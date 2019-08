Bláznivý offroad SCG Boot se stává skutečností. Má 650 koní a projede téměř vše

Začátkem minulého roku se společnost Scuderia Cameron Glickenaus pochlubila grafickým návrhem vozu, jaký už se jen tak nevidí. Boot, jak společnost svůj projekt pojmenovala, je totiž offroadová závodní bugina, jejímž předobrazem se stal slavný stroj Hurst Baja Boot, se kterým v průběhu šedesátých let závodil dokonce i slavný hollywoodský herec a petrolhead Steve McQueen.

James Glickenhaus, vedoucí společnosti Scuderia Cameron Glickenhaus, by měl mít dokonce původní Boot ve svých sbírkách, ten nový však dlouho prezentoval jen v podobě grafických návrhů. V posledních dnech se ale na sociálních sítích Scuderia Cameron začaly objevovat první snímky z výroby a koncem týdne se na světlo světa dostal i první hotový model. A vypadá zkrátka senzačně.

Nový Boot se na fotografiích objevuje společně s původním modelem a jejich podoba je zkrátka kouzelná. Novinka sice povyrostla, ale zase působí bytelnějším dojmem. Zkrátka ten správný stroj pro skákání v dunách.

O prvním vyrobeném kusu bohužel příliš nevíme, podle dřívějšího vyjádření značky by však v roce 2019 mělo vzniknout celkem pět kusů dvoudveřových modelů Boot. Každý by měl dostat registrační značku, jeden by však měl být upraven pro účast na ikonickém závodě Baja 1000, pro který byla učená i původní generace. A už teď je celkem jasné, že SCG Boot bude dost nadaným sportovcem.

Podle informací z dubna letošního roku by se totiž pod jeho kapotu měl nastěhovat motor LT4 V8 od General Motors, který by měl být naladěn na výkon okolo 650 koní. Běžný sériový model nabídne pohon všech kol s nezávislým zavěšením, tlumiče Fox se zdvihem 48 centimetru, 37 palcové terénní pneumatiky a mnoho dalšího.

Boot’s first drive around the block. So proud of the entire team. #MadeInAmerica pic.twitter.com/ET842fwF5J — Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) August 14, 2019

Se speciální výbavou Baja package, které vozu umožní zúčastnit se závodu Baja 1000, se však podvozek dočká zcela nových tlumičů, vpředu dokonce zdvojených, které nabídnou zdvih téměř 56 centimetrů. Nechybí však ani závodní pneumatiky BF Goodrich Baja, přídavné palivové nádrže, závodní GPS systém, komunikační systém nebo speciální filtrace vzduchu pro helmy posádky.

Pokud byste najednou začali pociťovat ukrutné nutkání si SGC Boot pořídit, nedivme se vám. Všech pět dvoudveřových modelů pro letošní rok už ale bylo prodáno a jejich majitelé se jich jistě nemohou dočkat. V příštím roce se však společnost připravuje na představení pětidveřového modelu Boot, ve kterém se budete moci podělit o svou radost s celou rodinou.