Bentley Batur poodhalen na další ukázce, dostane nejvýkonnější verzi W12

Britská automobilka se pochlubila další ukázkou připravovaného modelu Bentley Mulliner Batur, jehož premiéra je naplánována na 21. srpna. Odhalení proběhne během právě probíhajícího festivalu Monterey Car Week, kde automobilka slaví 103 let své existence. A podle všeho se máme opravdu na co těšit.

Jak už automobilka dříve prozradila, Batur nabídne první pohled na nový designový jazyk značky, se kterým bychom se měli setkávat i v době elektrické. Kromě toho ale dostane také vrcholnou verzi motor W12 a sofistikovaný podvozek.

Na první ukázce přitom automobilka odhalila pouze tvar masky chladiče se specifickým zbarvením, nyní ale zveřejnila video, které odhaluje elegantní boční profil vozu. Bentley Mulliner Batur bude klasickým zástupcem třídy GT s dlouhou kapotou a elegantní klesající linkou střechy.

Silueta je podobná modelu Continental GT, ze kterého bude model Batur velmi pravděpodobně vycházet. Karosářské panely však budou zcela odlišné, vůz bude pravděpodobně sestavován ručně a oproti klasickému Continentalu GT by měl nabídnout luxusnější a unikátnější vzhled.

To je vcelku dobře patrné i při pohledu na protáhlé přední světlomety, nižší kapotu, odlišný styl bočního prosklení kabiny, vystouplé zadní blatníky a poměrně nízké zadní svítilny, protáhlé výrazněji do boků. Dodejme, že na vznik designu dohlížel Andreas Mindt, designový ředitel ve značce Bentley.

Batur tedy bude jistě luxusní, současně ale myslí i na ekologičnost. Kromě 3D tištěného 18karátového zlata, možnosti specifikovat barvu a povrch téměř každého komponentu a téměř nekonečné nabídky volitelných úprav by měl vůz v kabině nabídnout také udržitelné kompozity z přírodních vláken nebo kůži vzniklou s nízkými emisemi CO 2 .

Nová tisková zpráva také zmiňuje, že Batur získá dosud nejvýkonnější verzi klasického motoru W12, který podle automobilky nyní vstupuje do let svého soumraku. Ještě předtím ale naplno zazáří pod kapotou modelu Bacalar, kde by měl nabídnout nové maximum výkonu i točivého momentu. V dosud nejvýkonnější verzi přitom nabízel 485 kW (cca 659 k) a 900 Nm.

Unikátní GT, které navazuje na otevřené Bentley Mulliner Bacalar a pravděpodobně opět vznikne jen v pár kusech, by navíc mělo nabídnout dosud nejsofistikovanější podvozek, kombinující dynamičnost a výkon v přímce. Zřejmě se tak dočkáme sofistikovaných funkcí, jako je řízení všech kol, elektronický samosvorný diferenciál, karbon-keramické brzdy nebo systém Bentley Dynamic Ride. Možností je ale mnohem víc a Batur by klidně mohl nabídnout i něco zcela nového.

Nadcházející dny by mohly přinést další informace, pokud se tak ale nestane, budeme si muset počkat až do víkendové premiéry vozu. V každém případě je už nyní jasné, že Bentley Mulliner Batur bude zajímavým strojem s výrazným designem a zajímavou technikou. Máme se tedy na co těšit.