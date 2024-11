Muzeum Ferrari: Navštívili jsme svatostánek značky v Maranellu

Italská továrna Ferrari je nejslavnějším výrobcem sportovních a závodních aut na světě. V motorsportu se pohybuje už od svých začátku, protože zakladatel továrny Enzo Ferrari byl bývalým automobilovým jezdcem a šéfem závodění Alfy Romeo. Vítězství v běžných i vytrvalostních závodech i královském šampionátu Formule 1 automobilce udělaly až legendární status.

Není tedy žádným překvapením, že město Maranello, sídlo Ferrari, je jedním z nejnavštěvovanějších míst v italském „Terra dei Motori“, česky „Údolí motorů“. V tomhle regionu Emilia-Romagna sídlí snad všichni slavní italští výrobci výrobci sportovních aut. Každoročně do Maranella přijíždí až 200 tisíc fanoušků rychlých aut a pravidelně se procházejí kolem továrny i navštěvují oficiální expozici Museo Ferrari, kde se seznamují s kompletní historií značky a prohlížejí si tam její nejslavnější vozy.

Letos jsme se do muzea Ferrari znovu vydali i my, abychom pro vás připravili exkluzivní reportáž a představili vám aktuální tématické výstavy v muzeu, jež ukazují celou řadu legendárních aut. Muzeum na to sice nijak neupozorňuje, ale právě teď se tam můžete seznámit se dvěma významnými érami z nejslavnějšího vytrvalostního závodu na světě.

Hned na začátku expozice je originální Ferrari 250 LM, které se v roce 1965 na dlouhou dobu stalo posledním vítězným ferrari v závodě 24 hodin Le Mans. Až v roce 2023 na něj Ferrari navázalo úspěchem nového prototypu Ferrari 499P soutěžícího v nové kategorii Le Mans Hypercar. Vítězný vůz se v současnosti nachází na úplném konci muzea i se špínou ze závodu.

Nejoblíbenější kapitolou v dnešní expozici muzea je nepochybně výstava „Supercars – Evoluce jedinečnosti“. Automobilka si v ní připomíná nejslavnější exkluzivní modely pro nejlepší zákazníky, jejichž evoluce začala už v roce 1984 s Ferrari 288 GTO. Nechybí tu ani modernější pokračovatel Ferrari F40, jedno z nejslavnějších ferrari všech dob, nebo jeho nástupce Ferrari F50 s dvanáctiválcem pocházejícím z monopostu formule 1. Ve vedlejší místnosti Ferrari vystavuje modernější supersporty Enzo, LaFerrari a SF90 XX Stradale.

Samostatnou sekcí je místnost umožňující nahlédnout do továrního individualizačního programu Ferrari Tailor Made i výroby unikátních kusů pro nejnáročnější klientelu. Během naší návštěvy si můžeme prohlédnout jedinečné Ferrari SP-8, jež automobilka oficiálně odhalila v roce 2023 a vyvinula jej pro bohatého fajnšmekra.

Relativně malou, avšak zajímavou etapou v muzeu je i výstava oslavující závody na městském okruhu v Modeně. Ferrari v ní ukazuje modely 166 MM z roku 1948 a 315 S z roku 1957.

I v dnešním muzeu pak pochopitelně najdete populární Síň slávy oslavující účast tovární stáje Scuderia Ferrari ve Formuli 1, kde si můžete prohlédnout úspěšné monoposty, připomenout nejslavnější jezdce a aspoň z dálky vidět vystavené trofeje. Odtamtud se následně přesunete do prostorem největší expozice s historickými závodními vozy.

Muzeum svou závěrečnou expozici otevřelo už v roce 2019 a ponechává jí až do dnešních dnů, přičemž jednotlivé vozy pravidelně obměňuje. Při naší letošní návštěvě máme šanci vidět Ferrari 125 S, historicky první model značky z roku 1947, Ferrari 166 MM Berlinetta Vignale, Ferrari 750 Monza, Ferrari 365 GTB/4 Competizione nebo závodní monopost Ferrari SF71H, s nímž v sezoně 1918 závodili Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen.

Prohlídka továrního muzea Ferrari tak je povinností nejen pro všechny pravověrné milovníky značky, ale také pro všechny nadšence do rychlých aut. Návštěvu doporučujeme spojit s prohlídkou Muzea Enza Ferrariho v nedaleké Modeně, díky čemuž můžete dosáhnout na zvýhodněný balíček do obou muzeí.