalo 136 posádek z 21 států z původně 146 přihlášených. Po 28 letech bude ve startovním poli chybět posádka se startovním číslem 1. Vedoucí jezdec mistrovství Evropy Alexej Lukjaňuk z Ruska totiž citelně poškodil vůz Citroën C3 Rally2 na testu před soutěží a na startu se neobjeví. Do Zlína nepřijel ani italský pilot Umberto Scandola (Hyundai i20 R5) ze zdravotních důvodů. Před startem rozbil vůz na testu Robert Adolf (Škoda Fabia Rally2 Evo), pořadatelům se omluvil rovněž Jaroslav Koltun z Polska (Ford Fiesta Rally2).

Barumka startuje v pátek 27. srpna večer atraktivní noční diváckou speciálkou v centru Zlína a po 15 rychlostních zkouškách skončí tamtéž v neděli 29. srpna po 17. hodině. Celková délka soutěže činí 790 km, z toho téměř 230 km připadá na měřené úseky. Na rozdíl od ostatních soutěží domácího kalendáře se v pátek dopoledne před shakedownem uskuteční kvalifikační zkouška, která určí startovní pořadí do 1. etapy.

Důležité domácí body

Janu Kopeckému se ve Zlíně tradičně daří. Je devítinásobným vítězem a v posledních pěti odjetých ročnících nenašel přemožitele. Pokud soutěž dokončil, tak dokonce už od roku 2009 nebyl na náročných tratích v okolí Zlína poražen.

Jenže letos odstartuje do soutěže v trochu jiné roli. „Od roku 2009 jsme sem jezdili v barvách Škody Motorsport s jasným cílem - popasovat se s evropskou špičkou a vyhrát. Tentokrát je priorita našeho dealerského Agrotec Škoda Rally Teamu jiná. Soustředíme se na domácí šampionát a souboje s jezdci mistrovství Evropy pro nás budou něčím navíc,“ přiznává Kopecký. Znamená to tedy, že nechce zabojovat o jubilejní desáté vítězství? „Uvidíme, jak se bude soutěž vyvíjet. Pokud to půjde, tak se i o vítězství zcela jistě popereme, protože nechceme zklamat fanoušky kolem tratí, kteří zase vytvoří skvělou atmosféru a poženou nás dopředu.“

Pro spolujezdce Honzu Hlouška to bude první start na Barumce s Honzou Kopeckým. „Půjde již o můj šestý start ve Zlíně, takže vím, do čeho jdeme. Čekají nás náročné tratě a podle všeho i hodně proměnlivé počasí. Náš vůz Škoda Fabia Rally2 evo je na to připraven.“

Agrotec Škoda Rally Team do Zlína veze i nové týmové oblečení, které bude k prodeji na stánku v servisu. „Budou připraveny mikiny, trička, čepice a další drobnosti, tak se stavte,“ zve do servisu i ke stánku Honza Kopecký.

Do zázemí v servisní zóně zve i rallye jezdec a generální ředitel skupiny AGROTEC Martin Rada. „Přijďte se seznámit s prvky elektromobility, vystavíme Škodu Enyaq a Kiu. Budete mít možnost vyzkoušet si i modely našich strojů, které v Agrotecu nabízíme, tentokrát ale jejich modely na dálkové ovládání,“ uvedl Martin Rada.

Pecha čeká jubileum

V konkurenci bojující o body do domácího šampionátu, nebude chybět ani Václav Pech společně s Petrem Uhlem. Jejich Ford Focus WRC nemůže do mistrovství Evropy bodovat. Proto bude startovat až za celým polem „Evropy,“ jako první z dalších 60 vozů počítaných výhradně do mistrovství ČR.

