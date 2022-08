TEST Bentley Continental GTC V8 – Sportovní vznešenost s rozcuchem

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Před dvěma lety k nám zavítalo kupé Continental GT. Měl jsem tehdy tu čest absolvovat alespoň pár kilometrů v rámci focení. Jakkoliv různorodá pověst tohoto modelu je, při prvním osobním setkání na mě zapůsobil. Majestátní, s dlouhou kapotou a zároveň vyváženými proporcemi. Jen chromových prvků bylo na můj vkus až příliš. K osmiválcovému agregátu s výkonem 404 kW bych si představoval o kousek sportovnější šmrnc.

Nevím, kdo přesně mé myšlenky tehdy poslouchal, ale zdá se, že si je zapisoval velice podrobně. O dva roky později totiž přijíždí Continental GT znovu. Konkrétně tedy GTC, otevřený kabriolet. A masu chromových cinkrlátek nahrazují krásné černé detaily doprovázené karbonem. Na tuhle konfiguraci se nemůžu vynadívat!

Video se připravuje ...

Krásná kombinace

Všimněte si, jak je kůže uvnitř sladěna s vnějším lakováním. To Bentley pojmenovalo Cricket Ball, má být inspirováno ikonickou červenou kriketového míčku a stojí 114.000 Kč (všechny dnes zmíněné ceny jsou přepočteny z eur). Tím však výčet příplatkových položek teprve startuje. Líbí se vám výrazné černé dvaadvacítky s nepřehlédnutelným „béčkem“ uprostřed? Tak ty pocházejí od Mulliner Driving Specification a stojí 295.760 Kč. Mimochodem jsou pod nimi uschované karbon-keramické brzdy za 320.899 Kč. Všimli jste si karbonového dekoru kolem celé spodní části karoserie? Ten přináší balíček Bentley Styling Specification za 223.798 Kč...

Je to hodně peněz? Jistě. Vytvářejí potřebný efekt? Rozhodně! Continental nevypadá s nasazenou střechou špatně, ale když ji schováte, je to opravdu krásné kabrio. Po chromu ani památky, prvoplánový leskl nahrazují decentní černé výplně či okraje světlometů. Přední i zadní stojí za podrobnější prozkoumání, vypadají totiž jako umělecké dílo. Osmiválec pod kapotou (pořídit můžete ještě majestátnější W12) prozrazují dvě dvojité koncovky výfuků vzadu, britskou eleganci pak podtrhují tamní registrační značky.

Bentley Continental GTC V8

Plátěnou střechu lze sundat či nasadit do dvaceti sekund. Učinit tak můžete i za jízdy, výrobce říká, že mechanismus by to měl v městských rychlostech v pohodě zvládnout. To jsem osobně raději nezkoušel, střechu jsem natahoval nanejvýš v tempu svižného chodce. Už tak jsem z toho neměl úplně dobrý pocit, co kdyby zrovna nešikovně fouknul vítr...

Auto má na délku 4850 mm, včetně zrcátek je široké 2187 mm a výška má hodnotu 1399 mm. Koncipované je jako 2+2, ostatně ani rozvor 2848 milimetrů nevěstí nic o tom, že byste na zadních sedačkách chtěli trávit cestu ke své milované jachtě zakotvené hned naproti monackému tunelu. Je to zkrátka pořádný kus techniky, s čímž se musí zejména při proplétání se zúženími na okraji Prahy počítat.

Nadšení pokračuje

Asi jste z úvodních odstavců pochopili, že má první velká zkušenost s bentley byla plná nadšení. To ostatně platí i pro pracoviště řidiče. Po zavření rozměrných dveří na vás okamžitě dýchne luxusní atmosféra. Krásná kůže je vybírána ručně a automobilka ji pořizuje výhradně v severoevropských zemích (méně hmyzu, méně nežádoucích fleků). Interiér je vpředu dostatečně prostorný i pro někoho s výškou kolem dvou metrů. Já měřím 178 cm, ale stejně mám pocit, že mě kabina jednoduše obepíná a všechno podstatné mám hned na dosah ruky.

Podívejte se třeba na středovou konzolu. Ta je plná fyzických tlačítek a otočných ovladačů. Žádné nastavování skrz dotykovou obrazovku, na všechno jsou čudlíky. Výdechy ventilace se pak ovládají starými kolíky. Odkazují na košatou historii značky, hlavně ale působí velice efektně. Hadříky na ty nejcitlivější povrchy pořiďte do zásoby. Černý piano lak na tlačítkách i kolem nich je náchylný na otisky prstů i jemný prach. Když ale kabinu vyčistíte, vypadá i díky němu fantasticky.

To však neznamená, že by Bentley zcela ignorovalo moderní trendy. Budíky jsou zastoupeny digitálním přístrojovým štítem s kvalitním obrazem a několika možnostmi zobrazení. To samé platí i pro multimediální systém uprostřed. Má přehledné menu, svižní chod a samozřejmostí je propojení prostřednictvím služby Apple CarPlay. Nepotřebujete uprostřed obrazovku? Žádný problém. Auto je vybaveno rotačním displejem (+118.649 Kč), který infotainment schová za přístrojovou desku a vytáhne tři analogové budíky, případně prázdnou plochu s dekorační lištou navazující na zbytek přístrojovky. Není to laciná záležitost, přesto se při převzetí auta dozvídám, že si ji pořizuje drtivá většina kupců. Nedivím se, hodně efektivní věc.

Bentley Continental GTC V8

Abych stran příplatků nezůstal nic dlužen, za zmínku stojí speciální komfortní sedadla vpředu (+99.561 Kč). Samozřejmě nechybí výhřev, ventilace a masážní funkce. Hlavně jde ale o pohodlná rozměrná křesla, jak se u „gétéčka“... tedy kabria na dlouhé cesty, sluší a patří. A když si jízdu bez střechy užíváte i v chladnějších podmínkách, vhod přijde horký ofuk pod hlavovou opěrkou.

Pokud si namísto charakterního osmiválce chcete na výletě dopřát oblíbenou muziku, jistě oceníte audiosystém Naim za 163.965 Kč. Má výkon 2200 wattů, osmnáctku reproduktorů a dva kinestetické shakery v sedadlech. Těm jsem úplně na chuť nepřišel, neboť vlastně dělají jen to, že s vaší pánví vibrují při intenzivních basech. A to i když hudba není úplně nahlas. Pocitově je to jako když byste zasedli ztlumený telefon, na který se zrovna někdo snaží dovolat. Zvláštní, funkci lze nicméně vypnout.

Ptáte se na prostornost a praktičnost? S výškou 178 cm se sám za sebe posadím a s nataženou střechou mám před koleny i nad hlavou pár čísel rezervu. Kdokoliv vyšší už tu musí počítat s kompromisy. Co do pohodlí nemá zadní sezení daleko k sedadlům vpředu, sedáky jsou navíc dostatečně dlouhé a sklopené směrem vzad, takže do nich pohodlně zaplujete. A kufr? S objemem 235 litrů asi nikoho neoslníte. Je však překvapivě dlouhý, na dvě kožené cestovní tašky dostačující. Jen si je při nakládání nepoškoďte, vstupní otvor do zavazadelníku je maličký.