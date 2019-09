Basketbalista Tomáš Satoranský o řízení. Jak se naskládá do auta?

Hrajete v severoamerické basketbalové soutěži NBA. Proč je považována za nejkvalitnější svého druhu na světě?

Je to ekonomicky nejsilnější sport v Severní Americe. Velká show, která zajímá televizní stanice a také spoustu významných osobností postavených mimo sport. Působí tam nejlepší hráči na světě. NBA je v USA výrazem určité kultury. Mám radost, že sem patřím. Chci si budovat pozici a snažit se postupně prosazovat.

Nejste zbytečně skromný?

Člověk musí být především pokorný, netvářit se jako mistr světa.

Do jaké míry jsou basketbalisté milovníky rychlých aut?

Ve špičkových klubech, v nichž jsem dosud hrál, si to spoluhráči mohli vzhledem k příjmům dovolit. Současně však značkou auta musí i reprezentovat. Takže vášeň a povinnost jdou dohromady.

Můžete jmenovat?

V národním týmu je velkým fanouškem autem Honza Veselý. Má už několik let Audi RS6 s výkonem asi sedmi set koní. Přesvědčil jsem se, že ho opravdu umí řídit.

Patříte k řidičům z nutnosti, nebo z radosti?

Zpočátku to bylo nutné, abych se dostal na tréninky, zápasy nebo i soukromě. Postupně jsem však začal volantu přicházet na chuť a hledal důvody projet se.

Jaké byly vaše začátky?

Tajné už v sedmnácti ve Španělsku, kde mi bylo dovoleno vyzkoušet si řízení. Po pár měsících jsem se vrátil do Prahy a měl před návratem do Sevilly jenom tři týdny na to, abych si papíry udělal. Přiznávám, že jsem si připlácel více hodin během jednoho dne, abych splnil všechny povinnosti a mohl se vrátit jako řidič.

V čem spočívá rozdíl mezi řízením v Česku a Španělsku?

U nás doma jsou lidé mnohem disciplinovanější a respektují předpisy. Na rozdíl od Španělska, kde rozhoduje, kdo je kde dříve a má více drzosti.

Doprava je tam méně organizovaná, ale ne chaotická. Když jsem tam přijel na kruhový objezd k semaforům a vyrazil na zelenou, najednou bylo kolem mě několik aut, jejichž řidiči měli pocit, že mají také přednost. Nebylo snadné se prosadit.

Je to dáno jižanskou mentalitou?

Bezpochyby. Tamní lidé jsou více v pohodě, spoustu věcí neřeší, ale určitě nejsou nezodpovědní.

Jaké jsou vaše zkušenosti s řízením ve Spojených státech?

Poprvé jsem jezdil autem v USA před několika lety při krátké návštěvě. Po příchodu do NBA jsem si musel udělat místní řidičák, protože evropský neplatí. Člověk si dává hlavně pozor na rychlost a je třeba mít rovněž na paměti, že policisté nemají slitování a zákony se dodržují asi přísněji než kdekoliv jinde na světě.

Co vás nejvíce zarazí, když porovnáte jízdu po španělských a českých silnicích?

Řekl bych až dramatický rozdíl v jejich stavu. Ve Španělsku, kde jsem s basketbalem strávil zatím nejvíce času, nemusíte řešit, jakým autem jedete.

U nás si člověk musí často dávat pozor na nízký podvozek a občas si není jistý, zda mu náhodou něco z vozu neupadne.

Podle čeho si vybíráte auta?

Nepatřím mezi znalce, kteří by porovnávali technické informace. Od toho bývali v týmech vždycky spoluhráči. Dám více na design, občas i barvu a důvody, proč si auto pořizuji.

Musel jste brát ohled na svou výšku?

Naposledy před několika lety v Barceloně, kde jsem nedostal ke kontraktu auto. V Seville mi předtím dali vůz na míru. Mám však výhodu, že při dvou metrech nepatřím mezi extra vysoké basketbalisty.

Čím jste jezdil v Seville?

Nejdříve seatem. Později to byl Citroën C4 Picasso a ten mi po všech stránkách náramně vyhovoval. Navíc ve Španělsku se nevyplatí mít drahá auta, v úzkých městských uličkách se obtížně parkuje. Není tam nouze o drobné odřeniny, což u levnějších vozů není tak bolestivé.

Řešíte technologické vymoženosti současných modelů?

Ze všeho nejvíce oceňuji satelitní navigaci GPS, kterou používám všude. Bez ní se ztratím. Neumím si představit, že bych jezdil podle mapy jako kdysi rodiče.

Potrpíte si na automatickou převodovku?

