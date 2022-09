Bentley Arnage jako kombi? Jeden kus je na prodej v Německu

Samostatné podvozky bývaly učiněným rájem pro karosáře. Čím luxusnější značka, tím lépe, mnohé automobilky vyráběly právě pouze šasi a zákazník si je nechal „obléknout“ jinde. Specializované firmy dokázaly splnit takřka jakékoli přání. Když se po druhé světové válce konečně začaly ve větší míře prosazovat samonosné karoserie, měly věhlasné společnosti najednou utrum a jedna po druhé bankrotovaly. Jen některé se udržely, buď je koupily přímo automobilky, nebo změnily program.

Výše napsané se týká i britských výrobců, dokonce i těch nejproslulejších. Bentley po krachu začátkem 30. let minulého věku převzal Rolls-Royce. Musel se tedy přeorientovat coby sesterská značka ze sportovních modelů na luxusní vozy, které se od těch se soškou Silver Lady lišily vlastně jen maskou. Vítězství z Le Mans se najednou stala historií. Už tenkrát ale byli schopni karosáři na individuální objednávku postavit třeba i shooting brake, nezřídka s dřevěnou zadní částí.

Tahle móda pokračovala dál a udržela se až do doby, kdy se obě automobilky vydaly opět každá vlastní cestou. Dokonce i u současných modelů se objevují skici efektních a elegantních sportovních kombíků s prodlouženými střechami, většinou ale zůstávají jen na papíře, popřípadě v počítačových vizualizacích.

Kombi však vzniklo na základě modelu Arnage z konce minulého století, který se ještě zrodil ze společného vývoje R-R a Bentley. Říkejme mu třeba shooting brake, i když se tento název vžil hlavně pro dvoudveřové karoserie. Vůz spatřil světlo světa v Crewe v červenci 2002 jako sedan. Jenže první majitel, bohatý italský průmyslník si jej pořídil s konkrétním cílem. Potřeboval auto, do kterého se vejde více zavazadel na cesty do soukromé rezidence v Monte Carlu, ale hlavně na lyže do švýcarských Alp. A zvládne i nějakou tu nezpevněnou cestu.

Úpravu karoserie svěřil americké firmě Genaddi Design, která je dostatečně známá. Její výtvor nepostrádá eleganci, boky a záď navíc pěkně po americkou obložila boky a záď stříbrnou metalízou lakované karoserie dřevem. O tom, zda je to jenom imitace, nebo použila materiál skutečně přírodní, se zdroje bohužel nezmiňují. Důležitá byla i změna techniky: Arnage je z továrny sice zadokolkou, tenhle konkrétní kus má ovšem pohon obou náprav z Cadillacu Escalade. Motor zůstal původní, slavný vidlicový osmiválec řady L 6,75 l se dvěma turby dává dostatečných 336 kW (456 k) a 875 Nm. Stejně tak hladce řadící samočinná převodovka, i když Arnage z roku 2002 má jen čtyřstupňovou od GM.

Přibyla rovněž sklopná zadní sedadla a dvojité panoramatické střešní okno od Webasta. Interiér se ale Genaddi moc nepovedl. Musel se také dodělat vnitřek nové zadní části, ale vlastník nebyl spokojen ani napodruhé. Tak se obrátil domů na firmu z nejpovolanějších: Pininfarina. Tady už nebylo co řešit, černý interiér vypadá k světu, tak jak u bentleye má.

Výbava je „dostatečná“. Kombi Arnage má pětipaprsková litá kola, bixenony, mlhovky, centrální zamykání, ABS, ESP, kontrolu trakce, alarm, dešťový senzor, monitorování tlaku v pneumatikách, multifunkční volant, head-up displej, samozatmavovací vnitřní zpětné zrcátko, palubní počítač, CD přehrávač, navigaci, elektricky ovládaná okna i nastavitelná vyhřívaná sedadla, bederní opěrku a vak na lyže.

Trochu bizarní, ale jedinečný a nebouraný kombík Arnage je na mobile.de na prodej za 129 tisíc eur, tedy 3,16 milionu korun. Nabízí ho jeho druhý majitel a má najeto jen 39 tisíc kilometrů. Navíc je to pakatel, protože celá částka investovaná do koupě i přestaveb vyšla nějakých 22 milionů. Servis prováděli prodejci značky v Mnichově a Svatém Mořici a je patřičně zdokumentován. Auto pochopitelně potřebuje prohlídku, ale motor běží jako švýcarské hodinky.

Zdroje: Carscoops, mobile.de, Wikipedia, Auto World Press

Foto: mobile.de