„Bereme to jakou velkou výzvu. Na výhody, či nevýhody naší startovní pozice, si budeme muset počkat až v průběhu soutěže. Nejvíce by výsledky mohlo ovlivnit počasí. Během dvou hodin může trať zmoknout nebo naopak oschnout. To by potom byly rozdíly v časech obrovské. Jistou nevýhodu však budeme určitě mít v závěru první etapy, kdy pojedeme poslední vložky ve srovnání s těmi vpředu již za tmy,“ přemýšlí nad situací Pech a dodává: „Ale na druhou stranu absolvovat legendární rychlostku Pindula za tmy, se světelnou rampou, bude obrovský zážitek. Na Barumce noční erzety snad již dvacet let čelo startovního pole nejelo. Tak snad nočními průjezdy potěšíme i diváky u trati.“

Chce bojovat s Evropany

Před dvěma lety zde po napínavém souboji do poslední RZ s Britem Chrisem Ingramem, slavil Filip Mareš svůj největší úspěch v podobě druhého místa absolutně, a především titulu Juniorského mistra Evropy. Ve Zlíně se i letos sejde řada špičkových posádek, soutěž samotná tak nabídne skvělé srovnání toho, jak na tom posádka Laureta Auto Škoda Teamu je v soubojích s evropskou špičkou i účastníky mistrovství světa. Na jezdce čeká v okolí Zlína a Otrokovic kombinace rychlých uskákaných lesních cest, lemovaných zrádnými příkopy či stromy a okresních cest různé kvality.

Týmová Škoda Fabia Rally2 Evo v tradičních modročervených barvách Laureta Auto a Entry Engineering, servisovaná jenišovickým Rexteamem, odstartuje do závodu s číslem 10 na dveřích. O skutečnou startovní pozici se posádky ale poperou už v pátek ráno na kvalifikační zkoušce, aby si pak podle výsledků vybrali startovní pozici pro první etapu. Ta začne populární noční městskou rychlostní zkouškou v centru Zlína. „Naším cílem je stabilní jízda bez chyb a snaha bojovat od prvních erzet s pravidelnými účastníky mistrovství Evropy. Jubilejní Barumku si taky s Radkem chceme pořádně užít,“ nechal se slyšet Filip Mareš.

Cais vyhlíží déšť

Srdcová záležitost, domácí soutěž a velká výzva. Tak hovoří před startem Barum Rallye Zlín talentovaný pilot Erik Cais. Poprvé zde pojede v nejvyšší kategorii závodních vozů R2. A chce se pořádně předvést! Vždyť v rámci přípravy vyhrál soutěž v Polsku a byl druhý v Rakousku. „Neskutečně se těším. Byl bych spokojený, kdybych se pohyboval kolem sedmého místa. Čím výše, tím lépe. Jedná se ale o velmi dlouhou a zrádnou soutěž, určitě se porvu o co nejlepší výsledek,“ vyhlásil Cais z Orsák Rallysport týmu, který se v rámci evropského šampionátu pohybuje na desátém místě celkového pořadí.

Barumka byla jeho první soutěží, kterou jako dítě registroval. „Pamatuji si, jak jako malý někdy v roce 2005 jsem hadříkem leštil tátovi auto v servisu. Tam mě brávala máma,“ těší Caise, který je považovaný za jeden z největších talentů světové rallye scény. „Složení rychlostních zkoušek je ve Zlíně dokonalé, člověk si užívá každý metr v autě. Moc se těším, až se tu uvidím s fanoušky a společně s celou svoji rodinou budou fandit u tratě.“

Nejenom z domácího prostředí bude Cais čerpat. Již tradičně se tento podnik pojede po rozbitějším asfaltu, který mu vyhovuje. Navíc je velmi pravděpodobné, že bude pršet. „Budu absolutně nejraději, když se tak stane. Vypadá, že by deštivo mělo být,“ přiznal s úsměvem Cais. Mokro, asfalt, vytahané bláto na trati… Přesně v těchto podmínkách překvapil všechny v Rakousku, kde porazil enklávu místních pilotů. „Při dešti mě to nesmírně baví, protože se musí ukázat velký cit s vozem a terénem, maximálně číst trať a predikovat pasti. Tohle přesně mám naučené ze závodní cyklistiky, konkrétně z horských kol, kde jsem několik let fungoval v továrním týmu.“

Svoji sílu ukázal také v letošním roce také při Rallyesprintu Kopná, který se rovněž pořádá kousek od Zlína. I když chce být Cais v drsné konkurenci špičkových evropských a domácích pilotů vidět, pokora k Barumce mu neschází. „Jde opravdu o jeden z nejtěžších závodů. Klíčové bude, abychom na rozbitém asfaltu neměli defekt,“ prohlásil Cais, který ještě před startem absolvoval s týmem Orsák Rallysport test ve Velkém Ořechově, při kterém svezl jednoho ze svých fanoušků. „Odzkoušeli jsme si poslední věci na fordu. Jsme maximálně připraveni.“

Nasazení ano, riziko nikoliv

Rok 2021 je pro Dominika Stříteského rokem mnoha poprvé. První start s vozem Rally2, hostování v barvách továrního týmu ŠKODA, první start v Mistrovství Evropy. A tento víkend jej čeká první start s týmovou Škoda Fabia Rally2 na domácí Barum rallye, sídlo týmu ACA Škoda Vančík Motorsport je totiž v Lukově, od Zlína co by kamenem dohodil.

