Bentley se pochlubilo novým Continentalem GT3 pro Pikes Peak, spalovat bude bio-palivo

Modely značky Bentley si řada z nás spojuje především s komfortem, luxusem a svižným cestováním ve stylu modelů GT, tradiční britský výrobce však už několikrát dokázal, že mu není cizí ani lámání rekordů na závodních tratích. Na slavném závodu do vrchu Pikes Peak momentálně drží hned dva, brzy by však měl přidat třetí - absolutní rekord ve skupině Time Attack, který od minulého roku drží s časem 9:36.559 Porsche GT2 RS Clubsport.

Automobilka totiž ukázala speciálně upravený závodní model Continental GT3 Pikes Peak, který se může pochlubit hned několika zajímavostmi. Předně se však sluší zmínit, že i podle automobilky jde o vůbec nejextrémnější stroj, jaký kdy vznikl na základech silničního Bentley. Ostatně stačí se jen podívat na jeho extrémní bodykit.

Vzhledem k náročným podmínkám závodu Pikes Peak hraje důležitou roli aerodynamika, kvůli níž dostal vůz unikátní dvoudílný přední splitter, obrovský zadní difuzor a opomenout nelze ani obří křídlo. To je přitom prý největší, jaké kdy automobilka na své modely dala. Před podběhy zadních kol si navíc můžeme všimnout koncovek zkráceného výfukového systému, který bude jistě vydávat velmi příjemný zvuk.

Karoserii zdobí černé lakování se zlatými pruhy, ornamenty a nápisy. Zajímavým detailem je pak černo-bílá britská vlajka, která stylově lemuje zadní kola. Fotky interiéru sice automobilka nezveřejnila, i na dostupných snímcích však můžeme vidět bílý ochranný rám a speciální nástavce nahrazující zadní boční okna. Na rámu hned vedle volantu by pak měly být umístěné stopky.

Pod kapotou je uložen stejný motor, jaký pohání klasický závodní model Continental GT3. Jeho základem je 4,0litrový vidlicový osmiválec se dvěma turbodmychadly, jehož konkrétní výkon ovšem neznáme. Namísto klasického benzínu se totiž do nádrže bude během závodu lít speciální obnovitelné palivo, v tomto případě tzv. bio-benzín.

Pro Bentley se tak jedná o první závodní vůz, který bude během závodu využívat obnovitelné palivo. Samotná automobilka by pak nyní měla testovat různé směsi bio-paliv, které by podle jejích odhadů mohly do budoucna omezit až 85 % skleníkových plynů vznikajících spalováním fosilních paliv. Start unikátního GT3 by navíc měl zahájit program Bentley, který se bude zabývat výzkumem potencionálního využití bio-paliv a e-paliv ve starších i nových výkonných modelech.

Dodejme, že za volant vozu opět usedne Rhys Millen, který už pro značku Bentley vytvořil na Pikes Peak hned dva rekordy. První v roce 2018, kdy zde s Bentley Bentayga dosáhl rekordu pro nejrychlejší sériové SUV. Druhý pak v roce 2019, kdy se zde nejrychlejším sériovým vozem stal model Continental GT W12.