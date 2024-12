Bernie Ecclestone prodává sbírku formulí za 15 miliard. Musí zaplatit pokutu

Čtyřiadevadesátiletý podnikatel a v minulosti také majitel práv na formuli 1 rozprodává svou sbírku vzácných monopostů. Pravý důvod však může být jiný než ten, co oficiálně uvádí.

Bernie Ecclestone je ve světě motoristického sportu významnou osobností, protože byl dlouhá desetiletí držitelem práv šampionátu formule 1 a udělal z něj celosvětově známou soutěž. Koncem padesátých let se sám snažil o kariéru v tehdy vznikajícím podniku, ale nakonec se motorsportu věnoval jako úspěšný byznysmen, díky čemuž mohl financovat svou vášeň a vytvořit jednu z nejlepších automobilových sbírek všech dob.

Ecclestone si však uvědomuje, že nebude žít věčně, a proto se rozhodl, že svou unikátní kolekci nabídne dalším sběratelům. Britský prodejce exkluzivních aut Tom Hartley právě zveřejnil, že má na starost rozprodej 69 závodních monopostů, které Bernie sbíral přes půl století. K hlavním hvězdám ve sbírce přitom patří hned několik ferrari, s nimiž jezdili mistři světa Mike Hawthorn, Niki Lauda nebo Michael Schumacher.

„Tyto vozy sbírám více než padesát let a ze všech exemplářů jsem koupil jen to nejlepší. Zatímco mnoho dalších sběratelů se začalo věnovat i sportovním vozům, já jsem vždy měl vášeň pro vozy grand prix a formule 1,” řekl Ecclestone ke své sbírce. „Vozy velkých cen jsou důležitější než jakákoliv silniční auta nebo další závodní vozy, protože jsou vrcholem tohoto sportu. Všechna auta, která jsem si v průběhu let koupil, mají fantastickou závodní historii a jsou vzácnými uměleckými díky.“

Bernie Ecclestone se je ale rozhodl prodat, protože začala přemýšlet o tom, co se s nimi stane, až tady nebude. Po dlouhém sbírání by rád věděl, kdo bude jejich dalším majitelem a nechce je nechat, aby se s nimi musela vypořádávat jeho žena po jeho smrti. Nejlepší a nejoriginálnější vozy z historie formule 1, se stářím od počátků tohoto sportu, si přeje, aby s nimi budoucí majitelé nakládali jako s vzácnými uměleckými díly, jako on.

V britských médiích se však spekuluje, že Ecclestone celou sbírku prodává hlavně z toho důvodu, že se v loňském roce přiznal k finančnímu podvodu, kdy britské vládě nepřiznal zámořská aktivita v hodnotě přesahující 400 milionů liber (cca 12,2 miliard korun). Vládní agentuře HM Revenue & Customs tak má zaplatit až neuvěřitelně vysokou pokutu 652 milionů liber (cca 19,9 miliard korun) a současně dostal podmíněný trest odnětí svobody na 17 měsíců.

Odhadovaná hodnota sbírky formulí Bernieho Ecclestona se přitom odhaduje na až 500 milionů liber (cca 15,3 miliard korun), ale sám říká, že je to jen spekulace. Žádný z jeho vozů se totiž nikdy neprodával na veřejném trhu.