Průběžné čtvrté místo v absolutní klasifikaci Mistrovství ČR je pro Dominika velmi dobrou vizitkou a dobrý výsledek na Barum rallye by je mohl upevnit nebo i zlepšit. Vynikající konkurence na startu a další konfrontace s českou rallyeovou špičkou budou pro Dominika i pro celý tým velkou výzvou. Dominik se před startem ohlédl za uplynulými dvěma měsíci.

„Poslední dvě rallye byly pro mě velkou školou. Na Bohemce jsem měl možnost vidět, jak pracuje tovární tým. Jsem rád, že ve fungování našeho týmu je hodně podobností, i když se samozřejmě nemůžeme měřit například v oblasti testování. V Itálii jsem pak měl možnost zažít celkovou atmosféru podniku Mistrovství Evropy, podtrženou navíc silnou účastí místních extrémně rychlých jezdců. Obě zkušenosti mi také ukázaly, jak je důležité vhodně zvolit co nejvyšší tempo od samého začátku a udržet ho stabilně po celou dobu. Neznamená to samozřejmě jít do rizika, ale co nejvyšší nasazení od prvních metrů. Na Barum rallye chci jet přesně takhle.“

Jaroslav Vančík, v jehož dílnách se týmový vůz připravuje, se na letošní Barumku těší. „Rallye je na Zlínsku skoro národní sport a Barumka je něco jako olympiáda. Měl jsem to tak také. Jako kluka by mě ale nenapadlo, že jednou budu taky opravdu sedět za volantem závodního auta nebo že do nich budu dělat motory. Letošní jubilejní ročník Barumky je pro tým i Dominika vzhledem k dosavadnímu umístění hodně důležitý. Chtěli bychom na něm potvrdit dobrou formu i dosavadní výsledky. Průběžné čtvrté místo v MČR je lichotivé, musím ale zopakovat, že tato sezona je pro nás především o co nejvíce najetých kilometrech a o zkušenostech. Do letošní Barumky asi zasáhne i počasí, teploty budou pravděpodobně dost kolísat a asi také zaprší. Auto i gumy máme připravené na všechny varianty, takže teď už se hlavně těšíme na start.“

Na Barumce Kresta a Enge!

Na jubilejní Barumce se ukáží legendární automobiloví závodníci Roman Kresta a Tomáš Enge (Škoda Fabia WRC). A s prezidentem Autoklubu ČR Janem Šťovíčkem na místě navigátora se s Fordem Fiesta Rally3 představí také Mohammed ben Sulayem, významná postava světového motorismu. Žlutomodrá a čtrnáctinásobný mistr FIA Middle East Rally Championship. Škoda Fabia WRC pojede na dvou divácky atraktivních rychlostních zkouškách. Do úvodní městské erzety odstartuje Roman Kresta a polookruhovou Březovou s ní pojede další velká legenda Tomáš Enge.

Zajímavou posádkou bude tvořit také prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček, který usedne na sedadlo spolujezdce vedle Mohammeda ben Sulayema, čtrnáctinásobného mistra FIA Middle East Rally Championship, přední osobností motorsportu v zemích Blízkého a Středního východu. Tato dvojice pojede rovněž před hlavním startovním polem s novým Fordem Fiesta Rally3 z dílen britského M-Sportu.

