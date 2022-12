Berliet: Značka, která vyráběla největší náklaďák Evropy

Před 155 lety se do rodiny skromných výrobců klobouků v La Croix Rousse (dnešní čtvrť v Lyonu) narodil Marius Berliet. První zkušenosti sice získával v otcově dílně, ale táhlo ho to spíše ke strojům – po večerech navštěvoval kursy mechaniky a angličtiny. Když mu bylo 24, přidal k aktivitám otcova podniku třeba produkci umělé kůže a její ražbu. Pak ovšem přišly první úspěchy na poli automobilů – v roce 1894 navrhl a postavil svůj první jednoválcový motor a o rok později se dopracoval dokonce k celému naftovému automobilu! Možná by mu už tehdy dopřál velkorysé rozměry, ale šířku mu prý určila branka do zahrady!

Je zajímavé, jak se Berlietovy začátky doplňují se startem Louise Renaulta. Ten pocházel také z rodiny textiláků (i když bohatší) a jeho prvním slavným počinem byla v jednadvaceti letech čtyřstupňová převodovka. Oba muži se tak postupně dopracovávali ke kariérám, jež daly vzniknout značkám, které se nakonec v roce 1978 spojily.

Berliet si první objednávku na automobily zapsal v roce 1897, pocházela od lyonského výrobce hedvábí jménem Porte. Ten začínajícího podnikatele pobídl zálohou 10.000 franků, ovšem ten ještě ani neměl halu, natož podporu svého otce, který jeho směřování sledoval s velkou nelibostí.