Jako začátečník jsem dával přednost manuálu, abych získal zkušenosti. Teď využívám naopak možnosti pohodlí, když se dá řídit automaticky.

Nelákal vás ve slunném Španělsku kabriolet?

To je sen mé přítelkyně. Splnili jsme si ho letos na dovolené na Sicílii, kde nám posloužil kabriolet Audi A3 z půjčovny. Na dálnici už to nebylo ono, ale zážitek to byl.

Kolik kilometrů najezdíte ročně?

Řekl bych takových patnáct tisíc. Nejdelší trasa byly dva tisíce kilometrů z Barcelony do Prahy.

Pamatujete si nejvyšší rychlost?

Když jednou přítelkyně po cestě v Německu usnula, bylo na tachometru dvě stě čtyřicet. Víc jsem si netroufl.

Co děláte při jízdě v autě?

Soustředím se na to, co potřebuji k řízení, a nevadí mi, když se v autě lidé baví. Pokud se dopravuji na tréninky, jedná se o trasy, které mám naučené. Jezdím hodně po paměti a u toho rád poslouchám rytmickou muziku.

Temperament si vybíjíte na hřišti. Jste za volantem flegmatik?

Kliďas rozhodně ne. Nepatřím ovšem k těm, kteří dávají v autě najevo emoce a rozčilují se. Spíše občas rád přišlápnu plyn ke svižnější jízdě, když to na dálnici jde.

Nemáte problémy s policisty?

Snažím se být opatrný, zejména doma v České republice, kde jsou příslušníci přísnější. Ve Španělsku existuje tolerance půl promile alkoholu, tam by to asi jinak nešlo. Můj problém to ovšem není a nevzpomínám si, že bych platil vysokou pokutu. Jenom občas nějaká drobnost.

Sednete si vedle řidiče, nebo musíte mít volant pokaždé v ruce?

Přítelkyně není zvyklá řídit v zahraničí, takže to zůstává na mě. Pokud se ovšem objeví zkušený šofér, nemám problém sednout si vedle něj.

Jaký názor máte na ženy za volantem?

Snažím se nekastovat řidiče podle pohlaví. Občas mám pocit, že ženy jsou mnohem opatrnější než muži. Na druhou stranu ne vždy musí být vyloženě pomalá jízda bezpečná.

Co mohou mít basketbal a automobily společného?

Už jsem mluvil o tom, že špičkoví sportovci mají rádi výkonná a hezká auta. Tím to asi končí.

Láká vás jízda na motorce?

Zkusil jsem si ji před čtrnácti lety, ale povedlo se mi několikrát spadnout. Z motocyklu mám od té doby náležitý respekt a po řídítkách netoužím.

Co si umíte na autě opravit?

Zjistil jsem, že zvládnu vyměnit kolo.

Stojí za tím vlastní zkušenost?

V Barceloně jsem se s Audi A5 stěhoval a měl auto zaplněné až do posledního místa. Píchl jsem, a tak se nedalo nic dělat. Kolo bylo jako naschvál umístěné pod všemi stěhovanými věcmi. Jenomže od doby, kdy jsem to nacvičoval v autoškole, uběhlo pět let. Pomohl mi španělský manuál, ale po výměně se původní kolo do auta už nevešlo. Zůstalo na dálnici schované za svodidly a já se pro něj musel vrátit.

Barcelona má světově proslulý závodní okruh. Byl jste se tam během angažmá podívat?

Spoluhráči tam bývali na formuli 1, motorkách i jiných závodech, ale mně to bohužel nikdy nevyšlo. Dodnes toho lituji, protože vidět formuli 1 na vlastní oči by byl zážitek. Povedlo se mi totiž zhlédnout dokument o Ayrtonu Sennovi a dodnes mi z toho běhá mráz po zádech.

Tomáš Satoranský

Narozen: 30. 10. 1991

Výška/váha: 201 cm/100 kg

Pozice v týmu: rozehrávač

Číslo dresu: 31

Kariéra: USK Praha (2006-2009), CB Sevilla (2009-2014), FC Regal Barcelona (2014-2016), Washington Wizards (2016-2019), Chicago Bulls (2019-)

Úspěchy: český basketbalista roku (2013, 2014, 2015)

Příjem: cca 10.000.000 dolarů ročně (236 milionů korun)

Češi v NBA

Jiří Zídek (1995-1998, Charlotte Hornets, Denver Nuggets, Seattle SuprSonics).

Jiří Welsch (2002-2006, Golden State Warriors, Boston Celtic, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks).

Jan Veselý (2011-2014, Washington Wizards, Denver Nuggets).

Tomáš Satoranský (2014-, Washington Wizards, Chicago Bulls).