„Pro mě to bude tak trochu vzpomínka na staré časy. S Fabií si mě možná moc lidí nepamatuje, ale jel jsem s ní na mistrovství světa v Německu. Pojedu sice jen městskou superspeciálku, ale doufám, že i tohle krátké vystoupení fanoušky potěší,“ dodal Roman Kresta. Jeho kamarád Tomáš Enge uvedl: „Jsem rád, že po dlouhé době sednu za volant vozu specifikace WRC, obzvlášť když si ho převezmu od takového mistra, jako je Roman Kresta. Původně jsem měl v plánu startovat na celé barumce ve Star Rally Historic, ale kvůli pracovním povinnostem to bohužel nešlo. Díky tomu jsem ale nakonec mohl přijmout nabídku svezení s Fabií WRC a těší mě, že můžu alespoň krátce potěšit všechny fanoušky této krásné soutěže v roce jejího padesátiletého jubilea.“

Legendy domácího motorsportu a vzácného zahraničního hosta budou moci diváci spatřit na ceremoniálním startu, na městské rychlostní zkoušce a pak v sobotu na divácky atraktivní RZ Březová. Na Městské rychlostní zkoušce se objeví dvakrát. Nejprve před historickým polem Star Rally a poté dostanou větší prostor před polem Barum Czech Rally Zlín. Na RZ Březová si musí diváci přivstat a dorazit 40 minut před startem prvního jezdce Barumky, když na rozdíl od hlavního pole pojedou na okruhové části rychlostní zkoušky o kolo navíc.

Rychlostní zkoušky Barum rallye 2021

Pátek 27. 8. – 21.15 RZ1 (9,18).

Sobota 28. 8. – 9.31 RZ2 (12,73 km), 10.29 RZ3 (18,86 km), 13.17 RZ4 (8,46 km), 13.55 RZ5 (18,95 km), 15.28 RZ6 (12,73 km), 16,26 RZ7 (18,86 km), 19.14 RZ8 (8,46 km), 19.52 RZ9 (18,95 km).

Neděle 29.8. – 8.03 RZ10 (8,85 km), 8.51 RZ11 (7,59 km), 9.54 RZ12 (25,43 km), 12.42 RZ13 (8,85 km), 13.30 RZ14 (7,59 km), 14.33 RZ15 (25,43 km).

Program Barum rallye 2021

Ceremoniální start - pátek 27. 8. – 15.00 Start Star Rally; 16.30 Výběr startovní pozice Barum Czech Rally Zlín; 16.50 Roman Kresta/Tomáš Enge/Mohammed ben Sulayem; 17.00 Slavnostní start Barum Czech Rally Zlín.

SSS Zlín (Super Special Stage) – pátek 27. 8. – 17.00 Bugatti GP (1. jízda); 17.30 demonstrační jízda; 18.00 Bugatti GP (2. jízda); 18.55 Roman Kresta/Mohammed ben Sulayem; 19.00 Star rallye (historické vozy rallye); 20.45 Roman Kresta / Mohammed ben Sulayem; 21.00 Startovní pole Barum Czech Rally Zlín.

RZ 2 Březová - sobota 28. 8. – 8.50 Tomáš Enge/Mohammed ben Sulayem; 9.31 Barum Czech Rally Zlín; 12.36 Star Rally.

Průběžné pořadí Sonax MistrovstvÍ ČR

1. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 218 bodů; 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 167; 3. Černý (Škoda Fabia Rally2 evo) 139; 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 132; 5. Pech (Ford Focus RR WRC 06) 78; 6. Jakeš (Škoda Fabia R5) 72; 7. Odložilík (Škoda Fabia Rally2 evo) 63; 8. Cvrček jr. (Škoda Fabia R5) 63; 9. Březík (Škoda Fabia R5) 34; 10. Trojan (Škoda Fabia R5) 31; 11. Cais (Ford Fiesta R5 MkII) 30; 12. Vlček (Hyundai i20 R5) 29; 13. Tomek (Škoda Fabia R5) 16; 14. Štochl (Škoda Fabia R5) 11; 15. Adolf (Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 16. Šimek (Ford Fiesta R5) 10; 17. J. Dohnal (Renault Clio S1600) 8; 18. Trněný (Ford Fiesta R5) 8; 19. Semerád (Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 20. Kalista (Mitsubishi Lancer Evo VI) 5; 21. R. Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 5; 22. Zabloudil (Škoda Fabia R5) 4; 23. Savruk (Škoda Fabia R5) 3; 24. Pohlídal (Hyundai i20 R5) 3; 25. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) 1; 26. Pokorný (Škoda Fabia R5) 1.